Prix du gaz : le tarif réglementé, c'est bientôt fini, quelle hausse sur ma facture ?

PRIX DU GAZ 2023. Les factures de gaz vont-elles s'alourdir avec la fin prochaine du tarif réglementé ? Voici tout ce qu'il faut savoir.

La facture de gaz va-t-elle encore flamber dans les semaines à venir ? Avec l'été qui s'installe partout en France, la consommation du gaz diminue inéluctablement. Plus besoin de chauffer son logement pendant quelques mois. Pour autant, il ne faudra pas manquer de surveiller l'évolution du prix du gaz. Car une fois les beaux jours passés, l'addition pourrait s'alourdir. En effet, le 1er juillet 2023, ce sera la fin du tarif réglementé de vente du gaz (TRV). Les fournisseurs de gaz vont être libres de fixer les prix. Entraînant des répercussions sur le budget des clients ? Diverses offres existent. Voici notre guide pour s'y retrouver et limiter les dépenses ?

Contrat, prix… Tout comprendre à la fin du tarif règlementé du gaz

Depuis 2007 et l'ouverture du marché du gaz à la concurrence (avec la fin du monopole de GDF), un tarif réglementé de vente du gaz (TRV) avait été instauré par l'Etat qui fixé, chaque mois, les prix de l'énergie, afin de préserver les ménages de toute hausse excessive. Ce dispositif disparait le 1er juillet prochain sur décision du Conseil d'Etat qui a jugé qu'il s'agissait d'une "entrave à la réalisation d'un marché concurrentiel de gaz." Cela fait trois ans que les consommateurs sont alertés de ce changement.

Si, malgré les diverses relances par courrier, vous faites partie des 2,4 millions de clients qui n'ont toujours pas changé de contrat de gaz (une pastille située sur le haut de votre facture l'indique), pas de panique : vous n'aurez pas de coupure à compter du 1er juillet. Toutefois, il est vivement conseillé de choisir un nouveau contrat avant le 30 juin, directement en ligne sur le site du distributeur ou par téléphone. Une opération totalement gratuite, résiliable à tout moment, et qui ne nécessite pas de changement de compteur.

Et si je ne fais rien ?

Là encore, pas de problème, une solution est déjà prévue. 93% des consommateurs de gaz qui n'ont pas encore changé leur contrat sont rattachés à Engie. L'opérateur prévoit de faire basculer automatiquement sur un nouveau contrat celles et ceux n'ayant entrepris aucune démarche. Il s'agira de l'offre "Passerelle" (lire plus bas). Aucune démarche ne sera à faire et le contrat pourra être dénoncé à tout moment, sans frais.

La France est découpée en six zones pour les tarifs du gaz. Ainsi, des différences de prix existent entre les villes. Par ailleurs, les tarifs varient selon l'usage du gaz par les utilisateur : le tarif de base ne concerne qu'une utilisation pour la cuisson, le tarif B0 concerne la cuisson et l'eau chaude, les B1 ou B2i concernent le chauffage et cuisson et/ou la production d'eau chaude. Voici les différents tarifs au 1er juin 2023 :

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Base (en €/kWh) 0,1284€ 0,1284€ 0,1284€ 0,1284€ 0,1284€ 0,1284€ B0 (en €/kWh) 0,1284€ 0,1284€ 0,1284€ 0,1284€ 0,1284€ 0,1284€ B1 ou B2i (en €/kWh) 0,1035€ 0,1042€ 0,1050€ 0,1057€ 0,1064€ 0,1071€

Grâce à notre moteur de recherche, vous pouvez découvrir le tarif précisément appliqué à votre commune et comprendre à quelle zone de facturation elle est rattachée.

La fin du TRV fait craindre une importante hausse du prix du gaz. Engie, principal fournisseur de gaz en France, a affirmé, mi-avril, que ce ne serait pas le cas. Mais les paroles seront-elles suivies d'actes ? Auprès de Capital, la porte-parole du Médiateur national de l'énergie, Caroline Keller, a affirmé que les tarifs "risquent d'être très légèrement plus élevés que le tarif réglementé."

En effet, un nouveau prix de référence du gaz va être publié tous les mois par la Commission de régulation de l'énergie (lire plus bas), mais celui-ci tiendra compte d'éléments qui n'étaient pas intégrés au calcul du tarif réglementé (principalement des coûts commerciaux liés aux démarches d'acquisition de clients par les opérateurs). Les opérateurs devraient se baser sur sa fluctuation pour ajuster leurs prix, même si cet indicateur n'a qu'un "caractère indicatif et que les fournisseurs construisent librement leurs offres" précise la CRE.

Chez Engie, la principale offre qui devrait remplacer le contrat au tarif réglementé (appelée offre Passerelle) verra ses tarifs fluctuer tous les mois, au fil de l'évolution du cours du gaz. Difficile de prédire donc à l'avance le montant de la facture. En revanche, certains opérateurs proposent des contrats à prix fixe sur une durée déterminée. Une option pour mieux calculer son budget à l'avance.

Par ailleurs, le gouvernement va mettre fin le 30 juin au bouclier tarifaire appliqué sur le gaz depuis 2021 car les prix "sont revenus à l'avant-crise", avait indiqué Bruno Le Maire. Pas tout à fait, comme l'indique la Commission de régulation de l'énergie, mais le bouclier a permis d'amortir une hausse que les ménages n'auraient pas pu supporter.

Si vous n'avez pas changé de contrat vous-même, vous verrez votre contrat passer automatiquement sur une offre de marché d'Engie, à compter du 1er juillet 2023. Si vous changez de fournisseur, renseignez vous sur le site du médiateur national de l'énergie, ici, qui propose un comparateur d'offres pour trouver la formule qui correspond à vos besoins de consommation.

Par ailleurs, la Commission de régulation de l'énergie publie, tous les mois, un prix de référence du gaz afin que les consommateurs puissent avoir un repère par rapport aux tarifs appliqués par leur fournisseur. Voici les grille repère pour le mois de juin 2023 :

Cuisson/eau chaude Chauffage Abonnement (en €/an) 100,58€ 249,48€ Prix par kWh moyen (en €/kWh) 0,11620€ 0,09446€ Prix par kWh fourchette basse (en €/kWh) 0,11316€ 0,08737€ Prix par kWh fourchette haute (en €/kWh) 0,12278€ 0,10886€

Le consommateur fait face à une véritable flambée des prix du gaz ces derniers mois. Pour les ménages utilisant le gaz comme moyen de cuisson, mais aussi pour se chauffer, les hausses successives vont sérieusement entamer le budget de fin d'année. La Commission de Régulation de l'énergie (CRE) a en effet annoncé des hausses en pagaille ces derniers mois, ces augmentations agissant sur les tarifs réglementés du gaz pratiqués par Engie. Ils agissent par ricochet sur les prix du marché. On résume ce qui s'est passé ces derniers mois :