"Taxe foncière : elle flambe en 2022 ! Pourquoi ?"

TAXE FONCIERE. En 2022, la taxe foncière a augmenté de 1,9% en France. De quoi faire monter l'inquiétude chez les propriétaires de certaines communes comme Marseille ou Nantes.

[Mis à jour le 6 septembre 2022 à 16h17] Mauvaise nouvelle pour les propriétaires en cette fin d'année 2022 ! D'après le cabinet FSL, les taux d'imposition des grandes collectivités locales ont explosé cette année. Autrement dit, la taxe foncière s'est envolée de 1,9% en moyenne sur le territoire français. Les avis de taxe foncière sont justement entrain d'arriver dans votre boîte aux lettres si vous disposez d'une résidence principale. En cause ? La revalorisation des valeurs locatives cadastrales de 3,4% en un an. Ces dernières servent de base dans le calcul de la taxe foncière. Couplée au changement de calcul prenant désormais en compte l'inflation (5,8% en août sur un an), il paraissait inévitable que certaines communes voient cette taxe foncière s'envoler en 2022. Autre problème, et pas des moindres, les finances de certaines villes sont au plus mal en raison de la suppression de la taxe d'habitation.

Sachez qu'à compter de 2026, le mode de calcul des valeurs locatives va évoluer. En effet, il prendra en compte les loyers pratiqués en 2023, et non ceux pratiqués en 1970 comme cela est encore le cas aujourd'hui. Un nouveau coup dur pour les propriétaires, car cette nouvelle méthode devrait une nouvelle fois influer sur la base d'imposition de la taxe foncière. Et de facto, faire augmenter son montant. En 2022, d'après le cabinet FSL, certaines villes subissent une augmentation assez impressionnante. De quoi faire fuir certains investisseurs ou acheteurs potentiels qui envisageaient de s'installer dans la région, et notamment à Marseille. La cité phocéenne enregistre une hausse de la taxe d'habitation de 13,1%. A Tours, elle flambe également : +11,6%. Strasbourg n'est pas épargnée non plus, avec une hausse conséquente de 8,9%. Dans certaines villes comme Toulouse, la taxe foncière n'a pas augmenté. Mais attention, il convient de reste sur vos gardes. En effet, elle pourrait finalement augmenter en raison de la hausse de la taxe sur les ordures ménagères. 77% des collectivités françaises annonces une hausse de cette taxe d'au moins 5%, jusqu'à 10% dans la moitié des cas. De quoi faire une nouvelle fois grincer des dents les propriétaires tricolores.

La taxe foncière, c'est quoi ?

La taxe foncière est un impôt local qui concerne les propriétaires immobiliers. Son montant dépend de votre situation au 1er janvier de l'année d'imposition, ce qui signifie que vous êtes toujours redevable de la taxe foncière portant sur un bien immobilier, même si vous l'avez vendu en cours d'année. Le calcul est effectué à partir de la valeur locative cadastrale et du taux voté par la collectivité.

Il existe également la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Elle est due par le propriétaire ou usufruitier d'un terrain au 1er janvier de l'année d'imposition. Elle est encaissée par la collectivité territoriale (commune ou EPCI à fiscalité propre), sur le territoire de laquelle le terrain est situé. Il existe des exonérations permanentes ou temporaires (sous conditions).

Comme la taxe d'habitation, le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties repose sur deux valeurs distinctes. La première est le revenu cadastral. Il correspond à la valeur locative cadastrale, diminuée d'un abattement de 50%. Cette valeur correspond à la somme annuelle théorique de loyer qu'il faudrait débourser si le bien était loué. Elle est établie à partir d'une dizaine de critères. Créées à partir des conditions du marché locatif en 1970, les valeurs locatives cadastrales ont vocation à évoluer, car elles sont aujourd'hui jugées obsolètes. Le fisc procède ainsi à une révision au cas par cas. Si votre bien a été grandi ou modifié, cette valeur est susceptible de changer. La valeur locative est ensuite multipliée par le taux d'imposition (lire plus bas), déterminé par la collectivité locale.

