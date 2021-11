"Prime de Noël : qui va en bénéficier ?"

PRIME DE NOEL. La prime de Noël est une prestation sociale versée par la CAF et Pôle emploi à la mi-décembre. Quelles sont les conditions ? A quelle date est-elle versée ? On vous dit tout.

[Mis à jour le 10 novembre 2021 à 08h22] Ferez-vous partie des bénéficiaires de la prime de Noël ? Versée par la CAF et Pôle emploi, elle concerne exclusivement les foyers les plus modestes. Depuis sa création, les conditions restent inchangées : il faut toucher l'un des minimas sociaux de la Caisse des allocations familiales ou de Pôle emploi, comme le revenu de solidarité active (RSA). Le montant de la prime de Noël dépend de la situation sociale du bénéficiaire et peut être ajusté en fonction de la composition du foyer. Il n'a pas été revalorisé depuis 2008. La date de versement de la prime de Noël est fixée chaque année à la mi-décembre. Vous n'avez aucune démarche à faire : le versement est effectué de manière automatique.

La prime de Noël de la CAF s'adresse aux allocataires du revenu de solidarité active (RSA). Pour rappel, cette prestation sociale concerne les personnes ayant très peu de ressources. Elle s'élève à 500 euros pour une personne seule et sans allocation logement. Les bénéficiaires du RSA n'ont aucune démarche à effectuer en amont auprès de leur CAF pour percevoir la prime de Noël. Cette dernière est versée de manière automatique.

ASS, ASS-F, ACRE-ASS... La prime de Noël de Pôle emploi ne s'adresse qu'aux chômeurs qui ont épuisé leurs droits au chômage et perçoivent l'allocation dédiée. Si vous touchez de simples allocations chômage, aussi appelées ARE, vous ne pourrez pas percevoir la prime de Noël. Si vous touchez le RSA, ayez à l'esprit que c'est la CAF qui se charge du versement de la prime de Noël. Vous ne toucherez pas cette dernière une deuxième fois de la part de Pôle emploi.

Depuis sa création dans les années 1990, la prime de Noël s'adresse exclusivement aux foyers les plus précaires. Ces derniers doivent percevoir l'un des minimas sociaux éligibles, versés par la CAF ou Pôle emploi. Ils ne procèdent donc pas à une étude de situation ou des revenus du foyer. Voici donc les minimas sociaux à percevoir pour bénéficier de la prime de Noël :

RSA,

ASS,

Prime forfaitaire pour reprise d'activité,

AER,

ACRE-ASS,

RPS,

RFPE,

ASS-F.

Il n'est d'aucune utilité de contacter la CAF ou Pôle emploi si vous ne percevez pas l'une de ces prestations sociales. L'octroi est automatique. Les organismes chargés du versement n'ont pas le pouvoir de choisir tel ou tel allocataire. Vous avez une question spécifique sur la prime de Noël ? Linternaute.com s'est penché, pour vous, sur tous les aspects de l'aide financière exceptionnelle. Consultez notre dossier dédié sans plus attendre :

Depuis sa création, la date de versement de la prime de Noël intervient généralement quelques jours avant Noël. Pour l'année 2021, aucune échéance n'a été dévoilée. L'an dernier, deux dates avaient été retenues : le 15 et le 16 décembre, en fonction de l'organisme chargé du versement. Le versement est effectué par virement de manière automatique. Certains allocataires - les nouveaux - doivent parfois attendre le début du mois de janvier pour que le virement soit effectif.

Depuis 2009, les montants de la prime de Noël sont inchangés. Ils dépendent de votre situation sociale et, éventuellement, de votre situation familiale. En clair, le montant de la prime de Noël ne dépend pas de vos revenus. Vous bénéficiez de la prime de Noël de Pôle emploi, étant chômeur en fin de droits ? Dans ce cas, Pôle emploi verse un montant est fixe, quelle que soit la situation familiale. Il s'élève à 152,45 euros.

Si vous bénéficiez de la prime de Noël de la CAF (parce que vous êtes au RSA par exemple), dans ce cas, le montant dépend de votre situation familiale. Il est compris entre 152,45 euros pour une personne seule et 442,10 euros pour un couple avec quatre enfants (auxquels s'ajoutent 60,98 euros par personne supplémentaire). Rendez-vous au paragraphe suivant pour en savoir plus.

Non. La prime d'activité ne fait pas partie des prestations sociales de la CAF permettant de bénéficier de la prime de Noël. Seuls les allocataires du RSA ont droit à cette aide exceptionnelle versée à la mi-décembre. Il ne sera donc d'aucune utilité de contacter la CAF pour espérer toucher la prime de Noël si vous êtes bénéficiaire de la prime d'activité.

Vous êtes au RSA ? La prime de Noël de la CAF, elle, dépend de la composition du foyer. Retrouvez tous les montants dans le tableau ci-dessous :

Composition de la famille Vous vivez seul Vous vivez en couple Sans enfant 152,45€ 228, 67 € 1 enfant 228,67€ 274,41€ 2 enfants 274,41€ 320, 14 € 3 enfants 335,39€ 381,12€ 4 enfants 396,37€ 442,10€ Par personne supplémentaire 60,98€ 60,98€

Les bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé ne sont pas concernés par la prime de Noël. Il ne sera donc d'aucune utilité de contacter votre CAF pour espérer toucher cette dernière.