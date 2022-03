Déclaration de revenus 2022 : la date à ne pas manquer !

DECLARATION D'IMPOT 2022. La date ouverture du service en ligne de déclaration de revenus est désormais officielle et fixée au 7 avril.

[Mis à jour le 18 mars 2022 à 15h28] Lorsque le printemps points le bout de son nez, la déclaration de revenus n'est jamais très loin. Et c'est désormais officiel, la date de lancement de la campagne déclarative est connue. En ligne, la déclaration d'impôt sera disponible à partir du jeudi 7 avril 2022. Bercy donnera de plus amples informations à ce sujet, lors d'une conférence de presse à l'occasion de l'ouverture du service en ligne de la déclaration des revenus 2022 sur les revenus de 2021. Sachez que vous devez déclarer vos revenus auprès du service des impôts chaque année si vous résidez en France. En 2022, la déclaration par internet est obligatoire si votre domicile est connecté à internet. Dans le cas contraire, vous pouvez utiliser un formulaire. Vous bénéficiez d'un délai supplémentaire si vous faites votre déclaration en ligne.

Si votre situation n'a pas changé en 2021, vous pouvez être dispensé de faire cette déclaration, elle sera effectuée automatiquement par les impôts. La déclaration d'impôt permet également d'obtenir un remboursement si tel est le cas, et de mettre à jour son taux de prélèvement à la source. Les foyers fiscaux reçoivent ensuite leur avis d'imposition à la fin du mois de juillet. La date de paiement est fixé en septembre.

La date d'ouverture de la déclaration d'impôt intervient au printemps, généralement au mois d'avril. Les dates limite, elles, dépendent de la manière dont vous déclarez et de votre numéro de département. Elles s'étalent de la fin-mai à début juin. Les contribuables reçoivent ensuite leur avis d'imposition à la fin juillet. La date de paiement, elle, est fixée à la mi-septembre.

A noter, le service en ligne de déclaration des revenus de l'année 2021 ouvrira le 7 avril 2022. Les dates limites de dépôt, elles, diffèrent selon votre lieu de résidence. En résumé, 3 dates sont fixées annuellement, une par zone. Les voici :

1 ère zone : le 25 mai 2022 pour les départements n° 01 à 19 et les résidents non résidents en France

zone : le pour les départements n° 01 à 19 et les résidents non résidents en France 2 ème zone : le 31 mai 2022 pour les départements n° 20 à 54 y compris les deux départements de la Corse

zone : le pour les départements n° 20 à 54 y compris les deux départements de la Corse 3ème zone : le 8 juin 2022 pour les départements n° 55 à 974/976

Concernant la déclaration d'impôt papier pour le compte de l'année 2021, la date limite a été fixée au 18 mai 2022.

La majorité des contribuables effectuent leur déclaration d'impôt en ligne. Seuls les contribuables qui reçoivent encore le formulaire papier peuvent déclarer avec le formulaire. Ce dernier est réservé aux personnes qui n'ont pas de connexion Internet et/ou qui ne sont pas en mesure remplir la déclaration sur Internet (on pense notamment aux personnes âgées). L'administration fiscale a actualisé la page dédiée aux formulaires de la campagne déclarative. Vous vous emmêlez les pinceaux ? Voici un exemples des différents formulaires existants :

Formulaire 2042 K : c'est le formulaire principale de la déclaration de revenus.

: c'est le formulaire principale de la déclaration de revenus. Formulaire 2042 K Auto : il s'agit de la déclaration de revenus automatique, préremplie avec les informations déjà connues du fisc.

: il s'agit de la déclaration de revenus automatique, préremplie avec les informations déjà connues du fisc. Formulaire 2042 RICI : c'est la déclaration que vous devez remplir en complément pour les réductions et crédits d'impôt.

: c'est la déclaration que vous devez remplir en complément pour les réductions et crédits d'impôt. Formulaire 2042 C : c'est la déclaration complémentaire où figurent notamment les revenus mobiliers.

: c'est la déclaration complémentaire où figurent notamment les revenus mobiliers. Formulaire 2042 C Pro : la déclaration des professions non-salariées.

