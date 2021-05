"Taxe foncière 2021 : quel taux pour vous cette année ?"

TAXE FONCIERE 2021. Dans la quasi-totalité des villes de plus de 40 000 habitants, le taux de la taxe foncière est resté identique pour 2021 à celui de 2020, selon une étude du cabinet FSL.

[Mis à jour le 20 mai 2021 à 08h22] Risquez-vous de payer une taxe foncière plus élevée à l'automne prochain ? Selon une étude du cabinet FSL, dévoilée par Les Echos, les taux d'imposition dans la très grande majorité des grandes villes (dont la population est supérieure à 40 000 habitants) sont sensiblement identiques à l'an dernier. Dans le détail, 90% des villes de plus de 100.000 habitants et leurs intercommunalités ont même opté pour un taux de taxe foncière strictement identique à 2020. En moyenne, l'évolution est de +0,3% au global, contre -0,4% l'an dernier. "C'est très modéré pour une année post-électorale", souligne Jérôme Barberet, directeur des études de FSL, auprès du quotidien économique.

La publication de cette étude intervient alors qu'un tiers des communes envisage de rehausser la taxe foncière, à hauteur de 2 ou 3% en moyenne cette année, selon une enquête réalisée par l'Association des Maires de France (AMF) publiée récemment. Objectif affiché, compenser la perte de recettes engendrée par la crise sanitaire du coronavirus, ainsi que la disparition progressive de la taxe d'habitation d'ici 2023. Si cette augmentation se concrétise bel et bien cette année, elle viendra confirmer une tendance à la hausse depuis de nombreuses années. Entre 2009 et 2019, le montant de la taxe foncière s'est accru de 31,4%, avait évalué l'Observatoire de l'Union nationale des propriétaires immobiliers (UNPI).

A cela s'ajoute une réforme peu connue : celle qui doit conduire à la revalorisation des valeurs locatives (lire plus bas). Pour rappel, elles servent de base au calcul de l'impôt local. Or celles-ci sont fondées sur les conditions du marché locatif dans les années 1970, et donc aujourd'hui jugées périmées. Si les premiers effets ne doivent pas intervenir avant 2026, force est de constater que, depuis l'an dernier, certains propriétaires ont déjà vu leur taxe foncière exploser du fait d'un ajustement de la valeur locative cadastrale.

Dans ce contexte, vous cherchez à savoir quelles situations pourraient vous permettre de réduire, voire de faire disparaître vos impôts locaux ? Consultez notre dossier dédié sans attendre :

La taxe foncière est un impôt local dû par les propriétaires. Il dépend de votre situation au 1er janvier de l'année d'imposition, ce qui signifie que vous êtes toujours redevable de la taxe foncière portant sur un bien immobilier, même si vous l'avez vendu en cours d'année. Vous louez votre bien à un locataire ? Cette situation ne permet pas de bénéficier d'une exonération, vous restez redevable de l'impôt. Dans certains cas, il est possible de bénéficier d'une exonération de taxe foncière. Faire une simulation de votre impôt s'avère en revanche plus difficile, puisque le montant de la taxe dépend à la fois du taux voté par votre commune, qui est étudié chaque année, et de caractéristiques propres à votre bien.

Vous avez fait le choix de ne pas être mensualisé ? Dans ce cas, la date de paiement de la taxe foncière intervient, comme tous les ans, à la mi-octobre, le 15 octobre (20 octobre si vous optez pour le paiement dématérialisé) quelques semaines après la réception de votre avis d'impôt.

Comme la taxe d'habitation, le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties repose sur deux valeurs distinctes. La première est le revenu cadastral. Il correspond à la valeur locative cadastrale, diminuée d'un abattement de 50%. Cette valeur correspond à la somme annuelle théorique de loyer qu'il faudrait débourser si le bien était loué. Elle est établie à partir d'une dizaine de critères.

Créées à partir des conditions du marché locatif en 1970, les valeurs locatives cadastrales ont vocation à évoluer, car elles sont aujourd'hui jugées obsolètes (lire plus bas). Le fisc procède ainsi à une révision au cas par cas. Si votre bien a été grandi ou modifié, cette valeur est susceptible de changer. La valeur locative est ensuite multipliée par le taux d'imposition (lire plus bas), déterminé par la collectivité locale.

J'ai fait construire une piscine, quel est l'impact sur ma taxe foncière ?

La construction d'une piscine renchérit la valeur locative cadastrale de votre bien. En clair, vous risquez de voir le montant de votre taxe foncière s'accroître. "Une piscine vient faire grossir de 5 à 10% le montant de la taxe foncière", a estimé Karl Toussaint du Wast, cofondateur de Netinvestissement auprès de Capital. Ayez toutefois à l'esprit que si vous prenez le parti d'en construire une, vous pouvez bénéficier d'une exonération de taxe foncière durant deux ans (lire plus haut).

Qui bénéficie d'une exonération de taxe foncière ?

