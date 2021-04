"Déclaration d'impôt 2021 : qui en est dispensé ?"

DECLARATION IMPOT 2021. La période déclarative a démarré la semaine passée. Sous conditions, certains contribuables bénéficient d'une déclaration de revenus automatique et n'ont aucune démarche à faire.

Tous nos conseils dans la newsletter Impots Voir un exemple Félicitations ! Vous êtes désormais abonné à notre newsletter.

Nous vous remercions de votre abonnement, vous recevrez prochainement nos newsletters Linternaute. Une erreur est survenue. Veuillez réessayer. Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

[Mis à jour le 14 avril 2021 à 09h48] C'est officiel, la campagne déclarative a d'ores et déjà commencé. Les contribuables peuvent désormais remplir leur déclaration de revenus en ligne ou via le formulaire papier. Vous craignez de ne pas être dans les délais pour remplir votre déclaration d'impôt 2021 ? Rassurez-vous, vous avez encore quelques semaines. Les dates limite de la période déclarative de l'impôt sur le revenu s'échelonnent entre le 20 mai et le 8 juin, en fonction du mode de déclaration et du numéro de département (lire plus bas). Vous vous demandez s'il est bien nécessaire que vous remplissiez une déclaration de revenus cette année ? Certains contribuables, 12 millions au total, peuvent bénéficier de la déclaration de revenus automatique (lire plus bas) : si toutes les informations préremplies par le fisc sont exactes, alors vous n'avez aucune démarche. La déclaration automatique s'adresse aux foyers déjà imposés et dont les revenus sont déjà connus de l'administration fiscale.

#Impots | Déclaration automatique : 3 infos à connaître #IR2021 .

1 Mise en place depuis l'année dernière, elle permet à certains foyers fiscaux d'être dispensés de dépôt de déclaration de revenus. Avec la déclaration automatique, vérifier cest déclarer ! #Thread pic.twitter.com/tpTd96yrda — Ministère Économie, Finances, Relance (@Economie_Gouv) April 14, 2021

La déclaration de revenus demeure indispensable malgré la mise en place du prélèvement à la source. Elle permet de déterminer si vous êtes redevable d'un solde de l'impôt sur le revenu à l'été 2021, au regard de ce dont vous vous êtes déjà acquitté via les retenues à la source. Elle permet également, en cas d'évolution de revenus, d'ajuster votre taux de prélèvement à la source effectif à compter de septembre 2021.

Vous rencontrez des difficultés pour remplir votre déclaration sur Internet ou papier ? Un numéro de téléphone unique a été mis en place pour la déclaration d'impôt de cette année : 0809 401 401, ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 19 heures. Autre nouveauté : un chatbot, baptisé AMI, accessible depuis votre Messagerie sécurisée. N'ayez crainte, les centres des impôts restent ouverts. Il est toutefois recommandé de privilégier les contacts dématérialisés, via votre messagerie sécurisée ou un appel téléphonique.

La date de début de la déclaration d'impôt 2021 est intervenue le jeudi 8 avril 2021. Le délai pour déclarer vos revenus dépend ensuite de la manière dont vous déclarer (en ligne ou via le formulaire papier). Si vous optez pour le formulaire papier, ayez à l'esprit que vous avez jusqu'au 20 mai, quel que soit votre lieu de résidence. Si vous avez choisi la déclaration dématérialisée, alors la date limite dépend de votre numéro de département :

Départements 01 à 19 : mercredi 26 mai.

Départements 20 à 54 : mardi 1er juin.

Départements 55 à 976 : mardi 8 juin.

A l'été 2021, une fois que la période déclarative sera close, vous allez recevoir votre avis d'impôt sur le revenu. C'est sur ce document que vous verrez si vous êtes redevable ou non d'un solde d'impôt sur le revenu, mais également si un nouveau taux s'applique. La date d'arrivée de l'avis d'impôt sur le revenu dépend de votre situation. Si vous bénéficiez d'un remboursement ou vous n'avez aucun montant à payer, l'avis arrivera dans votre espace personnel entre le 26 juillet et le 6 août 2021. En revanche, si vous êtes redevable d'un solde d'impôt, l'avis sera transmis entre le 30 juillet et le 6 août.

