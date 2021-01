1er janvier 2021 : APL, chômage partiel, Brexit... Tout ce qui a changé

1ER JANVIER 2021. Le début de l'année 2021 est marqué par de très nombreux changements. Linternaute.com les a répertoriés pour vous permettre d'y voir plus clair.

[Mis à jour le 04 janvier 2021 à 09h55] Si vous bénéficiez des APL, avez-vous jeté un coup d'œil à votre compte d'allocataire sur le site de la CAF ? Depuis le 1er janvier 2021, le mode de calcul de l'aide personnalisée au logement, comme celui de toutes les allocations logement, a évolué. Il n'est plus fondé sur les revenus remontant à deux ans, mais sur les ressources des douze derniers mois glissants. Grâce au prélèvement à la source, votre APL a donc vocation à être réévaluée tous les trois mois en fonction des revenus que vous avez perçus récemment. Ce changement est de taille, puisque de nombreux allocataires risquent de voir leur APL baisser, voire disparaître, en cas de hausse de revenus. C'est notamment le cas des jeunes actifs, qui viennent de s'insérer dans le monde du travail, et qui bénéficiaient jusqu'à présent d'un effet d'aubaine. Vous souhaitez en savoir plus ? Rendez-vous plus bas ! Outre les APL, vous avez peut-être d'ores et déjà constaté que certains prix se sont accrus en ce début d'année, comme les tarifs réglementés du gaz, le tabac ou encore les tarifs de la Poste. Linternaute.com vous explique tout en détail.

Les allocataires de l'aide personnalisée au logement avaient été avertis fin 2019 du changement du calcul des APL dès le 1er janvier 2020. Après cinq reports, la réforme a finalement été mise en œuvre au 1er janvier 2021. Ce nouveau mode de calcul prend en compte les revenus perçus sur les douze derniers mois glissants et non sur les deux dernières années comme c'était le cas ces dernières années. L'APL est ainsi recalculée selon ce principe tous les trois mois.

Le gouvernement a défendu la réforme des APL en temps réel comme un projet de "justice sociale", la prestation sociale devant mieux s'adapter aux variations de revenus des allocataires. Force est de constater que ces derniers ne sont pas tous gagnants. En effet, ceux qui bénéficiaient jusqu'à présent d'un effet d'aubaine vont voir leur APL diminuer. Quid des étudiants ? Pour eux, en théorie, rien ne change. Si vous souhaitez en savoir davantage, consultez notre dossier sans plus attendre, et retrouvez des simulations par profil :

Les règles de l'activité partielle de droit commun auraient dû évoluer au 1er janvier 2021. Le second confinement décrété par le gouvernement a toutefois conduit l'exécutif à revoir sa copie. La ministre du Travail, Elisabeth Borne, a décidé du maintien des conditions actuelles jusqu'à fin janvier. Très concrètement, cela signifie que les secteurs les plus affectés par la crise (tourisme, sport, culture et événementiel) continuent à bénéficier d'une prise en charge à 100%. Quant aux autres entreprises, le reste à charge s'élève toujours à 15%.

A partir du 1er février en revanche, l'indemnisation sera réduite, sauf pour les secteurs protégés. Les salariés placés en activité partielle percevront une indemnité à hauteur de 60% minimum de leur rémunération horaire brute antérieure, contre 70% actuellement (ou 84% net). Le taux de l'allocation versée à l'employeur sera de 36% du salaire brut antérieur contre 60% aujourd'hui, dans la limite de 4,5 Smic. En conséquence, le reste à charge pour les entreprises passera à 40%.

Tout porte à croire qu'il va voir ses conditions se restreindre pour ne viser que les secteurs les plus affectés par la crise sanitaire du coronavirus. Interrogé début décembre, Bruno Le Maire a indiqué que le fonds dit "universel dont peuvent bénéficier toutes les entreprises qui ont perdu 50% de leur chiffre d'affaires" ne sera pas maintenu au-delà du 31 décembre 2021. Comme au printemps dernier, le fonds de solidarité devrait donc progressivement se limiter aux secteurs du tourisme, du sport, de l'événementiel et de la culture.

