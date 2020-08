Taxe foncière 2020 : avez-vous reçu votre avis ? Ce qui vous attend

TAXE FONCIERE 2020. Les propriétaires reçoivent les avis de taxe foncière depuis le 24 août dernier. Attendez-vous à voir le montant de votre impôt local s'accroître encore cette année. On vous explique pourquoi.

Sommaire Calcul

Dégrèvement

Exonération

Payer

Réforme

[Mis à jour le 28 août 2020 à 09h52] Pour certains c'est la douche froide. Les avis de taxe foncière sont transmis par l'administration fiscale depuis le 24 août, en priorité aux contribuables qui n'ont pas opté pour la mensualisation. Rendez-vous sans plus attendre dans votre espace personnel sur le site impots.gouv.fr, en vous connectant grâce à votre identifiant fiscal et votre mot de passe, pour le consulter. Si vous êtes mensualisé, vous recevrez votre avis d'impôt à partir de la mi-septembre. La date limite, elle, est fixée le 15 octobre (20 octobre si vous payez en ligne). En 2020, le montant de la taxe foncière devrait encore s'accroître. En cause, la revalorisation des valeurs locatives, qui servent de base au calcul de l'impôt local (lire plus bas). Après une augmentation de 2,2% l'an passé, elle s'élève à 1,2%.

La taxe foncière est un impôt dû par les propriétaires ou usufruitiers d'une propriété bâtie. Cet impôt est établi à partir de la situation du contribuable au 1er janvier de l'année d'imposition. Concrètement, si vous êtes le propriétaire d'un bien, appartement ou maison, à cette date, vous serez tenu de payer la taxe foncière, même si vous avez vendu le bien en cours d'année. Il existe des exonérations portant sur les biens imposables ou les personnes (lire plus bas). Calcul, montant, dégrèvement... Retrouvez dans notre article toutes les informations sur la taxe foncière.

Le calcul de la taxe foncière est basé sur la valeur locative cadastrale. Elle correspond à la somme annuelle théorique de loyer qu'il faudrait débourser si le bien était loué. Elle est établie à partir d'une dizaine de critères. Créées à partir des conditions du marché locatif en 1970, les valeurs locatives cadastrales ont vocation à évoluer, car elles sont aujourd'hui jugées obsolètes (lire plus bas). Le fisc procède ainsi à une révision au cas par cas. Si votre bien a été grandi ou modifié, cette valeur est donc susceptible de changer, et le montant de votre taxe foncière peut augmenter.

Une fois la valeur locative cadastrale définie, elle est diminuée d'un abattement de 50%, ce qui permet d'obtenir le revenu cadastral, qui constitue la base d'imposition de la taxe foncière. Le chiffre obtenu est ensuite multiplié par le taux d'imposition, déterminé par la collectivité locale.

Si vous êtes âgé de plus de 65 ans et de moins de 75 ans au 1er janvier de l'année d'imposition, vous pouvez bénéficier d'un dégrèvement d'office de la taxe foncière et ainsi profiter d'une réduction de 100 euros. Attention, votre revenu fiscal de référence ne doit pas dépasser un seuil. Le dégrèvement est appliqué d'office par le fisc. Sous conditions de revenus, un contribuable redevable de la taxe foncière peut bénéficier d'un plafonnement. "Ce dispositif permet aux contribuables concernés de bénéficier d'un dégrèvement de leur cotisation de taxe foncière supérieure à 50 % de leurs revenus", précise Bercy sur son site. Vous devez adresser une demande de plafonnement, en remplissant le formulaire n°2041-DPTF-SD, ici. Sachez qu'il est aussi possible d'obtenir une réduction de la taxe foncière si votre bien immobilier, appartement ou maison, est inoccupé. Attention, vous devrez fournir des justificatifs à l'administration fiscale.

Il existe deux types d'exonération de taxe foncière, celles qui portent sur les contribuables et celles qui portent sur les biens. Pour bénéficier d'une exonération totale de taxe foncière, en tant que contribuable, vous devez remplir une de ces conditions :

Vous avez plus de 75 ans ;

Vous êtes titulaire de l' Aspa ou de l'Asi (allocation supplémentaire d'invalidité) ;

; Vous êtes bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé ( AAH ).

Si vous êtes concerné, ayez à l'esprit que votre revenu fiscal de référence ne doit pas dépasser un certain seuil. Ce dernier est fixé à 11 098 euros pour une personne seule en 2020 et 17 025 euros pour deux parts. Vous devez également respecter des conditions dites de cohabitation, expliquées ici.

Et concernant les biens ? Toute construction nouvelle ou ajout de construction permet de bénéficier d'une exonération de la taxe foncière durant 2 ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit la fin des travaux. Dans le détail, il faut réaliser une déclaration auprès de votre centre des finances publiques, dans les 90 jours après la fin des travaux. Pour rappel, il s'agit de la déclaration H1 pour une maison et H2 pour un appartement. Les bâtiments ruraux à usage agricole ne sont pas concernés la taxe foncière. Sachez que certaines collectivités permettent de ne pas être assujetti à la taxe foncière. C'est le cas si votre logement est économe en énergie et que vous avez réalisé des travaux en ce sens (ce qui peut donner lieu à une exonération partielle ou totale durant 5 ans) ou s'il est exposé à des risques particuliers par exemple. Pour connaître les exonérations de taxe foncière propres à votre commune, il convient de se renseigner auprès de son centre des finances publiques.

La paiement de la taxe foncière intervient à la mi-octobre. Sachez que vous disposez d'un délai supplémentaire lorsque vous faites le choix de payer en ligne, via le site des impôts. Depuis l'été dernier, vous avez la possibilité de vous acquitter de vos impôts auprès de votre buraliste - s'il fait partie du réseau de paiement de proximité - en espèces et par carte, jusqu'à 300 euros.

Il est possible de contester un avis d'impôt en faisant une réclamation. La procédure impose que la réclamation soit traitée, puis traitée par le fisc, pour que vous soyez remboursé. Pour rappel, elle doit intervenir avant le 31 décembre de l'année qui suit celle de la mise en recouvrement de l'impôt. Il faut vous connecter sur le site des impôts puis cliquer ensuite sur "Ma messagerie sécurisée". Optez pour le formulaire "Je signale une erreur sur le calcul de mon impôt", puis "Ma demande concerne la taxe foncière". Sur son site, l'administration fiscale précise qu'une réclamation distincte doit être présentée par commune et adressée aux services du lieu d'imposition.

Voté l'an dernier, le budget 2020 a donné des précisions sur la réforme de la taxe foncière. Elle doit permettre la révision des valeurs locatives cadastrales devenues obsolètes, car établies à partir des conditions du marché locatif dans les années 1970. Cette réforme est explosive. Et pour cause, elle pourrait entraîner une forte hausse du montant de la taxe foncière. Nombreux sont ceux qui ont déjà constaté l'effet de la revalorisation : 130 000 foyers, selon le ministre de l'Action et des comptes publics en 2019. Pour certains, le montant de la taxe foncière a même explosé (+136%), indiquait l'UNPI en 2019 (Union nationale des propriétaires immobiliers). Le ministère de l'Economie s'était voulu rassurant et indiquait que les effets de cette réforme seront "lissés sur une longue période" de plusieurs années. Les premiers effets n'interviendront pas avant 2026, pouvait-on lire dans le projet de loi de finances 2020.