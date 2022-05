"Déclaration d'impôt 2022 : la date limite approche ! Pour qui ?"

DECLARATION DE REVENUS 2022. La date limite pour remplir sa déclaration d'impôt est déjà fixée à demain, mardi 31 mai pour certains. Etes-vous concerné ? Quelle date limite si je déclare en ligne ? Avec mon formulaire ? Les infos.

[Mis à jour le 30 mai 2022 à 14h47] Vous n'avez toujours pas rempli votre déclaration d'impôt ? Vous feriez mieux de vous dépêcher car l'administration fiscale pourrait bien attribuer des sanctions en cas de retard dans le remplissage ! Des sanctions concernant le montant de l'impôt sur le revenu dû à l'été sous la forme de majorations, de 10% si vous n'avez jamais reçu de mise en demeure, jusqu'à 40% en cas de mise en demeure et d'un retard supérieur à 30 jours. Sachez qu'au delà d'un délai de 30 jours de retard dans le remplissage de votre déclaration d'impôt, de nouveaux intérêts de retard de 0,2% du montant de l'impôt vous seront facturés par mois de retard. Important, dès lors que le montant de la majoration atteint 40%, il n'est plus possible pour le contribuable en question de bénéficier des réductions d'impôt auxquelles il a droit.

#calendrier déclaration de revenus en ligne | Zone 2 départements 20 à 54 : date limite le 31 mai

Dès demain, mardi 31 mai 2022, il sera trop tard pour remplir sa déclaration d'impôt pour de nombreux contribuables. Deux catégories sont concernées. Ceux qui ont choisi la déclaration d'impôt papier, et ceux qui ont opté pour une déclaration d'impôt en ligne et qui résident dans la zone 2, autrement dit, dans les départements compris entre la Corse (2A et 2B) et la Meurthe-et-Moselle (54). Si vous faites partie de ces deux catégories, ne perdez plus de temps ! Rendez-vous sur le site des impôts pour remplir votre déclaration. Rappelons que malgré l'instauration du prélèvement à la source en 2019, vous êtes tout de même dans l'obligation de remplir votre déclaration de revenus, qu'elle soit automatique ou non. Vous devez vérifier les informations pré remplies par le fisc pour éviter toute erreur.

Le lancement de la campagne déclarative a été donné le 7 avril dernier pour permettre à l'ensemble des contribuables de remplir leur déclaration d'impôt en ligne ou en version papier. Attention, passé la date limite, il ne sera plus possible pour vous de déclarer vos revenus perçus en 2021. Rendez-vous sur le site des impôts pour une grande majorité des contribuables afin de remplir votre déclaration de revenus, ou par l'intermédiaire d'un des formulaires proposés pour ceux qui ne disposent pas d'une connexion internet suffisante, ou pour les retraités qui ne peuvent simplement pas effectuer cette opération. Voici le calendrier complet des dates limites à retenir pour cette campagne déclarative 2022 :

24 mai 2022 à 23h59 : départements n° 01 à 19

départements n° 01 à 19 31 mai 2022 à 23h59 : départements n° 20 à 54

départements n° 20 à 54 8 juin 2022 à 23h59 : départements n° 55 à 974/976

Concernant la déclaration d'impôt papier pour le compte de l'année 2021, la date limite a été fixée au 31 mai 2022.

Depuis maintenant 10 ans, le fisc se charge de préremplir votre déclaration d'impôt grâce aux informations à sa disposition comme le montant de votre salaire, votre pension de retraite ou encore vos allocations chômage. Preuve de sa démocratisation, en 2021, plus de 11 millions de contribuables en ont bénéficié. Mais alors, comment savoir si vous pouvez bénéficier de cette déclaration d'impôt automatique ? Elle est proposée aux foyers fiscaux qui ont été imposés, l'an dernier, uniquement sur des revenus préremplis par l'administration. Si vous avez effectué une déclaration en ligne en 2021, un mail devrait vous être transmis avec la possibilité de vérifier toutes vos informations depuis votre espace particulier. Au contraire, si vous avez déclaré vos revenus en version papier l'an dernier, un courrier vous sera adressé avec la nouvelle déclaration d'impôt et tous les documents nécessaires vous présentant ce nouveau dispositif de déclaration automatique.

Attention, malgré le caractère pratique et extrêmement au point de ce service, nous vous conseillons de vérifier toutes les informations que l'administration fiscale vous a transmis. Dans le meilleur des cas, tout est correct, vous n'avez rien à faire de plus, votre déclaration d'impôt sera automatiquement validée, c'est le principe. Toutefois, il peut arriver que des petites coquilles viennent se glisser dans votre déclaration, ou bien que certaines informations doivent être modifiées. On pense naturellement à un crédit d'impôt, la déclaration de frais réels ou des dépenses professionnelles comme les frais kilométriques. Si une modification est nécessaire, vous devrez remplir et signer votre déclaration de revenus comme vous avez l'habitude de le faire. Pour rappel, ne tardez plus à remplir votre déclaration d'impôt si vous comptez opter pour la déclaration papier ! La date limite approche, elle est déjà prévue pour la semaine prochaine ! En effet, après le 19 mai 2022, vous ne pourrez plus la remplir. Alors ne vous faites pas avoir, rendez-vous sur le site des impôts dès à présent.

Vous devez déclarer vos revenus auprès du service des impôts chaque année si vous résidez en France. En 2022, la déclaration par internet est obligatoire si votre domicile est connecté à internet. Dans le cas contraire, vous pouvez utiliser un formulaire. Vous bénéficiez d'un délai supplémentaire si vous faites votre déclaration en ligne. Si votre situation n'a pas changé en 2021, vous pouvez être dispensé de faire cette déclaration, elle sera effectuée automatiquement par les impôts.

En 2022, vous pouvez déclarer vos revenus sur formulaire papier si vous êtes dans l'une des situations suivantes :

Votre résidence principale n'est pas équipée d'un accès à internet

Elle est équipée d'un accès à internet, mais vous n'êtes pas en mesure de faire votre déclaration en ligne

Avant de signer votre déclaration, vous devez vérifier les informations indiquées et, si nécessaire, les corriger et les compléter. Vous devez joindre les pièces justificatives à votre déclaration papier uniquement s'il s'agit de documents établis par vos soins. Nous vous conseillons de conservez les justificatifs pendant 3 ans en cas de demande de l'administration.

Si vous effectuer votre déclaration de revenus en format papier, vous devez utiliser la déclaration pré remplie reçue entre avril et juin 2022. En fonction de votre situation, cette déclaration peut varier. Voici les liens vers ces déclarations papier si vous souhaitez les télécharger :

Déclaration 2042

Déclaration 2042-C