Outre les taux votés par les collectivités locales, vous ne devez pas omettre une réforme, bien souvent oubliée. Voté l'an dernier, le projet de loi de finances a donné des précisions sur la réforme de la taxe foncière. Cette dernière doit permettre la révision des valeurs locatives cadastrales - servant de base au calcul de l'impôt local - devenues obsolètes, car établies à partir des conditions du marché locatif dans les années 1970. Cette réforme est explosive. Et pour cause, elle a d'ores et déjà entraîné une forte hausse du montant de la taxe foncière. En 2022, ces valeurs locatives cadastrales sont passées de 0,2% à 3,4% en moins d'un an, de quoi faire vite grimper la facture pour les propriétaires au moment de régler leur taxe foncière. Vous cherchez à savoir quelles situations pourraient vous permettre de réduire, voire de faire disparaître vos impôts locaux ? Consultez notre dossier dédié sans attendre :

Vous avez déjà trouvé que la note était particulièrement salée cette année ? Attendez vous à ce que l'impôt local soit d'autant plus élevé dans les années à venir ! La taxe foncière a bondi de 27,9% entre 2010 et 2020, selon l'Union nationale des propriétaires immobiliers (UNPI). La faute à une revalorisation des valeurs locatives cadastrales, qui servent de fondement au calcul de la taxe foncière. Celles-ci sont en effet basées sur les conditions du marché locatif des années 1970 ! L'administration fiscale procède donc à leur actualisation. Une réforme a été engagée, dont les premiers effets devraient particulièrement se faire sentir à compter de 2026. Autre élément à avoir à l'esprit : le taux voté par la commune. Les collectivités locales ne vont plus pouvoir compter sur les recettes dégagées par la taxe d'habitation, celle-ci étant supprimée pour les résidences principales. En toute logique, le taux de la taxe foncière devrait donc être amené à croître, un élément supplémentaire qui va peser dans les années à venir. Voici les taux des 10 plus grandes villes françaises en 2022 :

Paris : 13,5% (inchangé)

: 13,5% (inchangé) Marseille : 44,54% (+13,1%)

: 44,54% (+13,1%) Lyon : 29,26% (inchangé)

: 29,26% (inchangé) Toulouse : 35,35% (inchangé)

: 35,35% (inchangé) Nice : 29,62% (inchangé)

: 29,62% (inchangé) Nantes : 46,34% (+7,8%)

: 46,34% (+7,8%) Montpellier : 52,63% (inchangé)

: 52,63% (inchangé) Strasbourg : 37,44% (+8,9%)

: 37,44% (+8,9%) Bordeaux : 46,38% (inchangé)

La hausse était prévue en 2022, mais le couperet est tombé. En moyenne le taux des taxes foncières bâti et non bâti a augmenté de 1,9% en 2022. Soit la plus forte augmentation observée depuis 2010 d'après le cabinet FSL. En réalité, plus d'un quart des grandes villes et leurs groupements ont augmenté leur fiscalité cette année. Dans certaines régions, cet impôt local a tout simplement flambée depuis un an comme à Marseille (+13,1%) ou à Strasbourg (+8,9%).Qui paie la taxe foncière ? Exonération

En théorie, tous les propriétaires de biens immobiliers sont assujettis à la taxe foncière (terrain, appartement, maison...), qu'il s'agisse de leur résidence principale ou non. Il existe toutefois deux types d'exonération de taxe foncière : celles qui portent sur les contribuables et celles qui portent sur les biens. Pour bénéficier d'une exonération totale de taxe foncière, en tant que contribuable, vous devez remplir une de ces conditions : vous êtes bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé (AAH) ; vous avez plus de 75 ans ; vous êtes titulaire de l'Aspa ou de l'Asi (allocation supplémentaire d'invalidité).

Si vous êtes concerné, ayez à l'esprit que votre revenu fiscal de référence ne doit pas dépasser un certain seuil. Vous devez également respecter des conditions dites de cohabitation, expliquées ici. Comme le rappelle Le Particulier, l'exonération ne s'applique par à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), figurant sur votre avis d'imposition. Et concernant les biens ? Toute construction nouvelle ou ajout de construction permet de bénéficier d'une exonération de la taxe foncière durant 2 ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit la fin des travaux.

