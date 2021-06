"Déclaration d'impôt 2021 : qui n'a (presque) rien à faire ?"

DECLARATION IMPOT 2021. Les contribuables de la zone 2 (départements 20 à 54) ont jusqu'à minuit pour faire parvenir leur déclaration de revenus. Certains bénéficient toutefois de la déclaration d'impôt tacite.

[Mis à jour le 01 juin 2021 à 14h46] Vous n'avez toujours pas mis le nez dans votre déclaration d'impôt 2021 portant sur vos revenus de l'année 2020 ? Dépêchez-vous ! La deuxième date limite intervient ce mardi 1er juin, à 23h59. Elle concerne les départements de la zone 2, numérotés de 20 à 54 ! Vous avez jusqu'à minuit ce soir pour rendre votre déclaration d'impôt 2021. Gare à vous si vous ne respectez pas ce délai. Certes, le service de télédéclaration ne ferme pas avant le 30 juin prochain, mais vous vous exposez déjà à une première majoration de 10% de votre impôt sur le revenu. Et si finalement, vous n'aviez rien à faire avant minuit ? Au total, 12 millions de foyers fiscaux bénéficient de la déclaration d'impôt automatique. Préremplie par l'administration fiscale, elle permet de n'avoir aucune démarche, la déclaration étant reconduite de manière. Si vous faites partie de la zone 2, et que vous n'avez aucun élément à ajouter, vous pouvez donc dormir sur vos deux oreilles : vous n'avez aucun impératif avant minuit.

Que vous bénéficiez ou non de la déclaration automatique - qui permet de ne pas avoir à renvoyer le formulaire à votre centre des impôts -, vous êtes donc tenu de vérifier assidûment les informations préremplies, de les corriger et, s'il manque un élément, de le compléter le cas échéant :

Votre situation personnelle et familiale : votre adresse a-t-elle changé en cours d'année ? Avez-vous de nouvelles personnes à charge ? Avez-vous divorcé ? Vous êtes-vous marié ? Déplorez-vous la perte de votre conjoint ? Tous ces changements ont une incidence.

: votre adresse a-t-elle changé en cours d'année ? Avez-vous de nouvelles personnes à charge ? Avez-vous divorcé ? Vous êtes-vous marié ? Déplorez-vous la perte de votre conjoint ? Tous ces changements ont une incidence. Vos revenus préremplis : Si vous êtes salarié, rien de plus simple ! Mettez la main sur votre ou vos dernières fiches de paie de l'année d'imposition (décembre 2020 pour la déclaration de revenus 2021). Reportez-vous à la ligne " net fiscal" ou "net imposable" . Si le montant ne correspond pas en cas 1AJ, alors vous devrez le modifier et remplir une déclaration de revenus classique comme d'habitude. Pensez aussi à vos prestations sociales et familiales : la plupart d'entre elles ne sont pas imposables (RSA, prime d'activité, allocations familiales, AAH). Toutefois, certaines doivent être déclarées comme les pensions d'invalidité, les indemnités journalières de maladie, maternité, paternité, d'accident du travail... Voir le dossier Toutes les questions que vous vous posez avec la crise sanitaire

: Si vous êtes salarié, rien de plus simple ! Mettez la main sur votre ou vos dernières fiches de paie de l'année d'imposition (décembre 2020 pour la déclaration de revenus 2021). Reportez-vous à la ligne " . Si le montant ne correspond pas en cas 1AJ, alors vous devrez le modifier et remplir une déclaration de revenus classique comme d'habitude. Pensez aussi à vos : la plupart d'entre elles ne sont pas imposables (RSA, prime d'activité, allocations familiales, AAH). Toutefois, certaines doivent être déclarées comme les pensions d'invalidité, les indemnités journalières de maladie, maternité, paternité, d'accident du travail... Vos retenues à la source déjà payées l'an dernier : incontournables, car elles permettent de savoir si vous allez devoir vous acquitter de l'impôt sur le revenu en septembre prochain. Si vous êtes salarié, sachez que ce montant figure également sur votre dernière fiche de paie sous la ligne "prélèvement à la source depuis", suivie de la date de début de votre contrat ou de l'année.

: incontournables, car elles permettent de savoir si vous allez devoir vous acquitter de l'impôt sur le revenu en septembre prochain. Si vous êtes salarié, sachez que ce montant figure également sur votre dernière fiche de paie sous la ligne "prélèvement à la source depuis", suivie de la date de début de votre contrat ou de l'année. Vos charges : versez-vous une pension familiale à l'un de vos enfants par exemple ? C'est le moment de faire le point sur vos éventuelles charges déductibles de votre revenu imposables, pour faire baisser la note en amont.

versez-vous une pension familiale à l'un de vos enfants par exemple ? C'est le moment de faire le point sur vos éventuelles charges déductibles de votre revenu imposables, pour faire baisser la note en amont. Vos crédits et réductions d'impôt : vous arrivez au bout, c'est le moment d'évaluer si certaines dépenses effectuées au cours de l'année 2020 vous permettent de réduire le montant de votre impôt sur le revenu. Avez-vous pensé à tous vos dons aux associations ou encore aux frais de scolarité de vos enfants ?

Soyez vigilant, car le fisc n'est pas à l'abri de mentionner un chiffre inexact. Les erreurs sont courantes, et les contribuables, eux, ont tendance à zapper de nombreux éléments. Vous souhaitez en savoir davantage sur les bévues les plus courantes ? Linternaute.com vous propose de consulter son dossier dédié sans plus attendre :

Mise en place l'an dernier, elle concerne les foyers fiscaux dont les revenus sont connus du fisc et qui n'ont pas signalé de changement de situation (adresse, famille, création d'un acompte de prélèvement à la source). Si vous devez déclarer un changement, vous devez remplir et signer votre déclaration de revenus, comme d'habitude. Dans le cas contraire, vous n'avez strictement rien à faire. Si vous déclarez via le formulaire papier, c'est ce formulaire, le n°2042 K AUTO que vous devez recevoir. La déclaration automatique est disponible en ligne.

