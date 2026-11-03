Livret A : un nouveau plafond dès 2027, ce que ça change vraiment pour les Français

LIVRET A. Le plafond du Livret A va augmenter au 1er février 2027, comme annoncé par le Premier ministre Sébastien Lecornu le 3 novembre 2026. Mais quel sera l'impact de ce nouveau plafond et qui est concerné ?

Le plafond du Livret A va bien augmenter ces prochains mois, reste à savoir de combien ! Alors qu'un nouveau plafond de 30 000 euros était déjà annoncé, le Premier ministre Sébastien Lecornu s'est montré un peu plus flou le 3 novembre 2026 devant les députés réunis dans l'hémicycle de l'Assemblée Nationale.

Aujourd'hui fixé à 22 950 euros précisément (sans compter les intérêts), un montant qui n'a pas bougé depuis plus de 10 ans, en 2013 exactement, le plafond du Livret A serait réhaussé "entre 25 000 et 30 000 euros" selon Sébastien Lecornu qui précise que le gouvernement tranchera. Il lui reste un peu de temps puisque ce nouveau plafond entrera en vigueur au 1er février 2027.

Qu'est ce que cela change ? Pour l'Etat, pas mal de choses à commencer par des financements supplémentaires bienvenus dans une période de vache maigre budgétaire et d'économies souhaitées mais bien difficiles à faire adopter. La Caisse des dépôts et consignations (CDC) gère 60% de l'encours du Livret A, ce qui représente aujourd'hui 440 milliards d'euros. Les sommes collectées servent notamment à financer le logement social, mais pas seulement ! Modernisation des réseaux électriques et d'eaux, mais aussi rénovation énergétique et rénovation des lycées et collèges ou encore possiblement la climatisation des hôpitaux et bâtiments publics font partie des missions, comme le financement auprès d'EDF des nouveaux réacteurs nucléaires EPR.

Et pour l'épargne des Français ? Le nouveau plafond s'accompagne d'un rendement plus intéressant du Livret A depuis quelques semaines puisque le taux est passé de 1,5 à 1,7% en août. La collecte était d'ailleurs repartie dans le vert cet été. Passer le plafond du Livret A de 22 500 à 30 000 euros pourrait avoir un petit effet d'aubaine mais il y a tout de même une grosse limite déjà perceptible : seuls 15% des Livret A aujourd'hui existants sont aujourd'hui au plafond.

Le taux du Livret A varié ces derniers mois. S'il est aujourd'hui de 1,70%, il n'était que de 1,50% du 1er février au 1er août après une baisse annoncé début 2026. La baisse avait été important en 2025, passant de 3%, jusqu'à fin janvier 2025 puis à 2,4% à partir du 1er février. Il avait baissé à nouveau pour s'établir à 1,70% au 1er août 2025 comme annoncé le 16 juillet 2025.

Avec un taux fixé à 1,7%, un épargnant ayant placé 1000 euros peut donc théoriquement espérer toucher des intérêts de 17 euros en fin d'année. Mais attention, le calcul devra prendre en compte le premier mois de l'année où le taux était de 1,5%. Ce calcul théorique est également valable dans le cas d'absence totale de mouvement sur votre Livret A (retrait ou abondement).

Pour rappel, le calcul des intérêts du livret A se produit les 1er et 16 de chaque mois, donc tous les quinze jours. En clair, si vous déposez de l'argent sur votre livret A entre le 1er et le 15 du mois, le calcul sera effectif dès le 16. Si vous effectuez un dépôt entre le 17 et la fin du mois, il faudra attendre le mois suivant pour que la date de la valeur soit prise en compte dans le calcul des intérêts. Vous avez réalisé un retrait ? Le calcul des intérêts s'opère sur la période en cours.

