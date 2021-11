"Taxe d'habitation : samedi à minuit, il sera vraiment trop tard"

TAXE HABITATION. L'ultime date limite de la taxe d'habitation en 2021 intervient ce samedi 20 novembre. Passé ce délai, vous vous exposez à une majoration de votre impôt local.

[Mis à jour le 19 novembre 2021 à 07h27] Dernière ligne droite pour vous acquitter de votre taxe d'habitation ! La date limite a été fixée au samedi 20 novembre, à minuit. Rendez-vous dans votre espace personnel sur le site des impôts, puis cliquez sur "Payer en ligne mes impôts". Il vous suffit ensuite de renseigner vos coordonnées bancaires. "Payer en ligne, c'est donner votre ordre de paiement quand vous le souhaitez, jusqu' 5 jours après la date limite de paiement indiquée sur votre avis", explique-t-on sur le site des impôts. "Votre compte bancaire est prélevé 10 jours après la date limite de paiement". Cette année, seuls les contribuables les plus aisés sont encore redevables de la taxe d'habitation, puisque la réforme engagée en 2018 se poursuit. Cette dernière a acté une disparition progressive de l'impôt portant sur les résidences principales. Elle s'est traduit par l'application de deux dégrèvements pour les plus modestes (30% en 2018, 65% en 2019), avant une exonération totale depuis l'an dernier. Cette année, les foyers fiscaux aisés bénéficient d'un dégrèvement de 30%. La disparition définitive de l'impôt est programmée en 2023. A noter : vous restez redevable de la redevance TV, si vous possédez un téléviseur, et ce, même si vous êtes exonéré de taxe d'habitation.

C'est la douche froide à la lecture de votre avis d'imposition : vous découvrez médusé que vous devez vous acquitter de la taxe d'habitation en 2021 ? Et pourtant, vous faites partie des foyers modestes, bénéficiant l'an dernier d'une exonération totale d'impôt local ? Il ne s'agit pas là d'une mauvaise plaisanterie de l'administration fiscale. Mettez la main sur votre revenu fiscal de référence, en vous procurant votre dernier avis d'impôt sur le revenu. Ce montant est déterminant, puisqu'il détermine si vous faites partie des foyers modestes ou aisés, dans le cadre de la réforme de la taxe d'habitation. En effet, s'il dépasse le plafond fixé par le fisc (lire plus bas), vous risquez d'être redevable de la taxe d'habitation, et ce, même si vous étiez exonéré l'an dernier. Un simulateur est disponible sur le site des impôts. Vous souhaitez en savoir plus ? Consultez notre dossier dédié sans plus attendre.

Pour rappel, la taxe d'habitation est un impôt local, qui concerne tous les occupants d'un logement, qu'ils soient propriétaires, propriétaires occupant ou locataires. Le montant de l'impôt est calculé en fonction de caractéristiques propres à votre logement et d'un taux voté par votre commune. Il dépend du logement dans lequel vous résidez au 1er janvier de l'année d'imposition. En clair, si vous avez déménagé en cours d'année, vous serez redevable de la taxe d'habitation portant sur votre ancien logement.

La date limite de la taxe d'habitation dépend du moyen de paiement retenu. Ainsi, ceux qui optent pour un moyen de paiement non-dématérialisé (chèque, carte bancaire, espèces) doivent payer avant le 15 novembre. Ceux qui paient en ligne disposent d'un délai supplémentaire jusqu'au 20 novembre.

La réforme de la taxe d'habitation engagée en 2018 se poursuit. Depuis l'an dernier, les contribuables modestes, dont le revenu fiscal de référence ne dépasse pas un plafond fixé en fonction du nombre de parts du quotient familial, sont totalement exonérés. En 2021, seuls les contribuables jugés aisés sont redevables de la taxe d'habitation, avec un premier dégrèvement de 30%. Voici donc à titre indicatif, les seuils à ne pas dépasser pour bénéficier de l'exonération totale :

1 part : 27 761 euros

27 761 euros 1,5 part : 35 986 euros

35 986 euros 2 parts : 44 211 euros

44 211 euros 2,5 parts : 50 380 euros

50 380 euros 3 parts : 56 549 euros

56 549 euros 3,5 parts : 62 718 euros

Quid de ceux qui sont au-dessus ? S'ils sont juste au-dessus, vous bénéficiez d'une exonération dégressive. Voici, ensuite, les plafonds de revenu fiscal au-delà desquels vous êtes considéré comme un foyer aisé et bénéficiez d'un dégrèvement de 30% en 2021 :

1 part : 28 789 euros

1,5 part : 37 529 euros

2 parts : 46 268 euros

2,5 parts : 52 438 euros

3 parts : 58 607 euros

3,5 parts : 64 776 euros

Jusqu'à présent, il était possible de bénéficier d'autres dispositifs d'exonération catégoriels de la taxe d'habitation : bénéficiaires de l'AAH, Aspa, Asi, personnes de plus de 60 ans, etc. "L'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 supprime les exonérations catégorielles", indique-t-on dans la brochure pratique des impôts locaux 2021. "Toutefois, le dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public est maintenu pour ces contribuables s'ils respectent les conditions d'octroi". L'exonération totale de taxe d'habitation pour la résidence principale s'applique pour la très grande majorité des contribuables. Pour rappel, votre revenu fiscal de référence en doit pas dépasser un plafond (lire plus bas).

Il est possible d'évaluer le montant de vos impôts locaux grâce à des simulateurs sur Internet. Vous devrez être en mesure de renseigner la surface de votre bien, la catégorie foncière de celui-ci (classement établi par l'administration fiscale), ainsi que différents coefficients d'entretien, de situation générale et de situation particulière. Sachez toutefois qu'il est difficile de les évaluer avec précision car ils dépendent de caractéristiques propres à votre logement et du taux appliqué par votre commune. Pour obtenir une estimation précise de vos taxes, vous pouvez solliciter l'administration fiscale. Les coordonnées des services en charge de votre localité sont mentionnés dans la rubrique "Contacts" du site impots.gouv.