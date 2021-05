"Déclaration d'impôt 2021 : dernière ligne droite ! L'essentiel pour la déclaration papier"

DECLARATION IMPOT 2021. Si vous avez opté pour le formulaire papier de la déclaration, il ne vous reste plus que quelques heures pour faire parvenir le document à temps.

[Mis à jour le 20 mai 2021 à 07h30] Vous avez laissé votre déclaration d'impôt 2021 au format papier dans un coin de votre logement ? C'est le moment ou jamais de vous en occuper, si vous ne voulez pas voir votre impôt sur le revenu majoré de 10% ! La date limite pour le formulaire papier est fixée ce jeudi 20 mai à 23h59, quel que soit votre numéro de département. Soyez vigilant, car le cachet de la Poste fait foi. Tous foyers fiscaux sont tenus de déclarer en ligne. Ils peuvent toutefois utiliser le formulaire papier (n°2042) si leur domicile n'est pas équipé d'un accès à Internet ou s'ils ne sont pas en capacité d'utiliser les outils numériques.

La déclaration d'impôt 2021 est indispensable. Elle permet de déterminer le montant total d'impôt sur le revenu dont vous êtes redevable au titre de l'année 2020. En y soustrayant les retenues à la source effectuées au cours de l'année d'imposition, le fisc évalue si vous êtes redevable d'un solde d'impôt sur le revenu en septembre 2021. Ayez également à l'esprit que ces mêmes informations sont essentielles pour calculer votre taux de prélèvement à la source qui entrera en application à compter de septembre 2021, et ce, jusqu'au mois d'août 2022 !

Vous souhaitez en savoir davantage sur les bévues les plus courantes ? Linternaute.com vous propose de consulter son dossier dédié sans plus attendre :

La majorité des contribuables déclarent en ligne. Seuls les contribuables qui reçoivent encore le formulaire papier peuvent déclarer avec le formulaire. Ce dernier est réservé aux personnes qui n'ont pas de connexion Internet et/ou qui ne sont pas en mesure remplir la déclaration sur Internet (on pense notamment aux personnes âgées et/ou handicapées). Le formulaire doit être envoyé par la Poste avant le jeudi 20 mai 2021 à 23h59, le cachet de la Poste faisant foi. Si vous bénéficiez de la déclaration automatique et que vous n'avez aucune correction à faire, alors vous n'avez rien à faire.

Vous perdez vos moyens en remplissant votre déclaration d'impôts 2021 ? Pas de panique. Plusieurs interlocuteurs peuvent vous aider. Le premier d'entre eux est, bien évidemment, les impôts eux-mêmes. Vous avez plusieurs possibilités. Pour ce faire, vous pouvez contacter l'administration fiscale via votre messagerie sécurisée ou par téléphone au 0809 401 401, joignable du lundi au vendredi, de 8h30 à 19 heures.

Que faut-il vérifier dans sa déclaration d'impôt papier ?

Que vous bénéficiez ou non de la déclaration automatique - qui permet de ne pas avoir à renvoyer le formulaire à votre centre des impôts -, vous êtes donc tenus de vérifier assidûment les informations suivantes :

Votre situation personnelle et familiale : votre adresse a-t-elle changé en cours d'année ? Avez-vous de nouvelles personnes à charge que vous souhaitez rattacher à votre foyer fiscal (enfants mineurs ou majeurs) ? Avez-vous divorcé ? Vous êtes-vous marié ? Déplorez-vous la perte de votre conjoint ? Tous ces changements ont une incidence. Votre adresse permet de déterminer le montant d'éventuels impôts locaux. Quant aux personnes à charge, ce chiffre est indispensable pour déterminer votre quotient familial. Vos revenus préremplis : Si vous êtes salarié, rien de plus simple ! Mettez la main sur votre ou vos dernières fiches de paie de l'année d'imposition (décembre 2020 pour la déclaration de revenus 2021). Reportez-vous à la ligne "net fiscal" ou "net imposable". Si le montant ne correspond pas en cas 1AJ, alors vous devrez le modifier et remplir une déclaration de revenus classique comme d'habitude. Vos prestations sociales et familiales : la plupart d'entre elles ne sont pas imposables (RSA, prime d'activité, allocations familiales, AAH). Toutefois, certaines doivent être déclarées comme les pensions d'invalidité, les indemnités journalières de maladie, maternité, paternité, d'accident du travail... Vos revenus de remplacement : vous avez été placé au chômage partiel ou perdu votre emploi ? Les indemnités versées sont soumises à l'impôt sur le revenu et doivent donc impérativement être déclarées. Vérifiez-les. Même son de cloche pour les indemnités journalières de la Sécurité sociale en cas d'arrêt de travail - si vous avez souffert du Covid l'an dernier par exemple. Pour ce faire, nous vous conseillons de vous connecter dès à présent à votre espace Ameli, et dans vos documents, de mettre la main sur votre relevé fiscal ou "Relevé de prestations 2020". Voir le dossier Toutes les questions que vous vous posez avec la crise sanitaire Vos retenues à la source déjà payées l'an dernier : incontournables, car elles permettent de savoir si vous allez devoir vous acquitter de l'impôt sur le revenu en septembre prochain. Si vous êtes salarié, sachez que ce montant figure également sur votre dernière fiche de paie sous la ligne "prélèvement à la source depuis", suivie de la date de début de votre contrat ou de l'année. Vos charges : versez-vous une pension familiale à l'un de vos enfants par exemple ? C'est le moment de faire le point sur vos éventuelles charges déductibles de votre revenu imposables, pour faire baisser la note en amont. Vos crédits et réductions d'impôt : vous arrivez au bout, c'est le moment d'évaluer si certaines dépenses effectuées au cours de l'année 2020 vous permettent de réduire le montant de votre impôt sur le revenu. Avez-vous pensé à tous vos dons aux associations ou encore aux frais de scolarité de vos enfants ?

