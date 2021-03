Déclaration d'impôt 2021 : la date bientôt dévoilée ?

DECLARATION IMPOT 2021. Selon nos informations, la période de la déclaration de revenus 2021 sur les revenus 2020 pourrait intervenir autour du jeudi 8 avril. Retrouvez tous nos conseils pour anticiper au mieux cette tâche administrative parfois laborieuse.

[Mis à jour le 31 mars 2021 à 12h35] La période de la déclaration d'impôt vous donne des sueurs froides ? Elle ne devrait plus tarder à démarrer. Selon toute vraisemblance, le ministère des Comptes publics devrait dévoiler les dates dans les tous prochains jours, permettant le coup d'envoi de la période au cours de la première quinzaine du mois d'avril. Selon nos informations, la date d'ouverture de la période déclarative devrait intervenir autour du jeudi 8 avril. Les dates limite, elles, devraient, comme les années passées, être différenciées en fonction de votre numéro de département (01 à 19, 20 à 54 et 55 à 976).

Vous cherchez à anticiper cette période parfois laborieuse ? Linternaute.com vous file un coup de main, et vous recommande de mettre la main sur ces éléments pour gagner du temps :

Votre identifiant fiscal : il est indispensable pour vous permettre de vous connecter à votre espace personnel sur le site des impôts. Retrouvez-le sur votre dernier avis d'impôt sur le revenu. Pensez aussi à votre mot de passe, indispensable pour vous connecter sur le site impots.gouv.fr. C'est le moment de le retrouver, ou à défaut, de le regénérer. Votre revenu net imposable : si vous êtes salarié, et n'avez qu'un seul employeur, rien de plus simple. Procurez-vous votre dernière fiche de paie de 2020 (décembre 2020 donc), et consultez la ligne "net fiscal" depuis le 1er janvier 2020. Vous devrez comparer le montant qui s'affiche sur votre fiche de paie avec celui qui sera éventuellement pré-rempli par le fisc dans votre déclaration de revenus, quelle soit automatique ou non. Vos retenues à la source et/ou acomptes : en clair, le montant d'impôt sur le revenu dont vous vous êtes déjà acquitté via le prélèvement à la source sur vos revenus (salariés, fonciers, etc). Vous pouvez le retrouver, soit sur votre dernière fiche de paie de 2020 si vous êtes salarié, soit sur votre espace personnel sur le site des impôts.

La déclaration de revenus demeure indispensable malgré la mise en place du prélèvement à la source. Elle permet de déterminer si vous êtes redevable d'un solde de l'impôt sur le revenu à l'été 2021, au regard de ce dont vous vous êtes déjà acquitté via les retenues à la source. Elle permet, en cas d'évolution de revenus, d'ajuster votre taux de prélèvement à la source en septembre 2021.

Pour rappel, les contribuables peuvent remplir leur déclaration d'impôt soit via le formulaire papier, s'ils n'ont pas d'accès à Internet ou s'ils ne sont pas en capacité d'utiliser les outils numériques, soit de manière dématérialisée sur le site des impôts ou via l'application mobile. Depuis 2020, certains contribuables bénéficient de la déclaration d'impôts automatique. Elle permet à ceux qui en bénéficient de ne pas avoir à renvoyer le formulaire à l'administration fiscale s'ils n'ont aucune correction à apporter.

Techniquement, elle n'a pas encore été dévoilée pour la déclaration de revenus 2021 sur les revenus 2020 par le ministre des Comptes publics, Olivier Dussopt. On sait toutefois d'ores et déjà que la période déclarative débutera en avril 2021, autour du jeudi 8 avril, selon nos informations. L'administration fiscale ne prévoit pas, a priori, de bouleverser son calendrier de la période déclarative en raison de la crise sanitaire, a-t-on appris de sources syndicales.