Le Royaume-Uni a officiellement quitté l'Union européenne. Le Brexit n'est pas sans impact, notamment pour les prestations sociales et familiales de la CAF. Que va-t-il se passer ? La Caisse des allocations familiales a résumé les situations qui peuvent se présenter, les voici :

Vous travaillez et êtes affilié(e) au régime français, mais votre famille réside au Royaume-Uni et que votre conjoint est sans activité professionnelle : là aussi, vous continuerez à bénéficier des prestations sociales en l'absence de changement. "La France restera compétente en priorité pour le versement des prestations familiales car c'est l'Etat dans lequel vous travaillez et votre conjoint est sans activité professionnelle au Royaume-Uni", peut-on lire.

: là aussi, vous continuerez à bénéficier des prestations sociales en l'absence de changement. "La France restera compétente en priorité pour le versement des prestations familiales car c'est l'Etat dans lequel vous travaillez et votre conjoint est sans activité professionnelle au Royaume-Uni", peut-on lire. Vous êtes britannique et travaillez en France ? "Les personnes résidant ou travaillant en France avant le 31 décembre 2020 sont invitées à déposer sans attendre et avant le 1er juillet 2021, une demande de titre de séjour sur la plateforme : https://contacts-demarches.interieur.gouv.fr", indique-t-on. "Ce titre de séjour sera obligatoire à compter du 1er octobre 2021".

"Les personnes résidant ou travaillant en France avant le 31 décembre 2020 sont invitées à déposer sans attendre et avant le 1er juillet 2021, une demande de titre de séjour sur la plateforme : https://contacts-demarches.interieur.gouv.fr", indique-t-on. "Ce titre de séjour sera obligatoire à compter du 1er octobre 2021". Vous êtes Français, travaillez au Royaume-Uni est être donc affilié outre-Manche, mais votre famille réside en France, et votre conjoint est sans activité : "A situation inchangée après le 31 décembre 2020, vous continuerez à bénéficier des prestations familiales dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui", explique la CAF sur sa page dédiée. "La compétence revient en priorité à l'Etat de l'activité professionnelle (ici, le RU). Subsidiairement, la France peut verser une allocation différentielle (au titre de la résidence en France de votre famille) si les prestations familiales françaises sont d'un montant plus élevé que les prestations britanniques".

: "A situation inchangée après le 31 décembre 2020, vous continuerez à bénéficier des prestations familiales dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui", explique la CAF sur sa page dédiée. "La compétence revient en priorité à l'Etat de l'activité professionnelle (ici, le RU). Subsidiairement, la France peut verser une allocation différentielle (au titre de la résidence en France de votre famille) si les prestations familiales françaises sont d'un montant plus élevé que les prestations britanniques". Vous travaillez et êtes affiliée (e) au régime français, mais votre conjoint(e) travaille et réside au Royaume-Uni avec vos enfants : même son de cloche. En l'absence de changement, vous continuerez à bénéficier des prestations sociales et familiales dans les mêmes conditions qu'à l'heure actuelle. "Le Royaume-Uni est compétent en priorité pour le versement de vos prestations familiales car c'est l'Etat dans lequel votre conjoint travaille et dans lequel résident vos enfants", précise tout de même la CAF.

Quelle que soit votre situation personnelle, la CAF rappelle que pour garantir la mise en œuvre des droits, les Français au Royaume-Uni doivent, eux, déposer une demande de résident permanent ou "settled status" auprès des autorités britanniques.

Chaque année, le Smic fait l'objet d'une revalorisation automatique. Depuis le 1er janvier 2021, le Smic atteint 1 554 euros brut par mois (10,25 euros de l'heure), soit 15 euros de plus qu'en 2020. Suivant les recommandations du groupe d'experts sur le Smic, le gouvernement a renoncé à accorder un coup de pouce supplémentaire au Smic, dans le contexte de la crise sanitaire du coronavirus. Pour justifier leur décision, les experts ont invoqué des "raisons structurelles auxquelles s'ajoutent les effets de la crise due à la Covid-19".

