Déclaration de revenus : quelles sont les dates limites dans votre département ?

DECLARATION IMPOT REVENU 2020. Depuis le 20 avril, vous pouvez remplir votre déclaration de revenus sur Internet ou via le formulaire papier. Retrouvez toutes les informations sur la déclaration d'impôt 2020 dans notre article.

[Mis à jour le 19 mai 2020 à 15h22] Plus que quelques semaines pour vous pencher sur votre déclaration de revenus. Ne manquez pas la date fatidique, sous peine d'une première majoration de 10% de votre impôt sur le revenu ! La crise du coronavirus a vu les dates limites être reportées au mois de juin mais il va bien falloir s'astreindre à remplir votre déclaration d'ici-là. Le prélèvement à la source, inauguré en 2019, ne change rien à la donne et cet exercice traditionnel du printemps mais ô combien redouté dans de nombreux foyers reste bel et bien obligatoire.

Retenez que cette déclaration permet d'ajuster votre taux d'imposition se reflétant chaque mois sur votre feuille de paie ou vos prestations sociales. Elle permet également de réguler le montant de votre impôt. Il est donc possible qu'on vous demande, au terme de cette déclaration, de vous acquitter d 'un solde d'impôt sur le revenu (plus d'infos via le sommaire ci-contre en cliquant sur solde d'impôt sur le revenu). Enfin, la déclaration d'impôt sur le revenu a un autre effet important : déterminer vos droits à certaines prestations sociales.

[Déclaration de revenus] Cest le moment de faire sa déclaration de revenus sur https://t.co/AHCnt05D28. Votre Caf récupère automatiquement vos ressources auprès des impôts pour calculer vos droits https://t.co/gRPWKP2wtX @ImpotsService @dgfip_officiel pic.twitter.com/ugZaQl9ib6 — Caf SeineSaintDenis (@caf93_actus) May 12, 2020

Enfin sachez qu'en raison de l'épidémie de coronavirus, il est fortement déconseillé de se rendre dans son centre des impôts. Le site internet impots.gouv.fr permet de réaliser l'essentiel des démarches mais vous pouvez également vous renseigner par téléphone en appelant votre centre des impôts ou en contactant la plateforme nationale au numéro suivant: 0809 401 401. En cas d'urgence, vous pourrez alors demander un rendez-vous téléphonique pour vous entretenir avec un conseiller.

Le calendrier a été revu en raison de la crise sanitaire. Les dates limite de déclaration ont été reportées au mois de juin. Si vous recourez encore au formulaire papier (lire plus bas), vous avez jusqu'au vendredi 12 juin 2020, car les délais postaux sont susceptibles de s'allonger. Vous prévoyez une déclaration via Internet ? Dans ce cas, comme l'an dernier, la date est fixée en fonction des départements, voici les dates qui s'appliquent

Départements 01 à 19 : jeudi 4 juin 2020 à minuit .

. Départements 20 à 54 : lundi 8 juin 2020, à minuit également.

également. Départements 55 à 976 : jeudi 11 juin 2020, à minuit.

Vous avez une question précise sur la déclaration des revenus fonciers ? Sur la manière dont vous devez vous connecter au site des impôts ? Consultez notre dossier dédié :

La très grande majorité des contribuables déclarent en ligne (lire plus bas). "Cette année, seuls les contribuables ayant déclaré leurs revenus en papier en 2019, recevront une déclaration papier à partir du 20 avril 2020 et ce jusqu'à mi-mai", peut-on lire sur le site du ministère. Le formulaire papier est réservé aux personnes qui n'ont pas de connexion Internet et qui ne sont pas en mesure remplir la déclaration sur Internet (on pense notamment aux personnes âgées).

L'administration fiscale met à disposition des contribuables les formulaires de déclaration de revenus, ici. Vous y trouverez le formulaire n°2042, ainsi que les formulaires permettant de signaler au fisc des revenus complémentaires, crédits et réductions d'impôt.

L'intégralité de la procédure se fait sur le site des impôts, impots.gouv.fr. Vous devez cliquer "espace particulier" et vous connecter grâce à votre identifiant fiscal ainsi que votre mot de passe. Une fois connecté, vous pouvez accéder au service de télédéclaration. Vous le constaterez en consultant votre déclaration papier ou en ouvrant le service de télédéclaration, certaines informations sont déjà remplies par le fisc. Ne les prenez pas pour acquises ! Soyez particulièrement vigilant sur les revenus qui sont déjà pré-remplis. Grâce au prélèvement à la source, certaines informations sont déjà connues. Vérifiez assidûment ces montants.

Vous êtes salarié ? Dans ce cas, reportez-vous à votre ou vos fiches de paie du mois de décembre 2019, et plus précisément à la ligne "net fiscal" ou "net imposable". Pensez également à vérifier le montant de votre retenue à la source sur l'année. Le fisc fait également le bilan de ce dont vous vous êtes acquitté l'année dernière via le prélèvement à la source. Objectif affiché, comparer ce montant à celui de l'impôt sur le revenu dû pour l'année 2019, afin de savoir si vous êtes redevable d'un solde d'impôt.

