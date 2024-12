Prime de Noël 2024 : la Caf va la verser plus tard, la date approche

Non. La prime de Noël n'est attribuée qu'aux personnes percevant l'un des minimas sociaux. Cela ne concerne pas les travailleurs, mêmes aux revenus les plus modestes, tels que ceux qui gagnent le Smic et perçoivent la prime d'activité en complément.

17:14 - Quand la prime de Noël va-t-elle arriver mon compte en banque ?

L'argent n'arrivera pas sur le compte directement le mardi 17 décembre car c'est à cette date que la CAF, la MSA et France Travail vont ordonner les virements. Il faut ensuite compter un delta de quelques jours pour que la somme soit créditée, entre un et trois jours. La prime de Noël sera donc sur les comptes bancaires entre le mercredi 18 et le vendredi 20 décembre ou, au plus tard, le samedi 21.