Vous êtes sûr et certain d'avoir remplir votre déclaration de revenus papier en totalité ? Il faut parfois vous munir d'autres formulaires que le formulaire classique 2042, si vous avez d'autres revenus. On résume les documents que vous devez vous procurer pour ne surtout rien zapper :

Formulaire 2042 RICI : c'est la déclaration que vous devez remplir en complément pour les réductions et crédits d'impôt

Formulaire 2042 C : c'est la déclaration complémentaire où figurent notamment les revenus mobiliers.

Formulaire 2042 C Pro : la déclaration des professions non-salariées

Formulaire 2042 IOM : pour les investissements en Outre-mer (loi Girardin).

Formulaire 2031-SD : pour la déclaration professionnelle des bénéfices industriels et commerciaux (BIC)

Formulaire 2139-SD pour la déclaration des bénéfices agricoles (BA) des exploitants soumis au régime réel simplifié d'imposition.

Formulaire 2074 : pour déclarer des plus-values

Formulaire 2086 : pour la déclaration plus-values et moins-values de cession d'actifs numériques

Formulaire 3916 : pour déclarer des comptes ouverts, utilisés ou clôturés à l'étranger.

Formulaire 2047 : pour déclarer des revenus de source étrangère ou encaissés à l'étranger

Formulaire 2044 : pour déclarer des revenus fonciers.

La période déclarative a déjà démarré. La date d'ouverture de la déclaration d'impôt 2021 est la même pour tous : 8 avril 2021. Contrairement à l'année dernière, l'exécutif n'a pas décalé le calendrier en raison de la crise sanitaire du coronavirus. Les dates limite, elles, dépendent de la manière dont vous déclarez et de votre numéro de département. Voici les échéances qui s'appliquent cette année :

Formulaire papier : jeudi 20 mai, à 23h59.

Déclaration en ligne, zone 1 (départements 01 à 19) : mercredi 26 mai à 23h59.

Déclaration en ligne, zone 2 (départements 20 à 54) : mardi 1er juin à 23h59.

Déclaration en ligne, zone 3 (départements 55 à 976) : mardi 8 juin, à 23h59.

Jeune actif, étudiant... La période déclarative a démarré pour vous aussi ! Vous vous demandez si vous allez devoir déclarer vos revenus cette année ? Pas de panique ! Pour rappel, vous êtes tenu de remplir une déclaration de revenus, à 18 ans dès lorsque vous n'êtes plus rattaché au foyer fiscal de vos parents. Ces derniers peuvent encore vous rattacher si vous étiez âgé de moins de 21 ans au 1er janvier 2020, voire moins de 25 ans si vous êtes encore étudiant (Si vous êtes parent, consultez notre article dédié sans plus attendre pour faire votre choix cette année : Vaut-il mieux rattacher ses enfants majeurs à son foyer fiscal ou leur verser une pension alimentaire ?). Si ce n'est pas le cas, vous ne pouvez vous soustraire à la déclaration de revenus. "La souscription de la déclaration des revenus avant la date limite constitue un acte important de la vie de chaque citoyen, quel que soit le niveau de ses revenus", martèle le fisc sur son site Internet. Et maintenant, comment doit-on procéder ? Les modalités dépendent de votre année de naissance. On vous explique tout :

Vous avez 20 ans et plus, et vous étiez encore rattaché au foyer fiscal de vos parents l'an dernier : si vous avez reçu un courrier au mois d'avril 2021, vous allez devoir créer votre espace personnel sur le site des impôts. Pour ce faire, rien de plus simple, le courrier vous fournit un identifiant fiscal et un numéro d'accès. Vous devrez ensuite choisir un mot de passe, et compléter un revenu fiscal de référence égal à 0. Une fois en ligne, la déclaration peut être préremplie des montants déjà connus de l'administration fiscale. Il vous faudra les vérifier assidûment. Pensez à déclarer les éventuelles pensions alimentaires dont vous avez bénéficiez si vous n'avez pas été en mesure de subvenir à vos besoins durant la crise sanitaire.

Vous avez 20 ans et plus, mais vous n'avez pas reçu de courrier : dans ce cas, vous allez devoir faire une demande d'identifiant fiscal. Sur le site impots.gouv.fr, cliquez sur "Vous êtes un particulier", "Votre demande concerne l'accès à votre espace particulier", puis "Je n'ai pas de numéro fiscal".

Vous n'avez pas d'accès à Internet ou n'avez pas les capacités pour remplir la déclaration de revenus en ligne ? Dans ce cas, il va falloir vous procurer le formulaire n°2042.

N'attendez pas le dernier moment pour vous pencher sur votre déclaration d'impôt 2021 ! Des dates limite doivent être respectées. Vous risquez de voir votre impôt sur le revenu majoré si vous ne remplissez pas votre déclaration à temps.