Déclarez ensuite les sommes éligibles à des crédits, réductions ou déductions d'impôt. Vous avez une question précise sur ce que vous pouvez ou non déclarer ? Consultez la brochure pratique 2020 éditée par l'administration fiscale. N'oubliez pas de signer votre déclaration afin que l'administration prenne en compte toutes les modifications que vous apportez.

Elle concerne les foyers fiscaux dont les revenus sont connus du fisc et qui n'ont pas signalé de changement de situation (adresse, famille, création d'un acompte de prélèvement à la source). Que se passe-t-il lorsque vous bénéficiez de cette déclaration automatique ? Si vous devez déclarer un changement, vous devez remplir et signer votre déclaration de revenus, comme d'habitude. Dans le cas contraire, vous n'avez strictement rien à faire. Si vous déclarez via le formulaire papier, c'est ce formulaire, le n°2042 K AUTO que vous devriez recevoir, disponible ici.

La déclaration automatique est disponible en ligne. Si vous êtes concerné, vous en serez informé en arrivant sur votre espace particulier. Vous êtes invité à cliquer sur "Vérifier les données de ma déclaration". Un document doit s'afficher. Quelles sont les informations que vous devez impérativement vérifier ? On vous les résume :

Vos revenus et charges 2019

La retenue à la source déjà payée : autrement dit, l'impôt dont vous vous êtes déjà acquitté en 2019 via le prélèvement à la source. Si vous êtes salarié, sachez que ce montant figure également sur votre dernière fiche de paie 2019 sous la ligne "prélèvement à la source depuis", suivie de la date de début de votre contrat ou de l'année.

: autrement dit, l'impôt dont vous vous êtes déjà acquitté en 2019 via le prélèvement à la source. Si vous êtes salarié, sachez que ce montant figure également sur votre dernière fiche de paie 2019 sous la ligne "prélèvement à la source depuis", suivie de la date de début de votre contrat ou de l'année. Réductions et crédits d'impôt 2019 : vous avez eu recours un employé à domicile ? Vous avez fait un don l'an dernier ? Si l'administration fiscale n'a pas eu connaissance de dépenses éligibles à avantage fiscal, ne les oubliez pas, déclarez-les.

L'administration calcule à partir de ces informations un impôt estimatif (autrement dit, le solde de l'impôt sur le revenu 2019 dont vous devez vous acquitter ou non, en fonction de ce que vous avez déjà payé avec l'impôt à la source) ainsi que votre nouveau taux de prélèvement à la source qui "s'appliquera à compter du 1er septembre". Si vous êtes redevable de l'impôt sur le revenu, sachez que le montant indiqué sur la déclaration automatique sera "prélevé sur votre compte bancaire à partir de septembre. Si ce montant est nul, aucun prélèvement ne sera effectué", peut-on lire.

Vous êtes majeur et vous vous interrogez sur le fait de devoir remplir une déclaration de revenus ? La date de votre première déclaration dépend de votre situation et de votre âge :

Vous êtes âgé de 18 à 20 ans : vous avez encore la possibilité de rester rattaché au foyer fiscal de vos parents, mais vous pouvez aussi faire votre propre déclaration.

vous avez encore la possibilité de rester rattaché au foyer fiscal de vos parents, mais vous pouvez aussi faire votre propre déclaration. A partir de 20 ans et jusqu'à 26 ans : vous avez l'obligation de faire une déclaration de revenus. Si vous êtes étudiant, vous conservez la possibilité de rester attaché au foyer fiscal de vos parents.

vous avez l'obligation de faire une déclaration de revenus. Si vous êtes étudiant, vous conservez la possibilité de rester attaché au foyer fiscal de vos parents. A partir de 26 ans : vous avez l'obligation de faire votre propre déclaration de revenus.

Vous allez devoir remplir votre toute première déclaration, et ce, même si vous n'êtes pas imposable. Pour ce faire, rien de plus simple, procurez-vous le formulaire n°2042. Vous devez alors préciser l'intégralité des revenus que vous percevez, ainsi que vos charges. Vous devrez ensuite adresser le document au centre des finances publiques du lieu où vous habitez au 1er janvier 2020. "Si vous avez plus de 20 ans, que l'année précédente vous vous étiez rattaché au foyer fiscal de vos parents, et que vous avez reçu un courrier de l'administration fiscale avec vos identifiants, vous pouvez déclarer vos revenus en ligne", précise l'administration fiscale sur son site. "Votre déclaration en ligne sera alors pré-remplie de vos revenus, et le cas échéant, des montants de retenue à la source prélevés durant l'année".

Vous constatez que vos dépenses professionnelles ne sont pas couvertes avec la déduction forfaitaire de 10% ? Dans ce cas, vous pouvez opter pour la déduction des frais réels. Frais kilométriques, repas... Ayez à l'esprit que la démarche peut s'avérer longue et fastidieuse, car elle implique que vous ayez conservé l'intégralité des justificatifs. Consultez notre dossier dédié sans plus attendre :

Vous avez eu recours aux services d'un employé à domicile ? Vous avez des frais de garde ? Vous avez versé une pension alimentaire à un de vos enfants en 2019 ? Certaines dépenses permettent de bénéficier d'avantages fiscaux. Pour rappel, il existe à ce jour trois mécanismes distincts :

La réduction d'impôt : elle intervient a posteriori. Il s'agit de retrancher une somme de l'impôt sur le revenu que vous devez payer.

