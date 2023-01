Retraites, Smic, livret A… Quels changements au 1er janvier 2023 ?

1ER JANVIER 2023. Si le Smic va être revalorisé, d'autres changements concernant le taux du livret A, la remise carburant et les retraites sont à noter pour le 1er janvier 2023. Tour d'horizon.

[Mis à jour le 1er janvier 2023 à 10h32] Avec le passage à la nouvelle année, son lot de changement pour les finances des Français est prévu dès ce 1er janvier 2023. Une augmentation du SMIC et des retraites, la fin de la remise carburant ou encore la suppression totale de taxe d'habitation sont au programme de cet exercice 2023. Quelques nouveautés vont également faire leur arrivée en 2023 en France. Entre la fin du timbre rouge et les nouveaux tarifs sur les autoroutes, le 1er janvier 2023 promet une journée pleine de changements.

Face aux multiples évolutions annoncées, il peut-être difficile de s'y retrouver. Pour vous aider à ne pas vous y perdre et vous permettre d'évaluer comment votre pouvoir d'achat va être affecté, nous vous avons préparé un dossier qui détaille l'ensemble des changements prévus au 1er janvier 2023. Pour consulter plus rapidement ce qui vous intéresse, un sommaire est également disponible.

Le salaire minimum de croissance augmentera mécaniquement (Smic) dès le 1er janvier 2023. En effet, en raison d'une inflation toujours élevée (6,2% en novembre sur un an), le Smic sera rehaussé de 1,8%, pour atteindre 1 353 euros nets. Soit un gain mensuel de 24 euros pour l'ensemble des salariés rémunérés au Smic. Son montant brut passera pour la première fois la barre symbolique des 1 700 euros, à 1 709 euros. Le montant horaire brut, lui, atteindra 11,27 euros.

Le taux du produit d'épargne préféré des Français, le livret A devrait dépasser les 3% à compter du 1er février 2023. Une bonne nouvelle pour les épargnants après la précédente hausse de 1% à 2% en août 2022. Ce taux restera bien en deçà de l'inflation, estimée à 5,3% sur l'ensemble de l'année 2022. L'écart se réduira toutefois l'an prochain, en effet, l'indice des prix à la consommation devrait tourner autour de 4,2% selon le ministère de l'Economie. Vous souhaitez en savoir davantage sur les alternatives au livret A ? Consultez notre dossier sans plus attendre :

Alors que la remise à la pompe de 10 centimes d'euro par litre acheté prend fin le 31 décembre 2022, le gouvernement souhaite poursuivre sa politique de soutien des Français les plus modestes. Dans ce sens, une nouvelle aide carburant de 100 euros sera distribuée dès le début de l'année 2023. Une aide plus ciblée, destinée aux 50% des ménages les plus démunis, soit 10 millions de personnes. A titre d'exemple, votre revenu fiscal de référence (RFR) 2021 doit être inférieur ou égal à 14 100 euros pour espérer empocher cette prime exceptionnelle. Pour la réclamer en 2023, rien de plus simple. Rendez vous sur le site des impôts pour remplir un formulaire à l'aide de votre numéro fiscal, votre numéro de plaque d'immatriculation et une attestation sur l'honneur affirmant que vous utilisez bien votre véhicule pour aller travailler.

Après les hausses successives de 1% en janvier 2022, puis 4% en juillet dernier (+60 euros par mois pour une retraite de 1 200 euros), les pensions de retraites du régime de base connaîtront une nouvelle augmentation en janvier 2023.

La hausse devrait se situer autour de 0,8%, comme inscrit dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale. Les complémentaires, elles, ont augmenté de 5,12% au 1er novembre dernier.

Vous êtes un adepte des conversations épistolaires ? Mauvaise nouvelle, La Poste tend désormais vers le numérique. En effet, à compter du 1er janvier 2023, il ne sera plus possible de coller un timbre rouge sur une enveloppe. La lettre rouge sera rebaptisée "e-lettre rouge" et sera disponible uniquement en ligne. Côté tarifs, attendez vous à une nouvelle augmentation. Cette fois-ci, l'envoi d'une lettre rouge vous coûtera 1,49 euro avec la nouvelle formule dématérialisée, contre 1,43 euro actuellement, avec le timbre rouge basique.

Prix du timbre vert : 1,16 euro

Prix du timbre rouge : 1,43 euro

Prix du timbre gris : 1,14 euro

Prix d'une lettre recommandée : 4,83 euros

La taxe d'habitation est une taxe perçue au profit des collectivités locales. Le montant de celle-ci varie d'une commune à l'autre, et son taux d'imposition est voté par les collectivités territoriales. Elle dépend également des caractéristiques du local imposable et de votre situation personnelle (composition du foyer, revenus) au 1er janvier de l'année d'imposition.