Dans le détail, il faut réaliser une déclaration auprès de votre centre des finances publiques, dans les 90 jours après la fin des travaux. Pour rappel, il s'agit de la déclaration H1 pour une maison et H2 pour un appartement. Les bâtiments ruraux à usage agricole ne sont pas concernés la taxe foncière. Sachez que certaines collectivités permettent de ne pas être assujetti à la taxe foncière. C'est le cas si votre logement est économe en énergie et que vous avez réalisé des travaux en ce sens (ce qui peut donner lieu à une exonération partielle ou totale durant 5 ans) ou s'il est exposé à des risques particuliers par exemple. Pour connaître les exonérations de taxe foncière propres à votre commune, il convient de se renseigner auprès de son centre des finances publiques.

Si vous souhaitez savoir si vous êtes potentiellement éligible à la réforme de la taxe d'habitation, un simulateur spécifique est disponible en cliquant juste ici.

Toutefois, effectuer une simulation pure et dure de sa taxe foncière n'est pas possible en raison des trop nombreux critères liés à la consistance du bien taxé.

L'avis d'impôt de la Taxe Foncière (TF) est généralement disponible 3 semaines avant la date limite de paiement fixée au 15 octobre. Si vous avez opté pour l'avis en ligne, un mail vous est adressé pour vous informer de la mise à disposition de votre avis dans l'onglet " Documents " de votre l'espace particulier. En 2021, les avis de taxes foncières sont mis en ligne le 29 août 2022 pour les contribuables non mensualisés et le 19 septembre pour les contribuables mensualisés à la taxe foncière. En cas d'option pour recevoir l'avis par papier, l'avis de taxe foncière est adressé par voie postale courant septembre si vous n'êtes pas mensualisé, fin octobre si vous êtes mensualisé.

Même si les dates de paiement exactes pour l'année 2022 ne sont pas connues, elle devraient fortement ressembler au calendrier édité pour 2021. Voici les dates limites de paiement en fonction de votre situation :

17 octobre 2022 : paiement par courrier

: paiement par courrier 22 octobre 2022 : paiement en ligne

: paiement en ligne 25 octobre 2022 : prélèvement à l'échéance

Gare à vous. Un conseil, réglez dès à présent sans tarder sur le site des impôts, en vous connectant grâce à votre identifiant fiscal et à votre mot de passe. En cas de retard de paiement, vous vous exposez en effet à une majoration de 10% du montant de l'impôt local. "La pénalité s'applique si vous n'avez pas payé votre impôt dans les 45 jours suivant la date de mise en recouvrement", indique-t-on sur le site service public.

Sachez qu'il est tout à fait possible de mensualiser le paiement de vos impôts locaux, dont la taxe foncière. Attention toutefois, pour cela, il est nécessaire d'avoir un compte bancaire ou un livret A, domicilié en France ou à Monaco. Vous avez la possibilité de mensualiser votre taxe foncière jusqu'au 30 juin pour le paiement de vos impôts locaux de l'année en cours. Rappelons que la mensualisation ne vaut que pour l'année suivante. L'impôt de l'année en cours, lui, doit être réglé via un autre moyen de paiement.

La construction d'une piscine renchérit la valeur locative cadastrale de votre bien. En clair, vous risquez de voir le montant de votre taxe foncière s'accroître. "Une piscine vient faire grossir de 5 à 10% le montant de la taxe foncière", a estimé Karl Toussaint du Wast, cofondateur de Netinvestissement auprès de Capital. Ayez toutefois à l'esprit que si vous prenez le parti d'en construire une, vous pouvez bénéficier d'une exonération de taxe foncière durant deux ans (lire plus haut).

Si vous êtes âgé de plus de 65 ans et de moins de 75 ans au 1er janvier de l'année d'imposition, vous pouvez bénéficier d'un dégrèvement d'office de la taxe foncière et ainsi profiter d'une réduction de 100 euros. Attention, votre revenu fiscal de référence ne doit pas dépasser un seuil. Le dégrèvement est appliqué d'office par le fisc. Sous conditions de revenus, un contribuable redevable de la taxe foncière peut bénéficier d'un plafonnement.

"Ce dispositif permet aux contribuables concernés de bénéficier d'un dégrèvement de leur cotisation de taxe foncière supérieure à 50 % de leurs revenus", précise Bercy sur son site. Vous devez adresser une demande de plafonnement, en remplissant le formulaire n°2041-DPTF-SD, ici. Sachez qu'il est aussi possible d'obtenir une réduction de la taxe foncière si votre bien immobilier, appartement ou maison, est inoccupé. Attention, vous devrez fournir des justificatifs à l'administration fiscale