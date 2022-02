LDD : taux, intérêts... ce qui change en 2022

LDD. La revalorisation du livret de développement durable et solidaire ou LDDS entre en vigueur ce 1er février 2022. Quel est le nouveau taux ? Quel impact sur votre épargne ? On fait le point.

[Mis à jour le 1er février 2022 à 09h34] Le livret de développement durable et solidaire (LDDS) connaît ce mardi 1er février 2022 une revalorisation. En effet, sa rémunération double en passant de 0,5% à 1%, calquée sur le modèle du livret A. Le LDDS est notamment destiné aux travaux d'économie d'énergie et au financement de l'économie sociale et solidaire.

Pour rappel toute personne physique résidant fiscalement en France peut détenir un LDDS. Pour les mineurs, l'ouverture d'un LDDS est conditionnée à la déclaration de revenus personnels et une imposition séparée des parents. Pour rappel, il n'est possible de détenir qu'un seul LDDS par personne, ou deux maximum par foyer fiscal. La durée de vie d'un Livret de développement durable et solidaire est illimitée et les fonds sont disponibles à tout moment. La loi ne prévoit aucun montant minimum pour ouvrir un LDDS. Ayez toutefois à l'esprit que certaines banques exigent un premier versement de 15 euros. Par la suite, versements et retraits sont libres.

Le plafond du Livret de développement durable et solidaire est fixé à 12 000 euros, contre 6 000 euros auparavant. Comme d'autres produits d'épargne réglementés, ce plafond ne peut être dépassé que par la capitalisation d'intérêts.

Comme le Livret A, le taux du Livret de développement durable et solidaire atteint 1% depuis le 1er février 2022. Ce taux combine les taux observés sur les marchés monétaires et la dernière mesure de l'indice des prix à la consommation. Le taux d'inflation pris en compte est lissé sur six mois, afin de stabiliser le rendement des comptes sur livret. De la même façon que pour le rendement du Livret A, le taux du LDDS est révisable deux fois par an, au 1er février et au 1er août. Il sera modifié au 1er août 2022, comme le livret A.

Les taux des livrets dépargne réglementée des Français augmenteront dès le 1er février :

Le taux du livret dépargne populaire passera de 1 à 2,2 %.

Le taux du livret A et du livret de développement durable et solidaire va doubler, il va passer de 0,5 à 1 %. pic.twitter.com/ovn6txYkx0 — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) January 14, 2022

Le ministre a donc choisi de suivre les recommandations faites plus tôt dans la journée, vendredi 14 janvier, par le gouverneur de la Banque de France François Villeroy de Galhau, en charge du calcul de ces taux.

Les intérêts du LDDS sont calculés par quinzaine, aux 1er et au 16e jours de chaque mois, comme d'autres produits d'épargne réglementés. Les versements portent les intérêts sur le compte le premier jour de la quinzaine suivant l'opération. Les retraits, quant à eux, annulent les intérêts sur la période en cours. Leur valeur est appliquée le dernier jour de la quinzaine précédente. Le total des intérêts est capitalisé et apparaît sur le compte au 31 décembre de chaque année.

Avec le rehaussement du taux de rémunération du LDDS à 1%, vos intérêts vont connaître un petit regain. Sur la base d'un encours moyen de 5 000 euros, vos intérêts s'élèvent désormais à 50 euros, contre 25 euros, auparavant, avec une rémunération à 0,5%.

Les intérêts du Livret de développement durable et solidaire sont totalement exonérés de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux.

La clôture d'un Livret de développement durable et solidaire est gratuite. Elle peut être effectuée en agence ou par courrier simple à destination de l'établissement de souscription. Vous devrez alors préciser dans votre lettre de résiliation les références de votre compte sur livret, ainsi que les coordonnées du compte sur lequel vous souhaitez virer votre solde. A savoir : en cas de clôture du compte en cours d'année, les intérêts capitalisés depuis le début d'année sont crédités au jour de la clôture.