A la rentrée 2021, au mois de septembre, si vous êtes redevable d'un solde d'impôt, vous devrez vous en acquitter. S'il est inférieur ou égal à 300 euros, vous devrez vous en acquitter dès septembre. Au-delà de 300 euros, le prélèvement se fait en quatre fois entre septembre et décembre 2021. Si votre taux de prélèvement à la source change, vous verrez le nouveau taux s'appliquer à la fin du mois sur votre fiche de paie. Vous craignez que la déclaration d'impôt soit définitive ? Rassurez-vous, comme tous les ans, l'administration devrait permettre à l'été aux contribuables d'apporter si nécessaire les corrections qu'ils souhaitent, entre début août et mi-décembre.

Mise en place en 2020, elle concerne les foyers fiscaux dont les revenus sont connus du fisc et qui n'ont pas signalé de changement de situation (adresse, famille, création d'un acompte de prélèvement à la source). Si vous devez déclarer un changement, vous devez remplir et signer votre déclaration de revenus, comme d'habitude.

Dans le cas contraire, vous n'avez strictement rien à faire. Si vous déclarez via le formulaire papier, c'est ce formulaire, le n°2042 K AUTO que vous devez recevoir. La déclaration automatique est disponible en ligne. Si vous êtes concerné, vous êtes invité à cliquer sur "Vérifier les données de ma déclaration". Un document doit alors s'afficher. Voici les informations à vérifier assidûment :

Vos revenus et charges

La retenue à la source déjà payée : autrement dit, l'impôt dont vous vous êtes déjà acquitté l'an dernier via le prélèvement à la source. Si vous êtes salarié, sachez que ce montant figure également sur votre dernière fiche de paie sous la ligne "prélèvement à la source depuis", suivie de la date de début de votre contrat ou de l'année.

: autrement dit, l'impôt dont vous vous êtes déjà acquitté l'an dernier via le prélèvement à la source. Si vous êtes salarié, sachez que ce montant figure également sur votre dernière fiche de paie sous la ligne "prélèvement à la source depuis", suivie de la date de début de votre contrat ou de l'année. Réductions et crédits d'impôt : vous avez eu recours un employé à domicile ? Vous avez fait un don l'an dernier ? Si l'administration fiscale n'a pas eu connaissance de dépenses éligibles à avantage fiscal, ne les oubliez pas, déclarez-les.

La majorité des contribuables déclarent en ligne (lire plus bas). Seuls les contribuables qui reçoivent encore le formulaire papier peuvent déclarer avec le formulaire. Ce dernier est réservé aux personnes qui n'ont pas de connexion Internet et qui ne sont pas en mesure remplir la déclaration sur Internet (on pense notamment aux personnes âgées). Où peut-on se procurer le formulaire de la déclaration de revenus ? L'administration fiscale met à disposition des contribuables les formulaires de déclaration de revenus, ici. Vous y trouverez le formulaire n°2042, ainsi que les formulaires permettant de signaler au fisc des revenus complémentaires, crédits et réductions d'impôt. Le formulaire pour 2021 n'a pas encore été mis en ligne. Il le sera vraisemblablement au mois d'avril.

