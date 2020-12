"Taxe d'habitation : plus que quelques heures pour profiter de la baisse de 2021 !"

TAXE D'HABITATION 2021. Vous faites partie des contribuables aisés ? Vous avez jusqu'à demain, mardi 15 décembre, pour ajuster vos mensualités et bénéficier du premier dégrèvement.

[Mis à jour le 14 décembre 2020 à 10h58] Tous les foyers fiscaux n'ont pas bénéficié de la suppression de la taxe d'habitation en 2020. Si vous faites partie des contribuables aisés, parce que votre revenu fiscal de référence excède le seuil fixé par l'administration (lire plus bas), c'est le moment de souscrire un contrat de mensualisation ou, si c'est déjà le cas, de diminuer vos futurs prélèvements mensuels, et ce, avant le 15 décembre. En effet, vous allez pouvoir bénéficier d'un premier dégrèvement de 30% en 2021, et ce, dès le mois de janvier avec cette manipulation. "Rendez-vous dans votre espace particulier sur impots.gouv.fr, rubrique 'Paiement', puis 'Gérer mes contrats de prélèvement'", rappelle Bercy dans un communiqué. "Choisissez le contrat de prélèvement de votre taxe d'habitation principale et cliquez sur 'Moduler vos prélèvements mensuels'. Indiquez le montant de l'impôt estimé sans oublier d'y ajouter le montant de votre contribution à l'audiovisuel public, si vous restez redevable de cette taxe qui ne fait pas l'objet d'une exonération (138 €, ou 88 € pour les départements d'Outre-mer)".

A noter : pensez également à régler votre taxe d'habitation 2020 ! La plupart des ménages non-mensualisés ont ainsi dû la payer avant le 16 novembre (20 novembre pour le paiement en ligne). Toutefois, dans certains cas, une autre échéance est appliquée. Certains contribuables ont en effet reçu leur avis de taxe d'habitation à la mi-novembre. Pour eux, la date limite de paiement est fixée au 15 décembre (20 décembre pour le paiement en ligne). Qui est dans ce cas de figure ? Comme le rappelle Le Particulier, cette échéance s'applique notamment aux détenteurs de résidences secondaires.

La taxe d'habitation est un impôt local, qui concerne tous les occupants d'un logement, qu'ils soient propriétaires, propriétaires occupant ou locataires. Le montant de l'impôt est calculé en fonction de caractéristiques propres à votre logement et d'un taux voté par votre commune. Il dépend du logement dans lequel vous résidez au 1er janvier de l'année d'imposition. En clair, si vous avez déménagé en cours d'année, vous serez redevable de la taxe d'habitation portant sur votre ancien logement.

Seuls certains contribuables sont redevables de l'impôt local sur leur résidence principale en 2020, et ce, grâce à la poursuite de la réforme engagée en 2018. Voici, les plafonds de revenu fiscal de référence à ne pas dépasser pour bénéficier de l'exonération totale :

1 part : 27 706 €

27 706 € 1,5 part : 35 915 €

: 35 915 € 2 parts : 44 124 €

44 124 € 2,5 parts : 50 281 €

50 281 € 3 parts : 56 438 €

56 438 € 3,5 parts : 62 595 €

Gare à vous si vos revenus s'accroissent. En effet, certains contribuables, qui ont bénéficié d'un dégrèvement l'an passé, se retrouvent à devoir payer la taxe d'habitation plein pot cette année. Au total, 800 000 foyers sont dans ce cas de figure, rapporte Le Figaro. Leur revenu fiscal de référence dépasse le seuil fixé pour bénéficier de l'exonération. Ils sont donc désormais considérés comme "aisés" aux yeux du fisc. A l'inverse un million de foyers, eux, ont vu leurs revenus baisser l'an dernier, et se retrouvent donc exonéré de l'impôt, alors qu'ils étaient jusqu'à présent considérés comme "aisés". Soyez donc particulièrement vigilant, ayez à l'esprit que le même mécanisme peut se reproduire l'an prochain ! La suppression définitive sera effective en 2023. Vous vous interrogez sur l'impact de la réforme de la taxe d'habitation pour vous cette année ? Consultez notre dossier dédié sans plus attendre.