Si vous êtes concerné, vous êtes invité à cliquer sur "Vérifier les données de ma déclaration". Un document doit alors s'afficher. Voici les informations à vérifier assidûment :

Vos revenus et charges

La retenue à la source déjà payée : autrement dit, l'impôt dont vous vous êtes déjà acquitté l'an dernier via le prélèvement à la source. Si vous êtes salarié, sachez que ce montant figure également sur votre dernière fiche de paie sous la ligne "prélèvement à la source depuis", suivie de la date de début de votre contrat ou de l'année.

: autrement dit, l'impôt dont vous vous êtes déjà acquitté l'an dernier via le prélèvement à la source. Si vous êtes salarié, sachez que ce montant figure également sur votre dernière fiche de paie sous la ligne "prélèvement à la source depuis", suivie de la date de début de votre contrat ou de l'année. Réductions et crédits d'impôt : vous avez eu recours un employé à domicile ? Vous avez fait un don l'an dernier ? Si l'administration fiscale n'a pas eu connaissance de dépenses éligibles à avantage fiscal, ne les oubliez pas, déclarez-les. Voir le dossier Ces astuces à ne surtout pas laisser filer pour alléger la facture !

L'administration calcule à partir de ces informations un impôt estimatif (autrement dit, le solde de l'impôt sur le revenu dont vous devez vous acquitter ou non, en fonction de ce que vous avez déjà payé avec l'impôt à la source) ainsi que votre nouveau taux de prélèvement à la source qui "s'appliquera à compter du 1er septembre". Si vous êtes redevable de l'impôt sur le revenu, sachez que le montant indiqué sur la déclaration automatique sera "prélevé sur votre compte bancaire à partir de septembre. Si ce montant est nul, aucun prélèvement ne sera effectué", peut-on lire.

La date d'ouverture de la déclaration d'impôt 2021 était la même pour tous : 8 avril 2021. Contrairement à l'année dernière, l'exécutif n'a pas décalé le calendrier en raison de la crise sanitaire du coronavirus. Les dates limite, elles, dépendent de la manière dont vous déclarez et de votre numéro de département. Pour la déclaration papier, il fallait faire parvenir le formulaire avant le jeudi 20 mai, à 23h59, quel que soit le numéro de département, le cachet de La Poste faisant foi. Quid de la déclaration d'impôt sur Internet ? Dans ce cas, la date limite dépend, comme l'an passé, de votre numéro de département :

Le formulaire de la déclaration sur Internet a été mis en ligne début avril. Linternaute.com vous explique pas à pas comment procéder avec la déclaration en ligne :

Connectez-vous dès à présent à votre espace personnel sur le site impots.gouv.fr, grâce à votre identifiant fiscal et votre mot de passe. Une fois sur votre tableau de bord, cliquez sur le bouton "Accéder à la déclaration en ligne". En préambule, l'administration fiscale précise, comme chaque année, que certains montants sont déjà connus. "Vérifiez avec attention les montants préremplis, et corrigez-les si besoin", précise-t-on. Ceci est valable également si vous bénéficiez de la déclaration de revenus automatique. Dans un premier temps, vous devrez déjà vérifier l'adresse à laquelle vous résidez au 1er janvier 2021, avant d'entamer la partie déclarative à proprement parler. Cette étape est très importante, notamment pour les impôts locaux. Pensez également à préciser si vous détenez un téléviseur ou non, auquel cas vous serez redevable (ou pas) de la redevance TV. Dans un deuxième temps, vous allez devoir préciser votre situation familiale (célibataire, marié, pacsé, veuf...) et les personnes à charge. Viendra ensuite la troisième étape, où vous allez mentionner tous les revenus perçus au titre de l'année 2020 : pensez bien en amont à tout sélectionner, en utilisant le moteur de recherche ainsi que les déclarations annexes. N'oubliez pas non plus vos charges ainsi que vos crédits et réductions d'impôt.

Une fois que vous aurez vérifié les montants préremplis, et que vous aurez tout mentionné, il ne vous restera plus qu'à consulter assidûment le résumé et à signer votre déclaration d'impôt 2021. Vous souhaitez retourner à la page précédente ? C'est possible, et n'ayez crainte, toutes données indiquées sont sauvegardées.

Jeune actif, étudiant... La période déclarative a démarré pour vous aussi ! Vous vous demandez si vous allez devoir déclarer vos revenus cette année ? Pas de panique ! Pour rappel, vous êtes tenu de remplir une déclaration de revenus, à 18 ans dès lorsque vous n'êtes plus rattaché au foyer fiscal de vos parents. Ces derniers peuvent encore vous rattacher si vous étiez âgé de moins de 21 ans au 1er janvier 2020, voire moins de 25 ans si vous êtes encore étudiant (Si vous êtes parent, consultez notre article dédié sans plus attendre pour faire votre choix cette année : Vaut-il mieux rattacher ses enfants majeurs à son foyer fiscal ou leur verser une pension alimentaire ?). Si ce n'est pas le cas, vous ne pouvez vous soustraire à la déclaration de revenus. "La souscription de la déclaration des revenus avant la date limite constitue un acte important de la vie de chaque citoyen, quel que soit le niveau de ses revenus", martèle le fisc sur son site Internet. Et maintenant, comment doit-on procéder ? Les modalités dépendent de votre année de naissance. On vous explique tout :