"Livret A : son taux doublé, quel gain ?"

LIVRET A 2022. Le rendement du Livret A a doublé le 1er août 2022 pour atteindre un niveau inédit depuis 10 ans. Une nouvelle hausse est attendue en 2023, compte tenu du rythme de l'inflation. Nouveau taux, gain, intérêts... On fait le point.

[Mis à jour le 2 août 2022 à 11h22] Quel que soit le contexte économique, le livret A demeure le placement préféré des Français. Et depuis le lundi 1er août 2022, son taux a doublé pour atteindre 2% soit son niveau le plus élevé depuis dix ans. Pour plus de 55 millions de tricolores, titulaires d'un livret A au sein de leur établissement bancaire, c'est une bonne nouvelle. Cette revalorisation intervient alors que l'inflation vient de dépasser la barre des 6% d'après les derniers chiffres de l'Insee (6,1% en juillet sur douze mois glissants). Cette hausse devrait se poursuivre au 1er février 2023, a déjà prévenu le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, alors que l'inflation continue d'augmenter et que les taux directeurs remontent. De quoi rendre encore plus attractif le produit d'épargne auprès des Français. Mais alors, quel sera l'effet réel de cette augmentation du taux du livret A sur vos intérêts ? Voici vos gains potentiels :

Pour rappel, le livret A est un compte d'épargne rémunéré dont les fonds sont disponibles à tout moment. Ce compte est sans frais et les intérêts versés sont exonérés d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. C'est l'État qui fixe le taux d'intérêt, 2 fois par an. Tous les établissements bancaires peuvent proposer le livret A. Une revalorisation du livret A permet également à d'autres livrets d'épargne d'augmenter. Le LDDS (2%) et LEP (4,6%) en chefs de file.

Le plafond du livret A est fixé à 22 950 euros, pour les particuliers. Rappelons que le versement des intérêts peut tout à fait dépasser cette limite. A titre indicatif, les associations bénéficient d'un plafond bien plus élevé, à 76 500 euros. Toute personne, qu'elle soit mineure ou majeure, peut ouvrir un livret A. En revanche, il n'est pas possible d'en détenir plusieurs dans différents établissements. Pour ouvrir un livret A, il faut signer un contrat écrit avec sa banque, détaillant les opérations autorisées (virement, versement, retrait, etc). Il est interdit de cumuler deux livrets réglementés de même nature (livret A et livret Bleu) pour une même personne.

Il est par contre tout à fait possible de cumuler un livret A avec un Livret de développement durable (LDD) ou un livret jeune. Par ailleurs, il est possible de cumuler des livrets réglementés au sein d'un même foyer fiscal. Pour clôturer un livret A, il vous suffit de contacter votre banquier, par courrier ou en vous déplaçant en agence. Vous devrez préciser la référence de votre livret A et renseigner les coordonnées de votre compte courant, LDD, CEL... ou autre compte sur lequel vous souhaitez transférer les fonds. En cas de clôture en cours d'année, les intérêts capitalisés sont crédités sur le compte au jour de la fermeture de celui-ci.

Le taux du livret A double à compter du 1er août 2022 en passant de 1% à 2%. Une hausse annoncée par le locataire de Bercy sur recommandation du gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau mi-juillet. Cette hausse a pour objectif premier de compenser l'inflation galopante observée ces derniers mois en France (6,1% en juillet sur un an).

Le taux du livret A est porté à 2%. Autrement dit, lorsque vous bénéficiez d'une épargne de 1 000 euros, vous empochez 20 euros d'intérêts contre seulement 10 euros d'intérêts avec l'ancienne rémunération fixée à 1%. Découvrez le montant de vos intérêts, en fonction de votre épargne :

Epargne de 1 000 euros : 20 euros d'intérêts (10 euros de gains net par rapport au taux précédent)

(10 euros de gains net par rapport au taux précédent) Epargne de 2 000 euros : 40 euros d'intérêts (20 euros de gains net par rapport au taux précédent)

(20 euros de gains net par rapport au taux précédent) Epargne de 3 000 euros : 60 euros d'intérêts (30 euros de gains net par rapport au taux précédent)

(30 euros de gains net par rapport au taux précédent) Epargne de 4 000 euros : 80 euros d'intérêts (40 euros de gains net par rapport au taux précédent)

(40 euros de gains net par rapport au taux précédent) Epargne de 5 000 euros : 100 euros d'intérêts (50 euros de gains net par rapport au taux précédent)

(50 euros de gains net par rapport au taux précédent) Epargne de 10 000 euros : 200 euros d'intérêts (100 euros de gains net par rapport au taux précédent)

(100 euros de gains net par rapport au taux précédent) Epargne de 22 950 euros (plafond) : 459 euros d'intérêts (229,50 euros de gains net par rapport au taux précédent)

Le calcul des intérêts du livret A se produit les 1er et 16 de chaque mois, donc tous les quinze jours. En clair, si vous déposez de l'argent sur votre livret A entre le 1er et le 15 du mois, le calcul sera effectif dès le 16. Si vous effectuez un dépôt entre le 17 et la fin du mois, il faudra attendre le mois suivant pour que la date de la valeur soit prise en compte dans le calcul des intérêts. Vous avez réalisé un retrait ? Le calcul des intérêts s'opère sur la période en cours.

Le total des intérêts s'ajoutent lui au capital à la fin de l'année. Lorsqu'on veut calculer ses intérêts, il convient donc de multiplier le solde de son livret par son taux et de le diviser par 24 (nombre de quinzaines dans l'année). Mais attention, ce calcul n'a qu'une valeur théorique. Pour calculer votre rendement, il vous faut prendre en compte tous les mouvements opérés sur le livret.

Toute personne, majeure ou mineure, peut avoir un livret A. L'établissement bancaire dans lequel vous souhaitez souscrire au livret A doit interroger l'administration fiscale pour vérifier que vous n'en possédez qu'un. L'établissement ne peut pas vous ouvrir un livret tant qu'il n'a pas cette réponse.

Ensuite, vous devez fournir à votre établissement une pièce d'identité et un justificatif de domicile de moins de trois mois. Pour les mineurs, pensez à vous munir d'une copie du livret de famille ou d'un acte de naissance. La signature d'un des parents sera également exigée.

Bon à savoir, un versement minimum de 10 euros est exigé lors de l'ouverture du compte, un montant qui tombe à 1,50 euros à la Banque Postale. Selon les établissements bancaires, divers moyens de paiement sont acceptés pour effectuer ce versement, chèque, espèces, ou virement. Là plupart des banques proposent désormais l'ouverture d'un livret A 100% en ligne, ou en agence si le client le souhaite.