L'an dernier, les échéances avaient été fixé en fonction du mode de déclaration (papier ou en ligne) et du numéro de département. Les foyers fiscaux privilégiant la déclaration dématérialisée bénéficiaient d'un délai supplémentaire. Tout porte à croire que le même mécanisme devrait se renouveler au printemps. Pour la déclaration en ligne, trois zones devraient donc être déterminées :

Zone 1 : pour les départements numérotés de 01 à 19

Zone 2 : pour les départements numérotés de 20 à 54

Zone 3 : pour les départements numérotés de 55 à 976

Encore un peu de patience ! Les formulaires dédiés à la déclaration de revenus 2021 portant sur les revenus de l'année 2020 n'ont pas encore été mis en ligne, comme vous pourrez le constater vous-mêmes sur le site des impôts. Il va falloir attendre l'ouverture de la période déclarative pour qu'ils soient publiés. En attendant, nous vous rappelons qu'il existe différents types de formulaire :

N°2042 : c'est la déclaration de revenus classique

N°2042-C : pour les plus-values, revenus fonciers, etc.

N°2042-IOM : pour les investissements en Outre-mer via le dispositif de la loi Girardin

N°2042-C PRO : pour les professions non-salariées.

N°2042-RICI : pour déclarer vos crédits et réductions d'impôt

Je veux déclarer mes frais réels, comment faire ?

Comment déclare-t-on ses réductions et crédits d'impôt ?

Vous avez eu recours aux services d'un employé à domicile ? Vous avez des frais de garde ? Vous avez versé une pension alimentaire à un de vos enfants ? Certaines dépenses permettent de bénéficier d'avantages fiscaux. Pour rappel, il existe à ce jour trois mécanismes distincts :

La réduction d'impôt : elle intervient a posteriori. Il s'agit de retrancher une somme de l'impôt sur le revenu que vous devez payer.

: elle intervient a posteriori. Il s'agit de retrancher une somme de l'impôt sur le revenu que vous devez payer. Le crédit d'impôt : comme la réduction d'impôt, elle intervient a posteriori, mais donne lieu à un remboursement du fisc.

: comme la réduction d'impôt, elle intervient a posteriori, mais donne lieu à un remboursement du fisc. La déduction d'impôt : elle s'applique avant le calcul de votre impôt. Elle vous permet de réduire le revenu soumis à imposition.

Vous êtes majeur et vous vous interrogez sur le fait de devoir remplir une déclaration de revenus ? La date de votre première déclaration dépend de votre situation et de votre âge :

Vous êtes âgé de 18 à 20 ans : vous avez encore la possibilité de rester rattaché au foyer fiscal de vos parents, mais vous pouvez aussi faire votre propre déclaration.

vous avez encore la possibilité de rester rattaché au foyer fiscal de vos parents, mais vous pouvez aussi faire votre propre déclaration. A partir de 20 ans et jusqu'à 26 ans : vous avez l'obligation de faire une déclaration de revenus. Si vous êtes étudiant, vous conservez la possibilité de rester attaché au foyer fiscal de vos parents.

vous avez l'obligation de faire une déclaration de revenus. Si vous êtes étudiant, vous conservez la possibilité de rester attaché au foyer fiscal de vos parents. A partir de 26 ans : vous avez l'obligation de faire votre propre déclaration de revenus.

Vous allez devoir remplir votre toute première déclaration, et ce, même si vous n'êtes pas imposable. Pour ce faire, rien de plus simple, procurez-vous le formulaire n°2042. Vous devez alors préciser l'intégralité des revenus que vous percevez, ainsi que vos charges. Vous devrez ensuite adresser le document au centre des finances publiques du lieu où vous habitez au 1er janvier.

"Si vous avez plus de 20 ans, que l'année précédente vous vous étiez rattaché au foyer fiscal de vos parents, et que vous avez reçu un courrier de l'administration fiscale avec vos identifiants, vous pouvez déclarer vos revenus en ligne", précise l'administration fiscale sur son site. "Votre déclaration en ligne sera alors préremplie de vos revenus, et le cas échéant, des montants de retenue à la source prélevés durant l'année".