Déclaration d'impôt : dernière ligne droite pour la corriger !

DECLARATION IMPOT. Les contribuables ont jusqu'au mercredi 15 décembre pour corriger leur déclaration de revenus sur le site des impôts. Linternaute.com vous explique tout.

[Mis à jour le 09 décembre 2021 à 08h59] Vous réalisez tardivement que vous avez zappé un élément dans votre dernière déclaration d'impôt : un crédit d'impôt ? Un abattement ? Un revenu différé ? Une personne à charge ? Sachez que vous avez encore la possibilité de corriger votre déclaration sur le site des impôts. Connectez-vous à votre espace particulier grâce à votre identifiant fiscal, que vous pouvez retrouver sur votre dernier avis d'imposition, et votre mot de passe. Cliquez ensuite sur le service de correction de la télédéclaration depuis votre tableau de bord. Ne tardez plus pour effectuer vos dernières retouches : la date limite a été fixée au mercredi 15 décembre. Rappelez-vous que tout revenu déclaré tardivement et soumis à l'impôt sur le revenu est susceptible de faire l'objet d'une sanction de l'administration fiscale. Vous vous exposez en effet à une majoration de votre impôt. Pensez donc à joindre une note à votre correction, afin de préciser votre situation.

Malgré le prélèvement à la source, la déclaration d'impôt demeure indispensable. Elle permet de calculer le montant total d'impôt sur le revenu dont le contribuable est redevable au titre de l'année d'imposition. Au regard de ce dont il s'est déjà acquitté via l'impôt à la source, le fisc établit le montant d'un éventuel solde d'impôt. La période déclarative intervient généralement au printemps. Les foyers fiscaux reçoivent ensuite leur avis d'imposition à la fin du mois de juillet. La date de paiement est fixé en septembre.

La majorité des contribuables déclarent en ligne. Seuls les contribuables qui reçoivent encore le formulaire papier peuvent déclarer avec le formulaire. Ce dernier est réservé aux personnes qui n'ont pas de connexion Internet et/ou qui ne sont pas en mesure remplir la déclaration sur Internet (on pense notamment aux personnes âgées). L'administration fiscale a actualisé la page dédiée aux formulaires de la campagne déclarative. Vous vous emmêlez les pinceaux ? Voici un exemples des différents formulaires existants :

Formulaire 2042 K : c'est le formulaire principale de la déclaration de revenus

Formulaire 2042 K Auto : il s'agit de la déclaration de revenus automatique, préremplie avec les informations déjà connues du fisc.

Formulaire 2042 RICI : c'est la déclaration que vous devez remplir en complément pour les réductions et crédits d'impôt

Formulaire 2042 C : c'est la déclaration complémentaire où figurent notamment les revenus mobiliers.

Formulaire 2042 C Pro : la déclaration des professions non-salariées

Formulaire 2042 IOM : pour les investissements en Outre-mer (loi Girardin).

Formulaire 2044 : pour les revenus fonciers. Lire l'article Déclaration 2044 : comment faire sa déclaration de revenus fonciers ?

La date d'ouverture de la déclaration d'impôt intervient au printemps, au mois d'avril. Les dates limite, elles, dépendent de la manière dont vous déclarez et de votre numéro de département. Les contribuables reçoivent ensuite leur avis d'imposition à la fin juillet. La date de paiement, elle, est fixée à la mi-septembre.

Jeune actif, étudiant... La période déclarative vous concernait aussi ! Vous vous demandez si vous deviez déclarer vos revenus cette année ? Pas de panique ! Pour rappel, vous êtes tenu de remplir une déclaration de revenus, à 18 ans dès lorsque vous n'êtes plus rattaché au foyer fiscal de vos parents. Ces derniers pouvaient encore vous rattacher si vous étiez âgé de moins de 21 ans au 1er janvier, voire moins de 25 ans si vous êtes encore étudiant (Si vous êtes parent, consultez notre article dédié : Vaut-il mieux rattacher ses enfants majeurs à son foyer fiscal ou leur verser une pension alimentaire ?). Si ce n'est pas le cas, vous ne pouviez pas vous soustraire à la déclaration de revenus. "La souscription de la déclaration des revenus avant la date limite constitue un acte important de la vie de chaque citoyen, quel que soit le niveau de ses revenus", expliquait le fisc sur son site Internet. Comment devait-on procéder ? Les modalités dépendaient de votre année de naissance. On vous explique tout :

Vous avez 20 ans et plus, et vous étiez encore rattaché au foyer fiscal de vos parents l'an dernier : si vous avez reçu un courrier au mois d'avril, vous deviez créer votre espace personnel sur le site des impôts. Une fois en ligne, la déclaration pouvait être préremplie des montants déjà connus de l'administration fiscale. Il fallait les vérifier assidûment.

Vous avez 20 ans et plus, mais vous n'avez pas reçu de courrier : dans ce cas, vous deviez faire une demande d'identifiant fiscal. Sur le site impots.gouv.fr, cliquez sur "Vous êtes un particulier", "Votre demande concerne l'accès à votre espace particulier", puis "Je n'ai pas de numéro fiscal".

Vous n'avez pas d'accès à Internet ou n'avez pas les capacités pour remplir la déclaration de revenus en ligne ? Dans ce cas, il fallait vous procurer le formulaire n°2042.

Vous constatez que vos dépenses professionnelles ne sont pas couvertes avec la déduction forfaitaire de 10% ? Dans ce cas, vous pouvez opter pour la déduction des frais réels. Frais kilométriques, repas... Ayez à l'esprit que la démarche peut s'avérer longue et fastidieuse, car elle implique que vous ayez conservé l'intégralité des justificatifs. Consultez notre article dédié sans plus attendre :