Il existe deux types d'exonération de taxe foncière, celles qui portent sur les contribuables et celles qui portent sur les biens. Pour bénéficier d'une exonération totale de taxe foncière, en tant que contribuable, vous devez remplir une de ces conditions :

Vous êtes bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé ( AAH)

Vous avez plus de 75 ans ;

Vous êtes titulaire de l' Aspa ou de l'Asi (allocation supplémentaire d'invalidité) ;

Si vous êtes concerné, ayez à l'esprit que votre revenu fiscal de référence ne doit pas dépasser un certain seuil. Vous devez également respecter des conditions dites de cohabitation, expliquées ici. Comme le rappelle Le Particulier, l'exonération ne s'applique par à la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères, figurant sur votre avis d'imposition. Et concernant les biens ? Toute construction nouvelle ou ajout de construction permet de bénéficier d'une exonération de la taxe foncière durant 2 ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit la fin des travaux. Dans le détail, il faut réaliser une déclaration auprès de votre centre des finances publiques, dans les 90 jours après la fin des travaux. Pour rappel, il s'agit de la déclaration H1 pour une maison et H2 pour un appartement.

Les bâtiments ruraux à usage agricole ne sont pas concernés la taxe foncière. Sachez que certaines collectivités permettent de ne pas être assujetti à la taxe foncière. C'est le cas si votre logement est économe en énergie et que vous avez réalisé des travaux en ce sens (ce qui peut donner lieu à une exonération partielle ou totale durant 5 ans) ou s'il est exposé à des risques particuliers par exemple. Pour connaître les exonérations de taxe foncière propres à votre commune, il convient de se renseigner auprès de son centre des finances publiques.

Le dégrèvement de taxe foncière, c'est pour qui ?

Si vous êtes âgé de plus de 65 ans et de moins de 75 ans au 1er janvier de l'année d'imposition, vous pouvez bénéficier d'un dégrèvement d'office de la taxe foncière et ainsi profiter d'une réduction de 100 euros. Attention, votre revenu fiscal de référence ne doit pas dépasser un seuil. Le dégrèvement est appliqué d'office par le fisc. Sous conditions de revenus, un contribuable redevable de la taxe foncière peut bénéficier d'un plafonnement.

"Ce dispositif permet aux contribuables concernés de bénéficier d'un dégrèvement de leur cotisation de taxe foncière supérieure à 50 % de leurs revenus", précise Bercy sur son site. Vous devez adresser une demande de plafonnement, en remplissant le formulaire n°2041-DPTF-SD, ici. Sachez qu'il est aussi possible d'obtenir une réduction de la taxe foncière si votre bien immobilier, appartement ou maison, est inoccupé. Attention, vous devrez fournir des justificatifs à l'administration fiscale.

Le site des collectivités locales met à disposition un fichier dans lequel figure l'évolution des taux votés de taxe d'habitation et de taxe foncière pour les années 2016, 2017 et 2018, ici. Le cabinet FSL, lui, a recensé le taux d'imposition des grandes collectivités locales pour l'année 2020 ici et pour l'année 2021 ici. Ils restent globalement stables :

Aix-en-Provence : 32,69%

Amiens : 53,30%

Bordeaux : 46,38%

Boulogne-Billancourt : 15,09%

Brest : 40,24%

Le Havre : 54,36%

Le Mans : 34,71%

Lille : 48,35%

Lyon : 29,26%

Marseille : 39,07%

Nancy : 29,68 %

Nantes : 42,51%

Paris : 13,50%

Toulouse : 35,35%

Tours : 38,94%

"A noter : les taux présentés correspondent aux taux votés par les conseils municipaux et communautaires. Des mécanismes de lissage étant en cours sur certains territoires, les taux intercommunaux présentés peuvent ne pas correspondre aux taux applicables sur le territoire des grandes villes étudiées", peut-on lire dans le document du cabinet FSL.

Malheureusement, il n'est pas possible de faire de simulation de votre taxe foncière, et ce, pour une raison très simple. Les critères de calcul de l'impôt local sont intrinsèquement liés à la nature de votre bien. En outre, le taux de votre commune ou collectivité évolue chaque année. "Par ailleurs, des réductions et des exonérations sont possibles sous condition de revenus et dans certaines situations", rappelle le fisc sur son site. Il préconise d'avoir de prendre contact avec le service en charge du secteur dans lequel est situé votre bien.

Voté l'an dernier, le budget 2020 a donné des précisions sur la réforme de la taxe foncière. Elle doit permettre la révision des valeurs locatives cadastrales devenues obsolètes, car établies à partir des conditions du marché locatif dans les années 1970. Cette réforme est explosive. Et pour cause, elle pourrait entraîner une forte hausse du montant de la taxe foncière. Nombreux sont ceux qui ont déjà constaté l'effet de la revalorisation : 130 000 foyers, selon le ministre de l'Action et des comptes publics en 2019.

Pour certains, le montant de la taxe foncière a même explosé (+136%), indiquait l'UNPI en 2019 (Union nationale des propriétaires immobiliers). Le ministère de l'Economie s'était voulu rassurant et indiquait que les effets de cette réforme seront "lissés sur une longue période" de plusieurs années. Les premiers effets n'interviendront pas avant 2026, pouvait-on lire dans le projet de loi de finances 2020.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Si la taxe foncière n'a pas vocation à disparaître, la taxe d'habitation, elle, a commencé sa mue. Depuis 2018, le gouvernement a engagé une réforme permettant sa suppression pour l'impôt portant sur les résidences principales. Vous souhaitez en savoir davantage. Consultez notre dossier dédié :