Au 1er janvier, les pensions de retraite de base seront revalorisées à hauteur de 0,4%, rapporte Capital.fr. Quid des pensions de retraite complémentaire ? Les revalorisations n'ont pas été toutes fixées pour l'heure. Ayez déjà l'esprit qu'en tant qu'ex-salarié du privé, votre complémentaire versée par l'Agirc-Arrco a été gelée au 1er novembre dernier. Si vous dépendez de l'Irantec ou de la RAFP, il va falloir patienter encore un peu.

La mise en place définitive de la réforme du reste à charge zéro intervient en 2021. Pour rappel, le reste à charge zéro consiste en une prise en charge totale des frais de santé en dentaire, optique et audioprothèses par l'Assurance maladie et la mutuelle. Pour le dentaire, par exemple, les dentiers sont les derniers concernés par le reste à charge zéro. Un plafond leur sera appliqué l'an prochain, à hauteur de 1 100 euros pour un remboursement intégral.

Côté audition, le prix du premier modèle sera fixé à 950 euros. Dans les faits, 240 euros seront pris en charge par l'Assurance maladie et les 710 restants par la complémentaire santé. Vous n'aurez rien à débourser de votre poche, sauf, évidemment, si vous lui préférez un modèle plus onéreux.

Depuis 2020, certains foyers fiscaux sont totalement exonérés de taxe d'habitation. La réforme de cet impôt local prévoit en effet que 80% des foyers les plus modestes ne la paient plus en 2020, après avoir bénéficié d'un dégrèvement de 30% en 2018 et une réduction de 65% en 2019. Mais quid des foyers les plus "aisés" aux yeux du fisc ? Il faudra attendre 2023 pour que l'impôt - portant sur les résidences principales exclusivement - disparaisse. En 2021, il bénéficieront tout de même, à leur tour, d'un dégrèvement de 30%. Mais qui est concerné ? Votre revenu fiscal de référence doit se situer au-dessus d'un seuil qui dépend de la composition de votre foyer fiscal. On vous rappelle les plafonds :

Quotient familial RFR à ne pas dépasser 1 part 27 432 € 1,5 part 35 560 € 2 parts 43 688 € 2,5 parts 49 784 € 3 parts 55 880 € 3,5 parts 61 976 €

A noter : vous aviez jusqu'au 15 décembre pour ajuster les mensualités sur le site des impôts. Vous souhaitez en savoir davantage sur les modalités de la réforme de la taxe d'habitation ? Consultez notre dossier dédié.

Elle aurait dû entrer en vigueur au 1er avril dernier, mais elle a été reportée au 1er avril 2021 en raison de la crise sanitaire du coronavirus. Pour rappel, elle prévoyait initialement un durcissement des conditions d'accès et de calcul de l'allocation chômage (ARE) notamment. Dans le contexte, le gouvernement a été contraint d'initier des discussions avec les partenaires sociaux pour revoir sa réforme. Plusieurs options ont été posées sur la table comme la question de l'ouverture des droits avec un allègement pour les jeunes de moins de 26 ans.

Après avoir resserré les conditions d'octroi des crédits immobiliers, le Haut conseil de stabilité financière a décidé de les assouplir. "Il est essentiel que les Français puissent accéder facilement et dans les meilleures conditions au crédit lorsqu'ils sont primo-accédants… C'est le point clé de notre politique", a indiqué Bruno Le Maire. Dans le détail, trois ajustements ont été entérinés et doivent entrer en vigueur au mois de janvier :

Le taux d'endettement va passer de 33% à 35%

La drée maximale d'endettement est rallongée de deux : elle passe de 25 à 27 ans

La latitude accordée aux banques pour accepter des dossiers hors des clous est porté à 20%

Initialement prévue au 1er septembre 2020, la réforme du divorce a été reportée au 1er janvier 2021, dans le contexte de la crise sanitaire du coronavirus. Objectif affiché de cette réforme, simplifier et accélérer les procédures de divorce. Elle ne concerne pas le divorce par consentement mutuel.