: elle intervient a posteriori. Il s'agit de retrancher une somme de l'impôt sur le revenu que vous devez payer. Le crédit d'impôt : comme la réduction d'impôt, elle intervient a posteriori, mais donne lieu à un remboursement du fisc.

: comme la réduction d'impôt, elle intervient a posteriori, mais donne lieu à un remboursement du fisc. La déduction d'impôt : elle s'applique avant le calcul de votre impôt. Elle vous permet de réduire le revenu soumis à imposition.

Si vous utilisez encore le formulaire papier, il faudra vous procurer un formulaire complémentaire (n°2042 RICI, n°2042-C par exemple). Quid de ceux qui déclarent en ligne ? Comme l'explique Le Revenu, vous avez la possibilité d'ajouter une ligne, et ce, dès la première page de la déclaration. Vous devrez chercher dans le moteur de recherche dédié la déduction, réduction ou crédit d'impôt qui vous concerne, et indiquer les sommes correspondantes.

Vous vous interrogez sur les différents dispositifs dont vous pouvez bénéficier au titre de l'année 2019 ? Retrouvez toutes les informations dans notre article dédié :

Votre régime fiscal est celui de la micro-entreprise. Pour rappel, il faut respecter trois conditions pour bénéficier de ce régime. On vous les résume :

Votre revenu fiscal de référence N-2, donc en 2017, ne doit pas dépasser un certain seuil (27 086 € pour une personne seule, 54 172 € pour un couple pacsé ou marié),

Votre chiffre d'affaires sur douze mois de l'année précédente ne doit pas dépasser : 170 000 euros (si votre commerce vend des marchandises, des objets, de la fourniture de logement) ou 70 000 euros "pour les autres prestataires de services relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et les professionnels libéraux relevant des bénéfices non commerciaux (BNC),

Vous choisissez le régime micro-social.

Dans ce cas, il va falloir utiliser la déclaration n°2042-C PRO, que vous pouvez retrouver ici, et indiquez le montant de votre CA ou recettes brutes annuelles. Vous souhaitez connaître le taux qui va vous être appliqué ? Consultez la page dédiée des impôts pour en savoir plus.

Si vous déclarez en ligne, sachez que vous pouvez modifier votre déclaration de revenus, et ce, jusqu'à la date limite de dépôt de la déclaration. Passé cette date, vous devrez attendre de recevoir votre avis d'impôt pour accéder au service de correction. En 2019, ce dernier avait ouvert le 7 août. "Une fois que le service "corriger ma déclaration" est fermé (fermeture prévue mi-décembre 2019), vous ne pouvez plus modifier votre déclaration à partir du service de correction en ligne", explique l'administration. "Il faut dans ce cas présenter une réclamation". Pour le formulaire papier, les démarches sont plus fastidieuses puisque vous devez adresser un nouveau formulaire de déclaration.

Vous venez de terminer les démarches en ligne en vue de votre déclaration et vous constatez que vous devez quand même payer un solde d'impôt, malgré le prélèvement à la source ? Comme expliqué précédemment, la déclaration permet de savoir l'impôt sur le revenu dont vous êtes redevable. L'administration déduit ensuite les montants dont vous vous êtes acquitté avec l'impôt à la source. Trois cas peuvent se présenter :

Vous avez un montant à payer : vous n'avez pas assez payé d'impôt, soit parce que votre taux de prélèvement est inférieur à ce que vous devez réellement, soit parce que vous avez bénéficié d'une avance de crédit d'impôt trop élevé.

vous n'avez pas assez payé d'impôt, soit parce que votre taux de prélèvement est inférieur à ce que vous devez réellement, soit parce que vous avez bénéficié d'une avance de crédit d'impôt trop élevé. Vous bénéficiez d'un remboursement : vous avez trop prélevé en 2019 par rapport au montant réel de votre impôt. "Si vous bénéficiez d'un remboursement, celui-ci vous sera directement remboursé sur le compte bancaire connu de la DGFiP, si vous en avez communiqué un, sinon par courrier avec un chèque à encaisser directement auprès de votre banque", explique-t-on sur le site de l'administration.

vous avez trop prélevé en 2019 par rapport au montant réel de votre impôt. "Si vous bénéficiez d'un remboursement, celui-ci vous sera directement remboursé sur le compte bancaire connu de la DGFiP, si vous en avez communiqué un, sinon par courrier avec un chèque à encaisser directement auprès de votre banque", explique-t-on sur le site de l'administration. Vous n'avez rien à payer.

Il vous reste un montant à payer ? Dans ce cas, deux situations peuvent se présenter. Si ce montant est inférieur à 300 euros, un seul prélèvement sera effectué le 25 septembre 2020. S'il est supérieur, quatre prélèvements mensuels, de septembre à décembre, seront effectués par l'administration.