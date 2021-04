"Déclaration d'impôt 2021 : la première déclaration, pour qui ? Comment et quand ?"

DECLARATION IMPOT 2021. Vous n'êtes plus rattaché au foyer fiscal de vos parents ? C'est le moment de remplir votre toute première déclaration de revenus en 2021. On vous explique comment procéder.

[Mis à jour le 28 avril 2021 à 09h18] Jeune actif, étudiant... La période déclarative a démarré pour vous aussi ! Vous vous demandez si vous allez devoir déclarer vos revenus cette année ? Pas de panique ! Pour rappel, vous êtes tenu de remplir une déclaration de revenus, à 18 ans dès lorsque vous n'êtes plus rattaché au foyer fiscal de vos parents. Ces derniers peuvent encore vous rattacher si vous étiez âgé de moins de 21 ans au 1er janvier 2020, voire moins de 25 ans si vous êtes encore étudiant (Si vous êtes parent, consultez notre article dédié sans plus attendre pour faire votre choix cette année : Vaut-il mieux rattacher ses enfants majeurs à son foyer fiscal ou leur verser une pension alimentaire ?). Si ce n'est pas le cas, vous ne pouvez vous soustraire à la déclaration de revenus. "La souscription de la déclaration des revenus avant la date limite constitue un acte important de la vie de chaque citoyen, quel que soit le niveau de ses revenus", martèle le fisc sur son site Internet.

#IR2021 | Première déclaration de revenus : quand la faire

Elle concerne les jeunes de 18 ans qui ne sont plus rattachés au foyer fiscal de leurs parents. Les conditions varient en fonction de l'année de naissance :

Avant 1995

Et maintenant, comment doit-on procéder ? Les modalités dépendent de votre année de naissance. On vous explique tout :

Vous avez 20 ans et plus, et vous étiez encore rattaché au foyer fiscal de vos parents l'an dernier : si vous avez reçu un courrier au mois d'avril 2021, vous allez devoir créer votre espace personnel sur le site des impôts. Pour ce faire, rien de plus simple, le courrier vous fournit un identifiant fiscal et un numéro d'accès. Vous devrez ensuite choisir un mot de passe, et compléter un revenu fiscal de référence égal à 0. Une fois en ligne, la déclaration peut être préremplie des montants déjà connus de l'administration fiscale. Il vous faudra les vérifier assidûment. Pensez à déclarer les éventuelles pensions alimentaires dont vous avez bénéficiez si vous n'avez pas été en mesure de subvenir à vos besoins durant la crise sanitaire.

Vous avez 20 ans et plus, mais vous n'avez pas reçu de courrier : dans ce cas, vous allez devoir faire une demande d'identifiant fiscal. Sur le site impots.gouv.fr, cliquez sur "Vous êtes un particulier", "Votre demande concerne l'accès à votre espace particulier", puis "Je n'ai pas de numéro fiscal".

Vous n'avez pas d'accès à Internet ou n'avez pas les capacités pour remplir la déclaration de revenus en ligne ? Dans ce cas, il va falloir vous procurer le formulaire n°2042.

N'attendez pas le dernier moment pour vous pencher sur votre déclaration d'impôt 2021 ! Des dates limite doivent être respectées. Vous risquez de voir votre impôt sur le revenu majoré si vous ne remplissez pas votre déclaration à temps.

La crise sanitaire du coronavirus vous a fait quelque peu oublier vos obligations déclaratives ? Il serait temps de vous réveiller, car la période déclarative a déjà démarré. Comme chaque année, elle intervient au printemps. En 2021, l'exécutif a lancé la déclaration d'impôt le 8 avril, à l'occasion d'une conférence de presse des ministres Olivier Dussopt et Bruno Le Maire. Il n'a donc pas décalé la date comme l'an dernier, en raison du confinement.

Les dates limite, elles, dépendent de la manière dont vous déclarez et de votre numéro de département. Voici les échéances qui s'appliquent cette année :

Jeudi 2 0 mai à minuit : les déclarants via le formulaire papier, quel que soit le numéro de leur département.

Mercredi 26 mai, à minuit : les départements numérotés de 01 à 19.

les départements numérotés de 01 à 19. Mardi 1er juin, à minuit : les départements numérotés de 20 à 54.

les départements numérotés de 20 à 54. Mardi 8 juin, à minuit : les départements 55 à 976.

L'administration fiscale a actualisé la page dédiée aux formulaires de la campagne déclarative 2021. Vous y trouverez ainsi les différents formulaires de la déclaration de revenus, car, en fonction des types de revenus, vous êtes susceptibles de devoir remplir plusieurs formulaires distincts.