Le total des intérêts s'ajoute, lui, au capital à la fin de l'année. Lorsqu'on veut calculer ses intérêts, il convient ainsi de multiplier le solde de son livret par son taux et de le diviser par 24 (nombre de quinzaines dans l'année). Mais attention, ce calcul n'a qu'une valeur théorique. Pour calculer votre rendement, il vous faut prendre en compte tous les mouvements opérés sur le livret. Egalement, celui-ci se base sur un livret qui n'aurait enregistré aucun mouvement entre le 1er janvier et le 31 décembre.

Quel est le plafond du livret A en 2026 ?

Le plafond du livret A est fixé à 22 950 euros, pour les particuliers. Le versement des intérêts peut toutefois dépasser cette limite. À titre indicatif, les associations bénéficient d'un plafond plus élevé, à 76 500 euros. Toute personne, qu'elle soit mineure ou majeure, peut ouvrir un livret A. Le plafond du Livret A doit être réhaussé au 1er février 2027, comme annoncé par le Premier ministre Sébastien Lecornu le 3 novembre 2026.

Peut-on avoir plusieurs livrets A en 2026 ?

En revanche, il n'est pas possible d'en détenir plusieurs dans différents établissements. Pour ouvrir un livret A, il faut signer un contrat écrit avec sa banque, détaillant les opérations autorisées (virement, versement, retrait, etc).

Toute personne, majeure ou mineure, peut avoir un livret A. L'établissement bancaire dans lequel vous souhaitez souscrire au livret A doit interroger l'administration fiscale pour vérifier que vous n'en possédez qu'un. L'établissement ne peut pas vous ouvrir un livret tant qu'il n'a pas cette réponse.

Ensuite, vous devez fournir à votre établissement une pièce d'identité et un justificatif de domicile de moins de trois mois. Pour les mineurs, pensez à vous munir d'une copie du livret de famille ou d'un acte de naissance. La signature d'un des parents sera également exigée.

Bon à savoir, un versement minimum de 10 euros est exigé lors de l'ouverture du compte, un montant qui tombe à 1,50 euro à la Banque Postale. Selon les établissements bancaires, divers moyens de paiement sont acceptés pour effectuer ce versement, chèque, espèces ou virement. La plupart des banques proposent désormais l'ouverture d'un livret A 100% en ligne, ou en agence si le client le souhaite.

Auparavant réservé aux clients de la Caisse d'Épargne, de la Banque Postale et du Crédit mutuel (sous le nom de livret bleu), le livret A peut être proposé par toutes les banques, y compris les banques en ligne, depuis 2009.

Il n'est pas possible de transférer un livret A d'une banque à une autre depuis le 1er janvier 2012. Ce transfert a été possible du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011. Désormais, il est nécessaire de clôturer votre livret A dans l'ancienne banque avant d'en ouvrir un nouveau dans un autre établissement bancaire. Si vous avez oublié l'existence d'un livret A et que le compte est resté inactif pendant 10 ans, il est automatiquement transféré vers la Caisse des dépôts qui le conserve, elle, 20 ans. Vous avez la possibilité de chercher gratuitement si vous êtes le titulaire d'un livret A que vous auriez oublié, et ainsi, effectuer une demande pour que le montant restant vous soit restitué.

C'est un des avantages de ce produit d'épargne réglementé. Les intérêts du livret A sont exonérés d'impôt sur le revenu. Ils ne sont pas non plus soumis aux prélèvements sociaux. Le Livret A permet aussi d'effectuer des virements et retraits sans limite de nombre, et sans frais. Enfin, Il permet à l'épargnant de disposer d'un capital disponible immédiatement.

Pour clôturer votre livret A, deux possibilités s'offrent à vous. Adresser un courrier à votre banque, ou vous déplacer directement en agence. Dans tous les cas, vous devez préciser les références du livret A et le numéro de compte où doivent être déposées les sommes restant sur le livret. Votre banque doit procéder à la clôture de votre compte dans les 15 jours ouvrés. Pour pouvoir prouver la date de réception de la demande par la banque, il faut envoyer le courrier en recommandé ou demander un accusé de réception au guichet. En cas de clôture du livret A en cours d'année, les intérêts sur la période courue depuis le début de l'année sont crédités au jour de clôture du compte.