Impôts locaux 2021 : plus que quelques jours pour les payer !

IMPOTS LOCAUX 2021. Les contribuables redevables de la taxe d'habitation ont jusqu'à minuit, ce lundi 15 novembre, pour la payer en espèces, carte bancaire ou chèque.

[Mis à jour le 15 novembre 2021 à 08h42] Après la taxe foncière, c'est désormais au tour de la taxe d'habitation. La date limite de paiement pour cette dernière - si vous n'êtes pas mensualisé - intervient le lundi 15 novembre. Vous bénéficiez d'un délai supplémentaire de cinq jours, jusqu'au 20 novembre, si vous optez pour un règlement dématérialisé, sur le site impots.gouv.fr, en renseignant simplement vos coordonnées bancaires. ). Gare à vous si vous ne réglez pas vos impôts locaux à temps : vous vous exposez à une majoration de 10%. Pour rappel, la taxe d'habitation concerne les occupants d'un logement, qu'ils soient propriétaires ou locataires. Une réforme a été engagée, entraînant la suppression de cet impôt local - portant sur la résidence principale uniquement. Pour rappel, le revenu fiscal de référence ne doit pas dépasser un certain seuil. Seuls les foyers considérés comme aisés en sont encore redevables, mais ils bénéficient tout de même d'un dégrèvement de 30% en 2021, puis 65% en 2022 avant qu'elle disparaisse définitivement en 2023.

Le règlement des impôts locaux, si vous n'avez pas opté pour la mensualisation de vos impôts, intervient à l'automne. La date de paiement dépend de la taxe en question. Voici les échéances qui s'appliquent en 2021 :

15 octobre : date limite de paiement de la taxe foncière si vous n'utilisez pas de moyen de paiement dématérialisé

date limite de paiement de la taxe foncière si vous n'utilisez pas de moyen de paiement dématérialisé 20 octobre : échéance pour le paiement en ligne de la taxe foncière. Le prélèvement sur le compte bancaire est effectué le 25 octobre 2021.

: échéance pour le paiement en ligne de la taxe foncière. Le prélèvement sur le compte bancaire est effectué le 25 octobre 2021. 15 novembre : date limite de paiement de la taxe d'habitation pour le règlement non-dématérialisé.

date limite de paiement de la taxe d'habitation pour le règlement non-dématérialisé. 20 novembre : échéance pour le règlement dématérialisé (prélèvement sur le compte bancaire effectif le 25 novembre).

La taxe d'habitation et la taxe foncière sont toutes deux calculées sur la base de la valeur locative cadastrale du bien immobilier imposé. La valeur locative cadastrale représente le loyer annuel théorique que produirait le logement s'il était mis en location. Cette valeur est calculée par l'administration fiscale, en fonction des données communiquées par le contribuable (surface habitable, nombre de pièces, etc.). La valeur locative est ensuite multipliée par les taux d'imposition votés par les collectivités territoriales. Quatre taux sont révisés chaque année par les collectivités, pour les quatre taxes que sont la taxe d'habitation, la taxe foncière sur le bâti, la taxe foncière sur le non-bâti et la taxe professionnelle.

Il est possible d'évaluer le montant de vos impôts locaux grâce à des simulateurs sur Internet. Vous devrez être en mesure de renseigner la surface de votre bien, la catégorie foncière de celui-ci (classement établi par l'administration fiscale), ainsi que différents coefficients d'entretien, de situation générale et de situation particulière. Sachez toutefois qu'il est difficile de les évaluer avec précision car ils dépendent de caractéristiques propres à votre logement et du taux appliqué par votre commune. Pour obtenir une estimation précise de vos taxes, vous pouvez solliciter l'administration fiscale. Les coordonnées des services en charge de votre localité sont mentionnés dans la rubrique "Contacts" du site impots.gouv.