L'administration fiscale commence par calculer la valeur locative cadastrale du logement. Elle correspond au niveau de loyer théorique que produirait votre logement s'il était loué. Cette valeur dépend de critères multiples comme la surface au sol et les "éléments de confort". Pour rappel, elle est également utilisée pour le calcul de la taxe foncière. Une fois cette valeur cadastrale obtenue, le fisc applique certains abattements, obtenant une valeur nette. Cette dernière est multipliée par le taux d'imposition fixé par votre collectivité, afin d'obtenir votre taxe d'habitation. Pour rappel, ce taux, révisé chaque année, car il est propre à chaque commune.

Il est possible de bénéficier d'autres dispositifs d'exonération de taxe d'habitation. Ces dispositifs concerne les personnes âgées et handicapées, sous conditions. En voici le détail :

Les infirmes ou invalides dont l'emploi ne permet pas de subvenir à leurs besoins ;

dont l'emploi ne permet pas de subvenir à leurs besoins ; Les bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé (AAH) ;

(AAH) ; Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) ;

Les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire d'invalidité (Asi) ;

Les veufs et veuves (sans condition d'âge) ;

(sans condition d'âge) ; Les personnes âgées de plus de 60 ans.

Il est à noter que des conditions de revenus doivent aussi être remplies - sauf pour les allocataires de l'Asi et de l'Aspa. Dans le détail, c'est votre revenu fiscal de référence - celui qui précède l'année de la demande d'exonération - qui est pris en compte. Il ne doit pas pas dépasser 11 098 euros pour une personne seule.

Si vous avez plus de 60 ans, vous pouvez être exonéré, à condition de ne pas avoir été soumis à l'impôt sur la fortune immobilière (IFI). Les personnes de condition modeste doivent occuper le logement (au 1er janvier) soit seules, soit avec leur conjoint ou des personnes à charge fiscalement, soit avec des personnes titulaires de la même allocation, ou dont le revenu fiscal de référence n'excède pas le seuil de 11 098 euros (pour la première part du quotient familial). A savoir : en principe, le dégrèvement de taxe d'habitation est automatique et ne demande aucune démarche de votre part. Si vous avez reçu un avis de taxe d'habitation alors que vous pensiez remplir toutes les conditions, contactez l'administration fiscale et fournissez lui tous les justificatifs de votre situation, ouvrant votre droit à une exonération.

Qui a bénéficié d'un remboursement de la taxe d'habitation ?

Si vous êtes mensualisé, il arrive parfois que vous bénéficiez d'un remboursement de vos prélèvements automatiques sur votre compte bancaire à l'automne. Comme l'explique l'administration fiscale sur sa page dédiée, plusieurs situations peuvent conduire à un remboursement de taxe d'habitation :

Vous êtes non-imposable

Vous bénéficiez d'un dégrèvement

Vous avez modulé le montant de vos mensualités à la baisse

Vous avez résilié un contrat de mensualisation relatif à votre taxe d'habitation avant le 30 juin.

En 2020, 6,8 millions de remboursements sont prévus. Ils ont été effectués par virement les 6 et 7 octobre 2020 pour un montant total de 1,5 milliard d'euros a indiqué le ministère des Comptes publics.

Il n'existe pas de mécanisme d'exonération pour les étudiants. En revanche, il est possible de bénéficier d'un allègement, si vous déclarez vos revenus seul et si vous êtes encore rattaché au foyer fiscal de vos parents. Dans ce cas, vous devez adresser une réclamation au service des impôts avec une copie du dernier avis d'imposition de vos parents.

"Cet allègement ou dispositif de plafonnement en fonction du revenu est supprimé à compter des taxes d'habitation dues au titre de 2020", explique le fisc sur son site. "Cette suppression fait suite à la mise en place d'un nouveau dégrèvement de la taxe d'habitation institué à compter des impositions établies au titre de 2018. Ce dégrèvement est de 100% de la taxe d'habitation pour les foyers éligibles en 2020".

D'autres étudiants ne sont pas soumis à la taxe d'habitation et donc ne la paient pas en 2019. C'est le cas si vous résidez dans une résidence affectée au logement étudiant, chez un particulier en chambre meublée et si vous êtes logé dans une résidence du Crous.

Vous n'échappez pas au paiement de la taxe d'habitation. L'avis d'impôt est adressé à un seul occupant. C'est donc ce dernier qui devra s'en acquitter auprès du fisc. Vous avez toutefois la possibilité de signaler au fisc la présence d'un second occupant. Si vous optez pour cette solution, vous devenez dès lors tous les deux responsables du paiement de cet impôt. Si vous êtes dans une colocation avec un plus grand nombre d'occupants, à vous de répartir la charge de la taxe d'habitation.

