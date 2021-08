APL 2021 : ce qui change au 1er septembre

APL 2021. Depuis le début de l'année 2021, la réforme des APL a été mise en œuvre, générant parfois des effets pervers, notamment pour les jeunes en contrat de professionnalisation. Un défaut corrigé au 1er septembre.

[Mis à jour le 30 août 2021 à 16h01] Allez-vous avoir une heureuse surprise pour votre APL de septembre 2021 ? Les Caisses des allocations familiales doivent en effet corriger un effet pervers de la réforme entrée en vigueur au 1er janvier dernier. ). En effet, depuis cette date, l'APL est calculée en fonction des revenus perçus sur les 12 derniers mois glissants et non plus en fonction des ressources remontant à il y a deux ans. Un changement de conditions qui s'est traduit par une baisse de l'APL pour les jeunes actifs, et notamment les jeunes en contrat de professionnalisation, voire une disparition totale de la prestation sociale. Pour corriger cela, la CAF doit désormais appliquer un abattement sur le revenu, équivalent au Smic mensuel à compter du mercredi 1er septembre, conformément du décret publié le 6 juin dernier.

Si vous êtes en contrat pro, concrètement, le volume des revenus pris en compte pour le calcul de votre APL va baisser, ce qui signifie que le montant de votre prestation est susceptible de s'accroître ! "Par ailleurs, si vous étiez en contrat de professionnalisation en décembre 2020 et en janvier 2021, et que vous avez connu une baisse de votre aide au logement depuis janvier 2021, une mesure transitoire est prévue depuis le mois de mai : jusqu'au mois de septembre, à situation constante le montant de votre APL est aligné sur celui de décembre 2020, avec un effet rétroactif sur les premiers mois de l'année 2021 si vous étiez encore en contrat de professionnalisation", pouvait-on lire sur le site service public.

Après trois années de gel et de sous-indexation, l'APL va enfin être revalorisée en fonction de l'évolution de l'indice de référence des loyers (IRL), qui s'élève à 0,42% selon l'Insee, a expliqué Capital.fr. Au 1er octobre, les APL seront donc revalorisées à hauteur de 0,42%, ce qui représente une petite hausse de 88 centimes d'euro pour une APL de 210 euros en moyenne par mois. Pour rappel, ces dernières années ont été marquées par plusieurs baisses : celle de 5 euros en 2018, puis une désindexation en 2019 et en 2020.

Communément appelée APL, l'aide personnalisée au logement est une prestation sociale versée par la Caisse des allocations familiales (CAF). Elle est destinée à réduire le montant de votre loyer. Tout le monde ne peut y prétendre. Pour déterminer votre éligibilité, la CAF étudie la situation de votre logement, vos revenus et votre situation familiale (en couple, célibataire, avec ou sans enfants.

Vous avez la possibilité de faire une simulation d'éligibilité à l'APL sur le site de la Caf, ici, ou sur le site Mes droits sociaux mis en place par le gouvernement, ici. Vous devrez y renseigner votre situation familiale (seul ou en couple, avec ou sans enfant à charge), votre situation personnelle (grossesse, congé parental, demandeur d'emploi, étudiant....) et votre logement (code postal, conventionné ou non, préciser s'il s'agit d'une colocation, s'il est meublé ou non...), ainsi que vos ressources. Avec le site Mes droits sociaux, vous obtiendrez le détail de l'ensemble des aides auxquelles vous pouvez prétendre en fonction de votre situation.

Vous vous interrogez sur l'impact de la réforme sur le montant de votre aide personnalisée au logement ? Consultez notre dossier dédié :

Pour déterminer le montant de votre APL, la Caisse des allocations familiales recourt à un barème. Celui-ci prend en compte les ressources du demandeur - désormais ceux des 12 derniers mois avec la réforme -, sa situation professionnelle, la situation géographique de son logement et la composition du foyer. Il détermine ensuite un montant maximal de prise en charge. Voici les barèmes qui s'appliquent depuis l'arrêté du 25 septembre 2020 :

Composition du foyer Zone 1 Zone 2 Zone 3 Personne seule 296,82€ 258,59€ 242,46€ Couple sans personne à charge 357,99€ 316,64€ 293,92€ Couple avec une personne à charge 404,60€ 356,30€ 329,56€ Par personne supplémentaire 58,70€ 51,86€ 47,23€

Pour rappel, la zone 1 concerne l'Île-de-France et la zone 2 les villes de plus de 100 000 habitants et autres villes nouvelles. La zone 3 est composée du reste de la France. En plus du montant de votre loyer, vos ressources sont prises en compte. "En cas de ressources inférieures à un certain montant, un plancher minimal de ressources, c'est-à-dire un forfait, peut être automatiquement enregistré dans certains cas", peut-on lire sur le site dédié de la Caf. "Par exemple, pour les étudiants en foyer, 4 900 € lorsque le demandeur est boursier, ou 6 000 € s'il est non boursier".

Oui. L'aide personnalisée au logement peut bénéficier aux locations, mais également aux colocations et aux résidences en foyer d'hébergement (résidence étudiante par exemple), à condition que le logement soit votre résidence principale et localisé en France. En tant qu'étudiant, rappelez-vous que vous devez impérativement remplir les critères de revenus établis par la Caisse des allocations familiales.

L'APL propriétaire désigne l'APL accession, qui vise à faciliter l'accession à la propriété. L'objectif est de réduire le montant des mensualités que vous allez payer auprès de l'établissement bancaire. Cette prestation est réservée aux personnes modestes. Depuis 2018, ses conditions sont très restrictives. Il faut désormais signer un prêt aidé par l'Etat pour y prétendre, et avant le 1er janvier 2020. Vous ne pouvez pas en bénéficier via un prêt conventionné. Les logements neufs sont également exclus du dispositif. Ce dernier a donc vocation à disparaître.

Si les modalités du calcul ont évolué, les conditions de l'APL, elles, ne changent pas en 2021. L'APL est accordée à une personne ou famille pour un logement. Les sous-locations peuvent bénéficier des APL, si elles répondent à des conditions bien précises : les sous-locataires doivent être liés à un locataire de plus de 60 ans, et être eux-mêmes soit handicapés, soit âgés de moins de 30 ans ou de plus de 60 ans. Ce décret permet aux locataires de toucher des APL en même temps que leurs sous-locataires, notait Capital.fr. L'APL de ces derniers sera calculée en fonction du loyer versé au locataire.

Le logement doit lui répondre à des critères de décence. Le logement doit également être conventionné, autrement dit, votre bailleur (ou l'organisme gestionnaire) doit avoir passé une convention avec l'État ouvrant le droit aux APL et aides de l'Anah. A cela s'ajoutent des conditions de ressources. La CAF établit des plafonds, qui évoluent selon le lieu du logement et la composition du foyer (lire plus haut).

L'intégralité de la procédure de demande s'effectue en ligne sur le site de la Caf. Pour constituer votre dossier, il vous faudra scanner une pièce d'identité, votre relevé d'identité bancaire et une attestation de loyer ou de résidence, signée par le propriétaire ou le foyer d'hébergement. Veillez à faire votre demande d'APL dès l'entrée dans votre nouveau logement, car le premier versement intervient deux mois après.

La rétroactivité de cette aide a été supprimée. L'aide personnalisée au logement est versée tous les mois (le 25 du mois pour les allocataires en HLM et le 5 du mois suivant pour les autres). En général, elle est directement accordée au propriétaire ou prêteur qui doit la déduire du montant de votre loyer ou des mensualités du prêt que vous avez contracté.