Cette taxe d'habitation baisse progressivement depuis 2018 pour s'éteindre en 2023. De facto, à compter du 1er janvier 2023, plus aucun contribuable.ne devra payer cet impôt. Attention, la réforme de la taxe d'habitation ne s'applique pas aux résidences secondaires. Si vous êtes propriétaire d'un autre bien, vous êtes donc redevable de la taxe d'habitation portant sur celui-ci. Le calcul est strictement identique à l'impôt portant sur les résidences principales.

Dans certains cas, la commune applique une majoration de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Vous pouvez demander une exonération pour l'un des motifs suivants :

Professionnel : vous devez résider dans un lieu différent de l'habitation principale

Raisons de santé : vous êtes dans un établissement de soins de façon durable

"Vous ne pouvez pas utiliser votre résidence secondaire en logement d'habitation principale pour des raisons étrangères à votre volonté (par exemple une opération d'urbanisme nécessite de faire des travaux dans votre logement)", indique Bercy.

Propriétaires immobiliers, attendez vous à ce que la facture soit beaucoup plus salée. Tout d'abord car le plafonnement de la révision des valeurs locatives cadastrales n'aura pas lieu. Ces valeurs servent de base dans le calcul de la taxe foncière. De facto, les valeurs locatives cadastrales devraient augmenter de 7% en 2023, en suivant le niveau de l'inflation. Conséquence directe, des augmentations impressionnantes pourraient intervenir. Selon certains calculs, la taxe foncière pourrait flamber de 52% à Paris, ou encore de 20% à Grenoble.

Le taux de rémunération du PEL (plan épargne logement) va doubler ! En effet, il passera de 1% à 2% à compter du 1er janvier 2023 a annoncé le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, jeudi 8 décembre. Il s'agit de la première hausse depuis 22 ans. "Ce taux de 2% s'appliquera aux PEL nouvellement ouverts en 2023 et ne concernera donc pas le stock de PEL existants" a également déclaré le ministre.

Le barème de l'impôt sur le revenu sera revalorisé à hauteur de 5,4% en 2023, en raison de la hausse des prix à la consommation. Une hausse inscrite dans le projet de loi de finances pour 2023. Ce nouveau barème concerne les revenus perçus en 2022 et que vous mentionnerez dans votre déclaration de revenus, au printemps 2023. Voici le barème complet de l'impôt sur le revenu qui s'applique en 2023 :

En dessous de 10 777 euros de revenu imposable : 0%

Entre 10 777 euros et 27 478 euros de revenu imposable : 11%

Entre 27 478 euros et 78 570 euros de revenu imposable : 30%

Entre 78 570 euros et 168 994 euros de revenu imposable : 41%

Au-delà de 168 994 euros de revenu imposable : 45%

Alors que la crise énergétique laisse envisager de fortes augmentations sur les prix du gaz et de l'électricité cet hiver, le bouclier tarifaire, déjà prolongé jusqu'en décembre 2022 pour le gaz, et jusqu'au 1er février 2023 pour l'électricité, sera reconduit en 2023. La hausse des tarifs de gaz et d'électricité sera limitée à 15%. La limitation est supérieure à celle de 2022 (qui était de 4%) mais elle concerne " tous les ménages, les copropriétés, les logements sociaux, les petites entreprises et les plus petites communes ".

Le dispositif MaPrimeRénov' va-t-il bénéficier d'une revalorisation en 2023 ? Une chose est sûre, le gouvernement envisage d'augmenter le budget alloué à cette aide, en passant de 2 milliards d'euros en 2022 à 2,6 milliards d'euros dans le projet de loi de finances 2023, d'après les informations de FranceInfo. Pour rappel, MaPrimeRénov' est une aide à la rénovation énergétique proposée par France Rénov' et calculée en fonction de vos revenus et du gain écologique des travaux.

Régler l'addition au péage pourrait faire mal à la tête et au porte monnaie en 2023. En effet, si l'augmentation suivait l'inflation, le prix des autoroutes pourrait flamber de 7% à 8%. Le contrat des sociétés autoroutières prévoit de répercuter l'inflation sur le prix final client à hauteur de 70%. Le gouvernement, par l'intermédiaire du ministre des Transports, parle d'une "augmentation raisonnable" grâce à des négociations. De facto, la hausse pourrait se situer autour de 4% dès le 1er janvier 2023. Pour rappel, cette augmentation n'était "que" de 2%, en moyenne, au 1er janvier 2022.