Vous étiez persuadé de devoir payer votre taxe d'habitation uniquement pour votre résidence principale ? Détrompez-vous. Chaque logement donne lieu à une taxe d'habitation, y compris les résidences secondaires. Le calcul est identique à la taxe d'habitation portant sur la résidence principale. Certaines communes peuvent décider d'appliquer une majoration de 5 à 60% pour les villes concernées par la taxe sur les logements vacants.

Il est possible de réclamer une exonération de cette majoration si vous ne résidez pas dans le logement concerné pour les raisons suivantes : vous êtes forcé de résider dans un lieu différent de votre habitation principale, pour des raisons professionnelles ; vous êtes hébergé dans une maison de soins ; vous ne pouvez utiliser votre logement comme habitation principale pour des raisons indépendantes de votre volonté. Pour rappel, la suppression de la taxe d'habitation en 2023 ne concerne que les résidences principales. L'impôt continuera de s'appliquer dans les mêmes conditions dans les années qui viennent.

Les places de parking, garages et remises, situés à une distance inférieure à un kilomètre font l'objet d'un avis de taxe d'habitation. Ils sont en effet considérés comme des biens et donc imposables. Si vous avez un garage à une autre adresse que celle de votre domicile, il est tout à fait normal que vous receviez deux avis d'impôt : un pour votre résidence principale et un pour votre garage.

L'avis d'impôt est généralement transmis au début de l'automne, début octobre, quelques semaines avant l'échéance de règlement. Si vous n'êtes pas mensualisé, la date de paiement de la taxe d'habitation varie en fonction du mode de paiement retenu :

Lundi 16 novembre 2020 : si vous optez pour un règlement non-dématérialisé - si votre impôt est inférieur ou égal à 300 euros -, par chèque, TIP SEPA, espèces ou carte bancaire auprès d'un buraliste agréé.

: si vous optez pour un règlement non-dématérialisé - -, par chèque, TIP SEPA, espèces ou carte bancaire auprès d'un buraliste agréé. Samedi 21 novembre 2020 : à minuit, si vous payez en ligne sur le site des impôts. "Le prélèvement interviendra sur votre compte bancaire à partir du 26 novembre", explique Bercy dans son communiqué. "A la fin de votre démarche, vous pourrez simplifier le paiement de votre taxe d'habitation contribution à l'audiovisuel public à compter de 2021 en adhérant au prélèvement à l'échéance".

"Les avis sont disponibles dans l'espace Particulier à compter de début octobre", peut on lire sur la page dédiée du site des impôts. "(...) tous les avis de TH et de CAP ne sont pas établis pour cette date. En effet, il existe une seconde émission, pour laquelle la date limite de paiement est fixée au 15 décembre. Dans ce cas, les avis sont envoyés ou visibles dans le compte fiscal courant novembre". Il est donc impératif que vous lisiez attentivement votre avis d'impôt local dès sa réception.

Je ne peux pas payer ma taxe d'habitation, quelles solutions ?

L'administration fiscale peut consentir à accorder un délai de paiement ou organiser un dispositif d'étalement (uniquement pour ceux confrontés à une baisse brutale de revenus pour ce dernier), lorsqu'un contribuable connaît des difficultés financières. Il est vivement conseillé d'initier les démarches dès la réception de votre avis d'impôt.

Dans le premier cas, il faut adresser une demande via votre messagerie sécurisée dans votre espace personnel. Cliquez sur "Ecrire à l'administration", puis sur "J'ai un problème concernant le paiement de mon impôt" et "J'ai des difficultés à payer". Vous devrez fournir plusieurs justificatifs (le questionnaire "difficultés de paiement disponible ici, votre avis d'impôt, un RIB et des documents qui justifient votre situation comme des bulletins de salaire). Le délai de traitement est de deux mois. Passé ce délai, l'absence de réponse vaut refus.

En cas de forte baisse de revenus, il est possible de bénéficier d'un délai de paiement à condition que la baisse soit d'au moins 30% et que les revenus soient des salaires, indemnités, pensions et rentes viagères. Certains revenus sont exclus (bénéfices industriels et commerciaux (BIC), bénéfices non commerciaux (BNC), bénéfices agricoles (BA), revenus patrimoniaux (revenus fonciers et capitaux mobiliers)). Contactez l'administration fiscale via la messagerie sécurisée. Il vous faudra fournir, là aussi, des justificatifs : un formulaire de demande de délais, les trois derniers bulletins de salaire avant la baisse et le bulletin de salaire du mois correspondant (pour chacun des membres du foyer fiscal).