Mais dans ce cas, qu'est-ce qui change ? "Dans le but d'accélérer la procédure, le divorce judiciaire qui comportait jusque-là deux étapes se réduira désormais à une seule phase", explique Me Fabienne Menu sur son blog hébergé par le Conseil national des barreaux. "La procédure ne débutera plus par le dépôt d'une requête en divorce déposée par l'un des deux époux, déclenchant une convocation en audience de conciliation comme c'est le cas aujourd'hui. Au 1er janvier prochain, une demande en divorce rédigée par l'avocat de l'époux demandeur introduira la procédure en divorce. Il pourra également s'agir d'une requête conjointe rédigée par les avocats des deux époux".

Vous étiez persuadé que les prix du tabac n'évolueraient plus ? Détrompez-vous ! Les Douanes ont publié la nomenclature des prix du tabac au 1er janvier 2021, et force est de constater que certaines marques ont vu le prix du paquet changer. Voici quelques exemples :

Lucky Strike Gold, en 20 unités : 10,20 euros, contre 10,10 euros

Lucky Strike Ice Clair, en 20 unités : 10 euros contre 9,90 euros

Rothmans bleu, en 20 unités : 10,10 euros contre 10 euros

Rothmans London, en 20 unités : 10,10 euros contre 10 euros

Winston Connect Blue, en 20 unités : 10 euros contre 9,90 euros

Marlboro Gold (paquet rigide), en 20 unités : 10,50 euros contre 10,40 euros

Marlboro gold (paquet souple), en 20 unités : 10,50 euros contre 10,40 euros

Marlboro Red (paquet rigide), en 20 unités : 10,50 euros contre 10,40 euros

Marlboro Red (paquet souple), en 20 unités : 10,50 euros contre 10,40 euros

Amoureux des relations épistolaires, attendez-vous également à payer plus cher, car les tarifs de La Poste se sont accrus. En moyenne, ils ont en effet augmenté de 4,7%. Le prix du timbre vert atteint désormais 1,08 euro, et celui du timbre rouge 1,28 euro.

Quant aux tarifs réglementés du gaz appliqués par Engie, ils ont légèrement augmenté de 0,2% au 1er janvier. "Cette augmentation est de 0,1% pour les clients qui utilisent le gaz pour la cuisson, de 0,1% pour ceux qui ont un double usage, cuisson et eau chaude, et de 0,2% pour les foyers qui se chauffent au gaz", avait indiqué la CRE le mois dernier.

Qu'est-ce qui change pour Ma Prime Rénov' au 1er janvier 2021 ?

Créée en 2020 pour remplacer le crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE), Ma Prime rénov' est une aide destinée à financer des travaux de rénovation énergétique dans votre résidence principale. Jusqu'ici réservée aux ménages les plus modestes, elle a vocation à être élargie au 1er janvier. Au total, quatre catégories de revenus ont été créées, en fonction de la localisation de votre logement, donnant lieu à quatre primes distinctes : Ma Prime rénov' Bleu, Ma Prime rénov' Jaune, Ma Prime rénov' Violet et Ma Prime rénov' Rose. Le montant de l'aide financière dépend à la fois de la nature du chantier engagé et de votre niveau de revenus. Les chantiers engagés depuis le 1er octobre sont éligibles au dispositif. Ma Prime Rénov' sera désormais ouverte à tous les propriétaires (bailleurs et occupants) et aux copropriétés. Pour connaître tous les détails, lisez notre dossier dédié sans plus attendre :

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Le bonus écologique est toujours en vigueur pour l'année 2021. L'aide à l'achat d'un véhicule électrique a été augmentée en 2020, et peut monter jusqu'à 7 000 euros. Le changement de l'année 2021 concerne les bornes de recharge. À partir de ce 1er janvier 2021, si vous disposez d'une voiture électrique et que vous installez une borne de recharge à votre domicile, vous pouvez bénéficier d'un crédit d'impôt à hauteur de 75% du montant des dépenses engagées, et jusqu'à 300 euros. Cela concerne les propriétaires comme les locataires, à partir du moment où vous mettez en place un système de charge.