Livret jeune : taux, intérêts... Ce qui change au 1er février 2022

LIVRET JEUNE 2022. Règlementé et 100% défiscalisé, le livret jeune est réhaussé à partir du 1er février 2022. Taux, plafond, bénéfices... Toutes les réponses à vos questions.

[Mis à jour le 1er février 2022 à 08h53] Vous avez entre 12 et 25 ans et vous résidez en France ? Vous pouvez demander l'ouverture d'un livret jeune gratuitement. Unique condition, que vous n'en possédiez pas déjà un. Et justement, le taux du livret jeune évolue à partir du 1er février 2022. En effet, sa rémunération double en passant de 0,5% à 1%. Rappelons que ce taux est fixé librement par les établissements bancaires, mais ne pourra plus être proposé en dessous de 1%.

Toutes les banques peuvent distribuer un livret jeune. Certaines attribuent une carte de retrait au titulaire du compte. Lorsque c'est le cas, la carte est souvent uniquement utilisable dans les distributeurs automatique du réseau. Un versement initial de 10 à 15 euros est généralement demandé à l'ouverture. Il est à noter que le livret peut être conservé jusqu'au 31 décembre de l'année des 25 ans du titulaire.

Depuis 1998, les banques distribuant le Livret jeune fixent elles-mêmes le taux rémunérateur de l'épargne. Toutefois, sa rémunération est indexée sur celle du Livret A et la réglementation impose que le taux du Livret jeune soit au moins égale à celle du Livret A (soit 1% depuis le 1er février 2022). Mais dans la pratique, les établissement bancaires servent à leurs jeunes clients un taux plus intéressant que sur les autres produits d'épargne réglementée.

Il est possible de placer jusqu'à 1 600 euros sur un Livret jeune. Mais de la même façon que pour le Livret A ou le LDDS, la capitalisation d'intérêts peut porter le solde de l'épargne au-delà de ce plafond.

Comme pour les autres livrets d'épargne, les intérêts du Livret jeune sont calculés par quinzaine, le 1er et le 16 de chaque mois. Les versements portent intérêt à partir du premier jour de la quinzaine suivant l'opération et les retraits le dernier jour de la quinzaine précédant celle-ci. En d'autres termes, si vous déposez une somme sur votre livret entre le 1er et le 15 du mois, les intérêts courront à partir du 16 du mois. Si vous effectuez ce versement entre le 16 et le dernier jour du mois, vous capitaliserez des intérêts à partir du 1er jour du mois suivant.

A l'inverse, un retrait s'opère directement sur la période en cours. Un retrait annule donc les intérêts (pour la somme retirée) dès le dernier jour du mois précédent s'il est opéré avant le 16 du mois, et dès le 16 du mois s'il est opéré après.

Le total des intérêts capitalisés apparaît sur le compte au 31 décembre de chaque année.

Mais alors, combien allez vous gagner avec le relèvement du taux du livret jeune à hauteur de 1% le 1er février 2022 ? Pour un encours de 1 000 euros, avec l'ancienne rémunération à 0,5%, les intérêts annuels s'élevaient à 5 euros. Désormais, avec la revalorisation du taux à 1%, vos nouveaux intérêts s'élèvent à 10 euros. Soit un gain net de 5 euros.

Le Livret jeune est totalement exonéré d'impôts. Les intérêts qu'il produit ne sont donc pas soumis à l'impôt sur le revenu et ne font l'objet d'aucun prélèvements sociaux.

Les établissement bancaires peuvent imposer un montant minimum pour toute opération. En pratique, ce montant est généralement d'une dizaine d'euros. De la même façon, un retrait ne peut rendre le compte débiteur. Les banques imposent souvent un solde minimum de 10 euros sur le livret.

Le titulaire d'un Livret jeune peut effectuer des dépôts à sa convenance, quel que soit son âge. Ce n'est en revanche pas le cas pour les retraits. Avant ses 16 ans, le détenteur doit obligatoirement avoir l'accord de son représentant légal pour opérer un retrait. Le représentant légal peut ensuite s'opposer à toute opération de retrait jusqu'aux 18 ans du titulaire de l'épargne.

Il est tout à fait possible de détenir un Livret jeune parallèlement à un Livret A. Le cumul des deux produits peut d'ailleurs représenter une bonne opération. Le Livret jeune a un plafond bien moins élevé que le Livret A. Mais son taux rémunérateur étant souvent plus élevé, la capitalisation d'intérêts y est plus prolifique. Aussi, il peut être intéressant de conserver un Livret jeune jusqu'à ses 25 ans, puis d'en verser le solde sur son Livret A.

La clôture d'un Livret jeune se fait gratuitement, sur simple demande du titulaire. La banque peut également procéder à une fermeture automatique, au 31 décembre de l'année des 25 ans du détenteur. Le solde sera alors versé sur un compte désigné par celui-ci ou, à défaut, sur un compte d'attente.