Le formulaire de la déclaration d'impôt en ligne a été mis en ligne. Quant à la déclaration papier, les premiers envois aux contribuables concernés ont démarré le 6 avril. Vous redoutez plus que tout de devoir remplir votre déclaration ? Linternaute.com vous explique pas à pas comment procéder avec la déclaration en ligne, pour commencer :

Connectez-vous dès à présent à votre espace personnel sur le site impots.gouv.fr, grâce à votre identifiant fiscal et votre mot de passe. Une fois sur votre tableau de bord, cliquez sur le bouton "Accéder à la déclaration en ligne". En préambule, l'administration fiscale précise, comme chaque année, que certains montants sont déjà connus. "Vérifiez avec attention les montants préremplis, et corrigez-les si besoin", précise-t-on. Ceci est valable également si vous bénéficiez de la déclaration de revenus automatique. Dans un premier temps, vous devrez déjà vérifier l'adresse à laquelle vous résidez au 1er janvier 2021, avant d'entamer la partie déclarative à proprement parler. Cette étape est très importante, notamment pour les impôts locaux redevance TV. Dans un deuxième temps, vous allez devoir préciser votre situation familiale (célibataire, marié, pacsé, veuf...) et les personnes à charge. Viendra ensuite la troisième étape, où vous allez mentionner tous les revenus perçus au titre de l'année 2020 : pensez bien en amont à tout sélectionner, en utilisant le moteur de recherche ainsi que les déclarations annexes. N'oubliez pas non plus vos charges. Une fois que vous aurez vérifié les montants préremplis, et que vous aurez tout mentionné, il ne vous restera plus qu'à consulter assidûment le résumé et à signer votre déclaration d'impôt 2021.

"Pour éviter les erreurs, tout au long du parcours cliquez sur l'icône", peut-on également lire. "Vous pouvez également consulter le site oups.gouv.fr". L'administration a en effet mis en place un assistant virtuel baptisé AMI pour aiguiller au mieux les contribuables égarés. Il sera accessible depuis votre Messagerie sécurisée. "Nous avons également mis en ligne un nouveau site 'A quoi servent mes impôts'", a annoncé Olivier Dussopt. Vous souhaitez retourner à la page précédente ? C'est possible, et n'ayez crainte, toutes données indiquées sont sauvegardées.

Durant la crise sanitaire, vous avez, comme de nombreux Français eu recours au télétravail. En raison du contexte exceptionnel, les "allocations versées par l'employeur couvrant des frais de télétravail à domicile (...) seront toujours exonérées d'impôt sur le revenu", a annoncé Bercy. Qu'elles soient versées sous forme d'indemnités, de remboursements forfaitaires ou de frais réels, la déduction sera de 2,5 euros par jour de télétravail à domicile, dans la limite de 550 euros par an. Attention : cela ne comprend que les frais professionnels, et non les frais courants nécessités par l'exercice du télétravail (déplacement, restauration). Dans le détail, c'est l'employeur qui devra transmettre les informations au fisc. "Les salariés pourront s'en assurer au moment de déclarer leurs revenus 2020, en vérifiant les montants préremplis par rapport à : leurs bulletins de paie ou l'attestation fiscale annuelle délivrée par leur employeur", explique Bercy dans son communiqué.

Vous constatez que vos dépenses professionnelles ne sont pas couvertes avec la déduction forfaitaire de 10% ? Dans ce cas, vous pouvez opter pour la déduction des frais réels. Frais kilométriques, repas... Ayez à l'esprit que la démarche peut s'avérer longue et fastidieuse, car elle implique que vous ayez conservé l'intégralité des justificatifs. Consultez notre dossier dédié sans plus attendre :

Techniquement, vous ne pouvez pas faire une simulation de déclaration de revenus. Lorsque vous enclenchez la procédure en ligne, vous entamez le processus de déclaration. En revanche, vous avez la possibilité de réaliser une simulation de votre impôt sur le revenu, et ce, grâce à l'outil disponible sur le site des impôts.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

La procédure est semblable à celle que vous faites lorsque vous remplissez votre déclaration de revenus. Avant de vous lancer tête baissée, mettez la main sur les éléments suivants : votre revenu net imposable, vos charges (pensions alimentaires par exemple), avantages fiscaux (crédits, réductions et déductions d'impôt) et vos retenues à la source. Plus vous serez précis, plus votre simulation aura des chances de se révéler juste. Vous envisagez de franchir le pas, voire de calculer votre impôt sur le revenu seul ? Consultez notre dossier :