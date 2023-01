"Livret A : taux et plafond 2023"

LIVRET A 2023. Le taux du produit d'épargne préféré des Français pourrait atteindre 3,30% au 1er février.

[Mis à jour le 3 janvier 2023 à 14h37] ​​​​​​Le taux du produit d'épargne préféré des Français, le livret A, devrait dépasser les 3% à compter du 1er février 2023. Selon les dernières estimations, et par rapport à l'évolution de l'inflation et la moyenne semestrielle des taux interbancaires, le nouveau taux devrait atteindre 3,30%. Une bonne nouvelle pour les épargnants après la précédente hausse de 1% à 2% en août 2022. Ce taux restera bien en deçà de l'inflation, estimée à 5,3% sur l'ensemble de l'année 2022. L'écart se réduira toutefois l'an prochain, en effet, l'indice des prix à la consommation devrait tourner autour de 4,2% selon le ministère de l'Economie.

Pour rappel, le livret A est un compte d'épargne rémunéré dont les fonds sont disponibles à tout moment. Ce compte est sans frais et les intérêts versés sont exonérés d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. C'est l'État qui fixe le taux d'intérêt, 2 fois par an. Tous les établissements bancaires peuvent proposer le livret A. Sachez que toute personne, majeure ou mineure, peut avoir un livret A. Le livret A fonctionne comme un compte d'épargne ordinaire. Le plafond, lui, est fixé à 22 950 euros et 76 500 euros pour une association.

Le plafond du livret A est fixé à 22 950 euros, pour les particuliers. Le versement des intérêts peut toutefois dépasser cette limite. À titre indicatif, les associations bénéficient d'un plafond plus élevé, à 76 500 euros. Toute personne, qu'elle soit mineure ou majeure, peut ouvrir un livret A. En revanche, il n'est pas possible d'en détenir plusieurs dans différents établissements. Pour ouvrir un livret A, il faut signer un contrat écrit avec sa banque, détaillant les opérations autorisées (virement, versement, retrait, etc). Depuis 2012, il n'est pas possible de transférer un livret A d'une banque à une autre. Il faut d'abord clôturer le premier livret, pour ensuite ouvrir un autre livret dans une banque. Il est interdit de cumuler deux livrets réglementés de même nature (livret A et livret Bleu) pour une même personne.

Il est par contre tout à fait possible de cumuler un livret A avec un Livret de développement durable (LDD) ou un livret jeune. Par ailleurs, il est possible de cumuler des livrets réglementés au sein d'un même foyer fiscal. Pour clôturer un livret A, il vous suffit de contacter votre banquier, par courrier ou en vous déplaçant en agence. Vous devrez préciser la référence de votre livret A et renseigner les coordonnées de votre compte courant, LDD, CEL... ou autre compte sur lequel vous souhaitez transférer les fonds. En cas de clôture en cours d'année, les intérêts capitalisés sont crédités sur le compte au jour de la fermeture de celui-ci.

Le taux du livret A double à compter du 1er août 2022 en passant de 1% à 2%. Une hausse annoncée par le ministre de l'Économie sur recommandation du gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau mi-juillet. Cette hausse a pour objectif premier de compenser l'inflation galopante observée ces derniers mois en France (6,1% en juillet sur un an). A partir du 1er février 2023, le taux pourrait atteindre 3,30%.

Le taux du livret A est porté à 2%. Autrement dit, lorsque vous bénéficiez d'une épargne de 1 000 euros, vous empochez 20 euros d'intérêts contre seulement 10 euros d'intérêts avec l'ancienne rémunération fixée à 1%. Découvrez le montant de vos intérêts, en fonction de votre épargne :

épargne de 1 000 euros : 20 euros d'intérêts (10 euros de gains nets par rapport au taux précédent)

(10 euros de gains nets par rapport au taux précédent) épargne de 2 000 euros : 40 euros d'intérêts (20 euros de gains nets par rapport au taux précédent)

(20 euros de gains nets par rapport au taux précédent) épargne de 3 000 euros : 60 euros d'intérêts (30 euros de gains nets par rapport au taux précédent)

(30 euros de gains nets par rapport au taux précédent) épargne de 4 000 euros : 80 euros d'intérêts (40 euros de gains nets par rapport au taux précédent)

(40 euros de gains nets par rapport au taux précédent) épargne de 5 000 euros : 100 euros d'intérêts (50 euros de gains nets par rapport au taux précédent)

(50 euros de gains nets par rapport au taux précédent) épargne de 10 000 euros : 200 euros d'intérêts (100 euros de gains nets par rapport au taux précédent)

(100 euros de gains nets par rapport au taux précédent) épargne de 22 950 euros (plafond) : 459 euros d'intérêts (229,50 euros de gains nets par rapport au taux précédent).