: la déclaration des professions non-salariées. Formulaire 2042 IOM : pour les investissements en Outre-mer (loi Girardin).

: pour les investissements en Outre-mer (loi Girardin). Formulaire 2044 : pour les revenus fonciers.

Les revenus fonciers sont les revenus que vous tirez de la location - donc les loyers - d'un ou de plusieurs biens immobiliers : des locaux d'habitation et leurs dépendances, des locaux d'activité, des terrains nus... Il s'agit également des parts que vous pouvez détenir d'une société civile immobilière (SCI) et de fonds de placement. On y trouve également le dispositif découlant de la loi Pinel. Ces revenus sont soumis à l'impôt sur le revenu, mais les régimes d'imposition, eux, diffèrent en fonction de la nature des revenus.

On recense deux régimes d'imposition pour les revenus fonciers. Ceux-ci vont dépendre du montant de vos recettes annuelles. On résume :

Le régime micro-foncier : vous êtes concerné par ce régime d'imposition si vos recettes annuelles n'excèdent pas 15 000 euros par an, hors charges. "La limite de 15 000 € est appréciée en tenant compte de l'ensemble des loyers en principal, des recettes accessoires et, éventuellement, de la quote-part de revenu brut annuel des sociétés immobilières ou/et de FPI dont vous êtes associé, à proportion de vos droits dans le bénéfice comptable", précise-t-on dans la notice explicative éditée l'an dernier. Dans ce cas, l'administration fiscale applique un abattement de 30% sur vos recettes déclarées pour déterminer le montant de votre revenu imposable. En optant pour ce régime, ayez à l'esprit que vous ne pourrez déduire vos charges pour leur montant réel. Attention : si vos revenus fonciers sont exclusivement issus de FIP et SCI, vous ne pouvez pas opter pour le micro-foncier.

La façon dont vous allez déclarer vos revenus fonciers va dépendre du régime d'imposition que vous avez choisi. Voici comment procéder :

Pour le régime micro-foncier : c'est très simple, puisque vous n'avez pas à remplir la déclaration 2044. Il suffit de remplir la case 4BE du formulaire 2042.

Pour le régime réel : vous devrez remplir la case 4BA du formulaire 2042 et joindre une déclaration annexe des revenus fonciers, formulaire 2044. C'est dans ce document que vous devrez spécifier toutes vos charges, ainsi qu'un éventuel déficit foncier. Attention, si vous choisissez cette option au détriment du micro-foncier, sachez qu'elle est irrévocable pendant trois ans.

Pour déclarer en ligne, vous devez vous connecter à votre espace particulier avec votre numéro fiscal et votre mot de passe.

Si vous n'avez pas encore de mot de passe, saisissez votre numéro fiscal, votre numéro d'accès en ligne et votre revenu fiscal de référence. Vous trouverez ces identifiants sur la déclaration de revenus reçue en avril (numéro fiscal et numéro d'accès en ligne) et sur l'avis d'impôt reçu en août N-1 (revenu fiscal de référence).

Si vous avez oublié votre numéro fiscal ou votre mot de passe, sur l'écran d'authentification des procédures permettent de récupérer vos identifiants.

Une fois authentifié, sélectionnez le service " Déclarer mes revenus ". Votre déclaration en ligne sera préremplie des informations connues de l'administration. Il ne vous restera plus qu'à vérifier votre situation de famille, votre adresse et les montants préremplis. Vous pouvez, le cas échéant, les corriger. Ensuite, vous compléterez les autres revenus que vous avez perçus et les charges, réductions ou crédits d'impôt auxquels vous avez droit. N'oubliez pas de signer votre déclaration en ligne pour qu'elle soit prise en compte.

