"Prime de Noël : pourquoi vous ne l'avez toujours pas reçue ?"

PRIME DE NOEL 2020. Certains bénéficiaires de la prime de Noël vont devoir attendre début janvier 2021 pour que le versement soit effectif. On vous explique pourquoi.

[Mis à jour le 21 décembre 2020 à 09h23] Vous espériez que la prime de Noël vous soit versée avant les fêtes de fin d'année ? Malheureusement, il va falloir attendre encore quelques semaines pour certains. Pour rappel, la prime de Noël s'adresse aux foyers qui touchent certaines prestations sociales de la CAF et de Pôle emploi. Or, comme l'explique la Caisse des allocations familiales sur sa page dédiée, les nouveaux allocataires - au titre du mois de décembre 2020 - devront attendre le mois de janvier 2021. Vous êtes déjà allocataire, et pourtant, vous ne trouvez nulle trace d'un virement sur votre relevé bancaire correspondant à la prime de Noël 2020 ? Gardez à l'esprit qu'il peut y avoir un délai de traitement, selon les banques. En outre, comme le rappelait le site service public l'an dernier, le versement de la prime de Noël intervient à partir de la date donnée, et ce, jusqu'au jour de Noël, donc le 25 décembre. Ne soyez donc pas surpris si le versement n'est pas effectif le jour même. Que faire s'il n'arrive toujours pas ? Si vous respectez les conditions de la prime de Noël, et que le versement n'a pas eu lieu vers le 20 décembre, vous pouvez vous tourner vers l'organisme censé se charger du versement pour vous : Pôle emploi ou votre Caisse des allocations familiales. Il vous précisera ensuite si la prime de Noël accuse un simple retard ou si vous ne remplissez pas les conditions de la prime de Noël. Pour rappel, les bénéficiaires de la prime de Noël n'ont aucune démarche à faire, puisque l'octroi et le versement sont automatiques. L'aide financière exceptionnelle s'adresse uniquement aux foyers les plus précaires qui bénéficient déjà de certains minimas sociaux bien précis.

La prime de Noël 2020 de la CAF concerne exclusivement les allocataires du revenu de solidarité active (RSA), au titre de novembre ou décembre 2020. Pour rappel, le RSA est attribué aux personnes ayant très peu de ressources. Son montant est de 564 euros pour une personne seule, ne percevant pas d'allocations logement, type APL. Depuis le début de la crise sanitaire, le nombre de demandes du RSA a littéralement explosé dans les départements. Résultat, le gouvernement a dit s'attendre à une hausse de 8,7% des demandes sur l'ensemble de l'année 2020. En conséquence, le seuil des deux millions d'allocataires a d'ores et déjà été franchi.

En 2020, les allocataires du RSA ont déjà pu bénéficier de deux versements de l'aide exceptionnelle de solidarité, au printemps et à l'automne 2020. Elle s'élevait à 150 euros par foyer, auxquels pouvaient s'ajouter 100 euros par enfant de moins de 20 ans à charge. Vous avez une question spécifique sur la prime de Noël ? Linternaute.com s'est penché, pour vous, sur tous les aspects de l'aide financière exceptionnelle. Consultez notre dossier dédié sans plus attendre :

La prime de Noël de Pôle emploi, c'est pour qui ? Qui la touche au chômage ?

Vous devez être chômeur en fin de droits pour toucher la prime de Noël. On rappelle, à titre indicatif, les prestations à percevoir pour être éligible : la rémunération publique de stage (RPS), la rémunération de formation de Pôle emploi (RFPE), la prime forfaitaire pour reprise d'activité, l'allocation de solidarité spécifique (ASS), l'allocation de solidarité spécifique formation (ASS-F), l'allocation équivalent retraite (AER) et l'aide à la création et à la reprise d'entreprise (ACRE-ASS). Vous ne percevez que de simples allocations chômage (ARE) ? Vous ne percevrez pas la prime de Noël en 2020. Si vous touchez le RSA, ayez à l'esprit que c'est la CAF qui se charge du versement de la prime de Noël. Vous ne toucherez pas cette dernière une deuxième fois de la part de Pôle emploi.

Depuis 2009 donc, les montants de la prime de Noël sont identiques. Ils dépendent de votre situation sociale et, éventuellement, de votre situation familiale. En clair, le montant de la prime de Noël ne dépend pas de vos revenus. Vous bénéficiez de la prime de Noël de Pôle emploi, étant chômeur en fin de droits ? Dans ce cas, Pôle emploi verse un montant est fixe, quelle que soit la situation familiale. Il s'élève à 152,45 euros. A noter : les montants sont différents à Mayotte. Le montant de la prime de Noël s'élève à 76,22 euros. Vous êtes au RSA ? La prime de Noël de la CAF, elle, dépend de la composition du foyer. Rendez-vous plus bas pour en savoir plus !

Peut-on faire une simulation de la prime de Noël ?

Le site Aide-sociale.fr donne la possibilité de réaliser une simulation de vos droits à la prime de Noël à l'adresse suivante : https://www.aide-sociale.fr/simulateur-prime-noel/. Voici un exemple des questions auxquelles vous devrez répondre : Percevez-vous le RSA ? Si oui, êtes-vous en couple ? Si oui, avez-vous des enfants et combien ? Percevez-vous l'ASS ? Êtes-vous bénéficiaire de l'AER ? Vous obtiendrez, en fonction de ce que vous avez mentionné, une réponse sur vos droits, et, si vous êtes éligible, une estimation du montant de votre prime de Noël.

Retrouvez tous les montants dans le tableau ci-dessous :

Composition de la famille Vous vivez seul Vous vivez en couple Sans enfant 152,45€ 228, 67 € 1 enfant 228,67€ 274,41€ 2 enfants 274,41€ 320, 14 € 3 enfants 335,39€ 381,12€ 4 enfants 396,37€ 442,10€ Par personne supplémentaire 60,98€ 60,98€

Depuis sa création, la date de versement de la prime de Noël intervient généralement 15 jours avant Noël. Pour l'année 2020, deux échéances ont été retenues, les voici :