Si vous utilisez la déclaration sur Internet, c'est le même principe : vous devrez cocher un certain nombre de cases pour déclarer l'ensemble de vos revenus. Vous vous emmêlez les pinceaux ? Voici les différents formulaires existants :

Formulaire 2042 K : c'est la déclaration de revenus classique. C'est d'ailleurs la seule que vous aurez à utiliser si vous percevez uniquement des revenus salariés.

Formulaire 2042 K Auto : il s'agit de la déclaration de revenus automatique, préremplie avec les informations déjà connues du fisc, et que vous n'avez pas à renvoyer si toutes ces informations sont exactes. Pour en savoir plus, consultez notre article dédié : Lire l'article Déclaration automatique : pour qui ? Ce qu'il faut vérifier

Formulaire 2042 RICI : c'est la déclaration que vous devez remplir en complément pour les réductions et crédits d'impôt

Formulaire 2042 C : c'est la déclaration complémentaire où figurent notamment les revenus mobiliers.

Formulaire 2042 C Pro : la déclaration des professions non-salariées

Formulaire 2042 IOM : pour les investissements en Outre-mer (loi Girardin).

La majorité des contribuables déclarent en ligne. Seuls les contribuables qui reçoivent encore le formulaire papier peuvent déclarer avec le formulaire. Ce dernier est réservé aux personnes qui n'ont pas de connexion Internet et/ou qui ne sont pas en mesure remplir la déclaration sur Internet (on pense notamment aux personnes âgées). Où peut-on se procurer le formulaire de la déclaration de revenus ? L'administration fiscale met à disposition des contribuables les formulaires de déclaration de revenus, sur son site internet (lire plus haut).

ous avez commencé à plancher sur votre déclaration de revenus 2021. Après avoir assidûment vérifié les revenus préremplis par l'administration fiscale - que vous bénéficiez de la déclaration automatique ou non - et les avoir corrigé éventuellement, vous hésitez désormais à déclarer vos frais professionnels au réel. Pour rappel, une déduction forfaitaire de 10% s'applique pour tous les salariés, dans la limite d'un plafond fixé à 12 652 euros en 2021. Matériel informatique, achat d'un téléphone portable, souscription à une offre Internet dédiée... Vous avez engagé des frais pour le télétravail durant la crise sanitaire ? Il est légitime que vous interrogiez. Attention toutefois, car les démarches sont complexes. Voici comment procéder pas à pas :

Commencez déjà par évaluer le montant de votre déduction forfaitaire : c'est simple, elle représente 10% de vos revenus salariés. Mettez donc ce montant de côté, car il faudra le comparer avec le montant de vos frais professionnels au réel pour déterminer si cela vaut le coup. Concernant les frais kilométriques, avez-vous utilisé votre véhicule l'an dernier ? Si oui, à quelle fréquence ? Autant qu'en 2019 ? Compte tenu de la crise sanitaire, il n'est peut-être pas forcément intéressant de déclarer vos frais de déplacement domicile-travail au réel. Concernant les frais de repas, rappelez-vous que vous ne pouvez pas déduire les repas en télétravail. Avez-vous continué à déjeuner dans votre restaurant d'entreprise ? Là encore, compte tenu de la fermeture des restaurants, il vous sera peut-être difficile de déclarer vos frais réels de repas. Concernant le télétravail, avez-vous engagé des frais ? Si oui, sont-ils absolument nécessaires à l'exercice de votre activité professionnelle ? Ayez à l'esprit que vous devrez être en mesure de prouver la nécessité de la dépense. En outre, toutes les dépenses ne sont pas recevables, et lorsqu'elles le sont, les modalités de calcul sont parfois très complexes. Votre employeur vous a versé une allocation pour le télétravail ? Dans ce cas, évaluez précisément l'intérêt à déclarer vos frais de télétravail en réel, car l'allocation de votre employeur est exonérée d'impôt sur le revenu. Si vous déclarez au réel, vous devrez d'abord intégrer l'allocation à vos revenus imposables, puis déclarer vos frais réels.

Vous avez la possibilité de réaliser une simulation de votre impôt sur le revenu, et ce, grâce à l'outil disponible sur le site des impôts. La procédure est semblable à celle que vous faites lorsque vous remplissez votre déclaration de revenus. Avant de vous lancer tête baissée, mettez la main sur les éléments suivants : votre revenu net imposable, vos charges (pensions alimentaires par exemple), avantages fiscaux (crédits, réductions et déductions d'impôt) et vos retenues à la source. Plus vous serez précis, plus votre simulation aura des chances de se révéler juste.