Jeune actif, étudiant... La période déclarative vous concernait aussi ! Vous vous demandez si vous deviez déclarer vos revenus cette année ? Pas de panique ! Pour rappel, vous êtes tenu de remplir une déclaration de revenus, à 18 ans dès lorsque vous n'êtes plus rattaché au foyer fiscal de vos parents. Ces derniers pouvaient encore vous rattacher si vous étiez âgé de moins de 21 ans au 1er janvier, voire moins de 25 ans si vous êtes encore étudiant (Si vous êtes parent, consultez notre article dédié : Vaut-il mieux rattacher ses enfants majeurs à son foyer fiscal ou leur verser une pension alimentaire ?). Si ce n'est pas le cas, vous ne pouviez pas vous soustraire à la déclaration de revenus. "La souscription de la déclaration des revenus avant la date limite constitue un acte important de la vie de chaque citoyen, quel que soit le niveau de ses revenus", expliquait le fisc sur son site Internet. Comment devait-on procéder ? Les modalités dépendaient de votre année de naissance. On vous explique tout :

Vous avez 20 ans et plus, et vous étiez encore rattaché au foyer fiscal de vos parents l'an dernier : si vous avez reçu un courrier au mois d'avril, vous deviez créer votre espace personnel sur le site des impôts. Une fois en ligne, la déclaration pouvait être préremplie des montants déjà connus de l'administration fiscale. Il fallait les vérifier assidûment.

Vous avez 20 ans et plus, mais vous n'avez pas reçu de courrier : dans ce cas, vous deviez faire une demande d'identifiant fiscal. Sur le site impots.gouv.fr, cliquez sur "Vous êtes un particulier", "Votre demande concerne l'accès à votre espace particulier", puis "Je n'ai pas de numéro fiscal".

Vous n'avez pas d'accès à Internet ou n'avez pas les capacités pour remplir la déclaration de revenus en ligne ? Dans ce cas, il fallait vous procurer le formulaire n°2042.

Si vous êtes dans l'une des situations suivantes, vous devez souscrire une déclaration des revenus :

Vous avez en France votre foyer (résidence habituelle) ou votre lieu de séjour principal (en règle générale si vous y séjournez pendant plus de 6 mois par an).

Vous exercez votre activité professionnelle principale en France.

Vous avez en France le centre de vos intérêts économiques (vos principaux investissements ou le siège de vos affaires sont en France).

Si vous avez eu 18 ans l'année N et que vous n'êtes plus rattaché au foyer fiscal de vos parents, vous devez désormais remplir vos propres obligations fiscales.

Les personnes non domiciliées en France doivent aussi souscrire une déclaration de revenus, si elles disposent de revenus de source française (elles sont alors imposées sur ces seuls revenus). L'imposition de ces personnes ne s'applique que sous réserve des conventions internationales conclues par la France.

La souscription de la déclaration des revenus avant la date limite constitue donc un acte important de la vie de chaque citoyen, quel que soit le niveau de ses revenus.

La déclaration d'impôt nécessite de déclarer divers revenus. Le calcul de l'impôt sur le revenu tient compte de vos frais professionnels (transport, repas...). En tant que salarié, une déduction forfaitaire de 10% est appliquée automatiquement à vos revenus. Si vous estimez avoir engagé davantage de dépenses, vous pouvez choisir de déduire vos frais réels dans votre déclaration de revenus. Dans ce cas, vous devez calculer vos frais selon certaines modalités et justifier de leur montant.

Vous avez aussi l'obligation de déclarer vos salaires, pensions, retraites et autres revenus exceptionnels comme des réserves de sociétés ou des plus-values de cessation de valeurs immobilières.

Ensuite, je dois déclarer mes revenus liés à mes potentielles locations immobilières. Que la location soit meublée ou vide.

Enfin, tous mes autres revenus doivent être déclarés. Notamment concernant certaines personnes qui ne sont pas salariés. Les indépendants sont tenus de déclarer leurs bénéfices industriels, agricoles et commerciaux. Les écrivains, photographes et autres compositeurs doivent aussi déclarer leurs droits d'auteur.

Le site impots.gouv.fr vous permet d'accéder à un simulateur afin d'accéder au calcul de l'impôt 2022 sur les revenus de 2021. Que ce soit en version simplifiée ou complète. Ce simulateur de l'impôt est valable uniquement si vous résidez en France.

