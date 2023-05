Prix du gaz : la fin du tarif réglementé approche ! Quand et pour qui ?

PRIX DU GAZ 2023. La fin du tarif réglementé sur la vente de gaz (TRV) est prévue pour cet été. Au total, 2,4 millions de clients sont encore concernés.

[Mis à jour le 11 mai 2023 à 11h24] Un changement majeur pour 2,4 millions de clients. En effet, le tarif réglementé de la vente du gaz (TRV) sera supprimé le 30 juin 2023. Une décision du Conseil d'Etat de 2017 dans le cadre de la loi Energie-Climat de 2019. Jusqu'alors, ce dispositif permettait d'éviter les augmentations excessives, et était réévalué par l'Etat sur les recommandations de la Commission de régulation de l'énergie en fonction des coûts d'achat sur les marchés de gros, des coûts de stockage, d'acheminement et des taxes.

Ce fameux TRV constitue une "entrave à la réalisation d'un marché concurrentiel de gaz" d'après le Conseil d'Etat. Déjà supprimé en 2020 pour les professionnels, les grandes propriétés et les collectivités, le TRV profite encore à plus de deux millions de clients ayant signé un contrat avec Engie avant cette date. Les particuliers, eux, ne peuvent plus souscrire un tel contrat depuis 2019. Aucun surcoût n'est à envisager pour un changement de contrat ou de fournisseur. Vous souhaitez d'ores et déjà comparer les offres ? Un comparateur gouvernemental est disponible via le médiateur national de l'énergie : comparateur.

Le prix du gaz pour le chauffage est fixé à 0,1043 € TTC par kWh. Sur le marché PEG, au mois de mars 2023, le prix du gaz était affiché à 43,28 euros par MWh.

Le consommateur fait face à une véritable flambée des prix du gaz ces derniers mois. Pour les ménages utilisant le gaz comme moyen de cuisson, mais aussi pour se chauffer, les hausses successives vont sérieusement entamer le budget de fin d'année. La Commission de Régulation de l'énergie (CRE) a en effet annoncé des hausses en pagaille ces derniers mois, ces augmentations agissant sur les tarifs réglementés du gaz pratiqués par Engie. Ils agissent par ricochet sur les prix du marché. On résume ce qui s'est passé ces derniers mois :

+10% en juillet 2021

+5% en août 2021

+8,7% en septembre 2021

+12,6% en octobre 2021

+15% en novembre 2021

+15% en janvier 2023

Vous dépendez toujours des prix du gaz réglementés ? Cette hausse de prix n'est pas la seule raison pour regarder ailleurs ! Depuis la loi Energie et Climat adoptée en 2019, les tarifs réglementés disparaissent progressivement. Engie a cessé de commercialiser de nouveaux contrats aux tarifs réglementés de vente (TRV), depuis novembre 2019, ce qui signifie que vous allez bientôt changer de contrat. Si vous bénéficiez d'un contrat d'Engie, pas de panique. Il reste valide jusqu'au 30 juin 2023. Dans ce contexte de crise, vous étudiez la possibilité de changer plus sérieusement de fournisseur d'énergie ? Consultez notre dossier dédié sans plus attendre :

Si vous n'avez pas changé de contrat vous-même, vous verrez votre contrat passer automatiquement sur une offre de marché d'Engie, à compter du 1er juillet 2023. Si vous changez de fournisseur, renseignez vous sur le site du médiateur national de l'énergie, ici, qui propose un comparateur d'offres pour trouver la formule qui correspond à vos besoins de consommation.