Le calcul des intérêts du livret A se produit les 1er et 16 de chaque mois, donc tous les quinze jours. En clair, si vous déposez de l'argent sur votre livret A entre le 1er et le 15 du mois, le calcul sera effectif dès le 16. Si vous effectuez un dépôt entre le 17 et la fin du mois, il faudra attendre le mois suivant pour que la date de la valeur soit prise en compte dans le calcul des intérêts. Vous avez réalisé un retrait ? Le calcul des intérêts s'opère sur la période en cours.

Le total des intérêts s'ajoute, lui, au capital à la fin de l'année. Lorsqu'on veut calculer ses intérêts, il convient ainsi de multiplier le solde de son livret par son taux et de le diviser par 24 (nombre de quinzaines dans l'année). Mais attention, ce calcul n'a qu'une valeur théorique. Pour calculer votre rendement, il vous faut prendre en compte tous les mouvements opérés sur le livret.

Toute personne, majeure ou mineure, peut avoir un livret A. L'établissement bancaire dans lequel vous souhaitez souscrire au livret A doit interroger l'administration fiscale pour vérifier que vous n'en possédez qu'un. L'établissement ne peut pas vous ouvrir un livret tant qu'il n'a pas cette réponse.

Ensuite, vous devez fournir à votre établissement une pièce d'identité et un justificatif de domicile de moins de trois mois. Pour les mineurs, pensez à vous munir d'une copie du livret de famille ou d'un acte de naissance. La signature d'un des parents sera également exigée.

Bon à savoir, un versement minimum de 10 euros est exigé lors de l'ouverture du compte, un montant qui tombe à 1,50 euro à la Banque Postale. Selon les établissements bancaires, divers moyens de paiement sont acceptés pour effectuer ce versement, chèque, espèces ou virement. La plupart des banques proposent désormais l'ouverture d'un livret A 100% en ligne, ou en agence si le client le souhaite.

Auparavant réservé aux clients de la Caisse d'Épargne, de la Banque Postale et du Crédit mutuel (sous le nom de livret bleu), le livret A peut être proposé par toutes les banques, y compris les banques en ligne, depuis 2009.

Il n'est pas possible de transférer un livret A d'une banque à une autre depuis le 1er janvier 2012. Ce transfert a été possible du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011. Désormais, il est nécessaire de clôturer votre livret A dans l'ancienne banque avant d'en ouvrir un nouveau dans un autre établissement bancaire. Si vous avez oublié l'existence d'un livret A et que le compte est resté inactif pendant 10 ans, il est automatiquement transféré vers la Caisse des dépôts qui le conserve, elle, 20 ans. Vous avez la possibilité de chercher gratuitement si vous êtes le titulaire d'un livret A que vous auriez oublié, et ainsi, effectuer une demande pour que le montant restant vous soit restitué.

Quel est donc le rôle d'un livret A ? Ce dernier peut s'apparenter à une épargne de précaution, en supplément de son compte courant. Il est conseillé de placer deux à trois mois de salaire sur son livret A. Mais d'autres solutions existent pour épargner, dont certaines ont vu leur taux largement revalorisé comme le LEP. Soumis à condition de ressource, le LEP est un placement garanti et réservé aux personnes domiciliées en France et dont les ressources sont limitées (20 296 euros de revenu fiscal de référence pour une personne seule, 31 135 euros pour un couple). Son taux, situé à hauteur de 1%, va également être réévalué en raison de l'inflation galopante. Un sacré coup de boost pour le LEP qui devrait atteindre un taux de 2,2% ! Le plafond du LEP, lui, est fixé à 7 700 euros, hors intérêts capitalisés. Son taux extrêmement intéressant pourrait bien en faire une réelle alternative au livret A aux yeux des épargnants. Etes-vous éligibles au LEP ? En France, 15 millions de personnes peuvent en bénéficier. Rappelons que le livret A, comme le LEP, reste un produit d'épargne défiscalisé. Les intérêts glanés par les épargnants ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu, ni aux prélèvements sociaux.

Vous avez un petit pécule supplémentaire et vous cherchez à étudier les produits d'épargne et placements qui permettraient de faire fructifier votre argent ? Consultez notre dossier pour connaître les alternatives au livret A !

C'est un des avantages de ce produit d'épargne réglementé. Les intérêts du livret A sont exonérés d'impôt sur le revenu. Ils ne sont pas non plus soumis aux prélèvements sociaux. Le Livret A permet aussi d'effectuer des virements et retraits sans limite de nombre, et sans frais. Enfin, Il permet à l'épargnant de disposer d'un capital disponible immédiatement.

Pour clôturer votre livret A, deux possibilités s'offrent à vous. Adresser un courrier à votre banque, ou vous déplacer directement en agence. Dans tous les cas, vous devez préciser les références du livret A et le numéro de compte où doivent être déposées les sommes restant sur le livret. Votre banque doit procéder à la clôture de votre compte dans les 15 jours ouvrés. Pour pouvoir prouver la date de réception de la demande par la banque, il faut envoyer le courrier en recommandé ou demander un accusé de réception au guichet. En cas de clôture du livret A en cours d'année, les intérêts sur la période courue depuis le début de l'année sont crédités au jour de clôture du compte.