En 2022, vous pouvez déclarer vos revenus sur formulaire papier si vous êtes dans l'une des situations suivantes :

Votre résidence principale n'est pas équipée d'un accès à internet

Elle est équipée d'un accès à internet, mais vous n'êtes pas en mesure de faire votre déclaration en ligne

Avant de signer votre déclaration, vous devez vérifier les informations indiquées et, si nécessaire, les corriger et les compléter. Vous devez joindre les pièces justificatives à votre déclaration papier uniquement s'il s'agit de documents établis par vos soins. Nous vous conseillons de conservez les justificatifs pendant 3 ans en cas de demande de l'administration.

Si vous effectuer votre déclaration de revenus en format papier, vous devez utiliser la déclaration pré remplie reçue entre avril et juin 2022. En fonction de votre situation, cette déclaration peut varier. Voici les liens vers ces déclarations papier si vous souhaitez les télécharger :

Durant la campagne de déclaration des revenus, vous déclarez en ligne vos revenus comme d'habitude, au sein de votre espace particulier sur impots.gouv.fr. Les revenus qui servent de base aux cotisations et contributions sociales personnelles seront à renseigner directement au sein de votre déclaration fiscale personnelle des revenus (déclaration n° 2042). Elle sera complétée d'un volet social spécifique.

Vous serez identifié comme un travailleur indépendant concerné par la déclaration unique, et vous serez accompagné dans votre parcours en ligne : les rubriques du volet " social " spécifique vous seront automatiquement proposées, vous avez simplement à les renseigner. Si, dans quelques cas particuliers, vous n'êtes pas identifié comme un travailleur indépendant alors que vous êtes concerné : vous pouvez accéder à ce volet " social " en choisissant cette option dans votre parcours. A la fin de votre déclaration en ligne, les éléments qui seront transmis à votre Urssaf ou Cgss vous seront rappelés. Une fois votre déclaration de revenus validée, les éléments nécessaires seront transmis automatiquement par l'administration fiscale à votre Urssaf ou Cgss.

Le calendrier déclaratif reste celui habituel pour la déclaration fiscale des revenus : à compter de la mi-avril, vous serez informé de l'ouverture du service de déclaration en ligne sur impots.gouv.fr. Les dates limites sont celles de la déclaration fiscale, qui seront précisées au moment de la campagne de déclaration des revenus.

Tout au long de la période déclarative, vous pouvez réaliser autant de corrections que vous le souhaitez de votre déclaration de revenus en ligne sur le site impots.gouv.fr. Les données sociales rectifiées seront transmises à votre Urssaf ou Cgss qui en tirera les conséquences en termes de contributions et cotisations sociales. En dehors la période de déclaration des revenus, vous devrez prendre contact avec votre Urssaf ou Cgss pour corriger vos éléments de calcul de vos cotisations et contributions sociales.

Vous constatez que vos dépenses professionnelles ne sont pas couvertes avec la déduction forfaitaire de 10% ? Dans ce cas, vous pouvez opter pour la déduction des frais réels. Frais kilométriques, repas... Ayez à l'esprit que la démarche peut s'avérer longue et fastidieuse, car elle implique que vous ayez conservé l'intégralité des justificatifs. Consultez notre article dédié sans plus attendre :

Vous pouvez corriger votre déclaration de revenus en ligne autant de fois que vous le souhaitez, y compris après signature. Nous vous recommandons toutefois de la corriger avant votre date limite de dépôt.

En effet, la rectification de votre déclaration après la date limite de dépôt générera un nouvel avis d'impôt. Les taux et acomptes calculés en fin de déclaration rectificative, déposée après la date limite de dépôt n'apparaîtront pas immédiatement dans le service " Gérer mon prélèvement à la source" de votre Espace Particulier. Ils n'apparaîtront qu'après traitement de cette déclaration rectificative.

Par ailleurs, il est également possible de corriger votre déclaration en ligne, après réception fin juillet de votre avis d'impôt faisant suite à la déclaration déposée et signée avant la date limite de dépôt. Cette possibilité de corriger en ligne est disponible dans votre Espace Particulier sur le site des impôts.

Si vous vous êtes trompé dans votre déclaration en ligne concernant un changement de situation de famille (mariage, PACS, rupture de PACS, divorce, décès), vous devez déposer auprès de votre centre des finances publiques (service des impôts des particuliers) une déclaration sur papier, complétée d'un courrier explicatif demandant que cette déclaration annule et remplace la déclaration en ligne.