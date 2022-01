Livret A : quel coup de pouce au 1er février 2022 ?

LIVRET A. Le taux du Livret A sera réévalué au 1er février 2022, à hauteur de 0,8%. Découvrez ce que cela va changer pour les épargnants.

[Mis à jour le 12 janvier 2022 à 14h39] L'annonce du taux du Livret A en 2022 paraît imminente selon les mots du gouverneur de la Banque de France interrogé ce mercredi 12 janvier sur LCI. Relancé sur le taux historiquement bas du Livret A, 0,5% pour rappel, François Villeroy de Galhau a déclaré que le chiffre de l'inflation de décembre serait connu ce vendredi. Le gouverneur de la Banque de France en a profité pour glisser un conseil aux épargnants : "Le Livret A est un bon produit. Mais pour l'épargne populaire, le vrai produit de protection du pouvoir d'achat, c'est le LEP".

A la suite de l'annonce des derniers chiffres de l'inflation, La Banque de France devrait opérer le calcul du nouveau taux du Livret A dans la foulée, suivi de la recommandation du gouverneur au ministre de l'Economie. Selon les dernières tendances, à compter du 1er février 2022, le taux du Livret A devrait être dopé à hauteur de 0,8% contre 0,5%, un taux gelé depuis février 2020, une augmentation qui entrainerait une hausse des intérêts de 16,50 euros par an pour un encours moyen de 5 500 euros pour une personne physique. Destiné à financer le logement social, le calcul du taux du Livret A prend en compte l'inflation des six derniers mois ainsi que les taux d'intérêts des six derniers mois. De son côté pointée à 2,8%, l'inflation reste donc nettement au dessus des chiffres d'une potentielle augmentation du taux du Livret A.

"Le #LivretA est un placement sûr et qui rapporte, mais le Livret d'épargne populaire, lui, est totalement protégé contre l'#inflation. Son rendement sera 2 fois plus élevé que celui du Livret A après la révision" : F. #Villeroy de Galhau dans #LesMatinsLCI|@EliMartichoux. pic.twitter.com/hf9cChJ5p3 — LCI (@LCI) January 12, 2022

Depuis le 1er février 2020, le taux du livret A est gelé à 0,5%. Un taux historiquement bas, et un rendement réel négatif pour le livret A, en dessous de l'inflation qui se situe à hauteur de 2,8%. Pour rappel, le taux est fixé par le ministère de l'Economie et des Finances sur recommandation de la Banque de France, selon un calcul mathématique prenant en compte le niveau de l'inflation et les taux d'intérêt.

Quel est donc le rôle d'un livret A ? Ce dernier peut s'apparenter à une épargne de précaution, en supplément de son compte courant. Il est conseillé de placer deux à trois mois de salaire sur son livret A. Vous avez un petit pécule supplémentaire et vous cherchez à étudier les produits d'épargne et placements qui permettraient de faire fructifier votre argent ? Consultez notre dossier pour connaître les alternatives au livret A !

Selon toute vraisemblance, le taux du livret A devrait passer de 0,5% à 0,8% au 1er février 2022. Une augmentation importante pour le produit d'épargne préféré des Français, gelé depuis février 2020 à hauteur de 0,5%. Pas de grande révolution à prévoir, mais les bénéficiaires devraient tout de même voir leurs intérêts légèrement grimper. Rappelons que 1 000 euros rémunérés sur un livret A à 0,5% rapportent 5 euros d'intérêt. Si vous disposez d'une somme plus conséquence sur votre compte épargne, à savoir 10 000 euros, vous récolterez 50 euros d'intérêts en fin d'année. Avec le passage à 0,8%, une épargne de 10 000 euros sur un Livret A rapporterait 80 euros par an au bénéficiaire, soit un gain net de 30 euros. A noter, le livret A est sans frais, et les intérêts tirés sont exonérés d'impôt su le revenu et de prélèvements sociaux.

Le plafond du livret A est fixé à 22 950 euros, pour les particuliers. Rappelons que le versement des intérêts peut tout à fait dépasser cette limite. A titre indicatif, les associations bénéficient d'un plafond bien plus élevé, à 76 500 euros. Toute personne, qu'elle soit mineure ou majeure, peut ouvrir un livret A. En revanche, il n'est pas possible d'en détenir plusieurs dans différents établissements. Pour ouvrir un livret A, il faut signer un contrat écrit avec sa banque, détaillant les opérations autorisées (virement, versement, retrait, etc). Il est interdit de cumuler deux livrets réglementés de même nature (livret A et livret Bleu) pour une même personne.

En revanche, il est tout à fait possible de cumuler un livret A avec un Livret de développement durable (LDD) ou un livret jeune. Par ailleurs, il est possible de cumuler des livrets réglementés au sein d'un même foyer fiscal. Pour clôturer un livret A, il vous suffit de contacter votre banquier, par courrier ou en vous déplaçant en agence. Vous devrez préciser la référence de votre livret A et renseigner les coordonnées de votre compte courant, LDD, CEL... ou autre compte sur lequel vous souhaitez transférer les fonds. En cas de clôture en cours d'année, les intérêts capitalisés sont crédités sur le compte au jour de la fermeture de celui-ci.

Le calcul des intérêts du livret A se produit les 1er et 16 de chaque mois, donc tous les quinze jours. En clair, si vous déposez de l'argent sur votre livret A entre le 1er et le 15 du mois, le calcul sera effectif dès le 16. Si vous effectuez un dépôt entre le 17 et la fin du mois, il faudra attendre le mois suivant pour que la date de la valeur soit prise en compte dans le calcul des intérêts. Vous avez réalisé un retrait ? Le calcul des intérêts s'opère sur la période en cours.

Le total des intérêts s'ajoutent lui au capital à la fin de l'année. Lorsqu'on veut calculer ses intérêts, il convient donc de multiplier le solde de son livret par son taux et de le diviser par 24 (nombre de quinzaines dans l'année). Mais attention, ce calcul n'a qu'une valeur théorique. Pour calculer votre rendement, il vous faut prendre en compte tous les mouvements opérés sur le livret.

C'est un des avantages de ce produit d'épargne réglementé. Les intérêts du livret A sont exonérés d'impôt sur le revenu. Ils ne sont pas non plus soumis aux prélèvements sociaux.