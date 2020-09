"IFI 2020 : c'est le moment de le payer !"

IFI 2020. La première date limite de paiement de l'impôt sur la fortune immobilière est fixé ce mardi 15 septembre. Comment pouvez-vous vous en acquitter ? On vous dit tout/

[Mis à jour le 15 septembre 2020 à 09h01] Vous êtes redevable de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) et n'optez pas pour un moyen de paiement dématérialisé ? C'est le moment de vous presser. Pour vous, la date limite de paiement est fixée au mardi 15 septembre. Si vous préférez un paiement en ligne, vous disposez d'un délai supplémentaire : dimanche 20 septembre à minuit. Vous n'avez toujours pas reçu votre avis d'impôt ? Pas de panique. Dans certains cas, les contribuables se voient appliquer une échéance (16 novembre, voire 21 novembre pour un règlement en ligne). Pour retrouver votre avis d'impôt, rendez-vous sur le site des impôts, impots.gouv.fr, et connectez-vous grâce à votre identifiant fiscal et votre mot de passe.

L'impôt sur la fortune immobilière (IFI) désigne l'impôt qui est venu remplacer l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au 1er janvier 2018. Cet impôt concerne les ménages dont le patrimoine net taxable est supérieur à 1,3 million d'euros au 1er janvier. A noter : le foyer fiscal pour l'IFI peut être différent de celui établi pour l'impôt sur le revenu. Il comprend en effet, soit une personne vivant seul, soit deux personnes vivant en couple. Calcul, seuil, barème... Retrouvez ici toutes les informations sur l'impôt sur la fortune immobilière.

Pour connaître la date de paiement de votre impôt sur la fortune immobilière, commencez par vous reporter à votre avis d'impôt. Plusieurs dates ont été fixées, en fonction du moyen de paiement retenu :

Mardi 15 septembre : pour un paiement non-dématérialisé

Dimanche 20 septembre à minuit : pour un règlement en ligne

Comme expliqué précédemment, d'autres dates peuvent être appliquées au mois de novembre. Il est donc essentiel que vous lisiez attentivement votre avis.

Le calcul de l'impôt sur la fortune immobilière suit les même modalités de calcul que l'ISF. Il s'apprécie tranche par tranche, à partir du premier euro taxable. Le montant de l'impôt sur la fortune immobilière à régler est déterminé selon le même barème que l'ISF. Attention : le seuil d'assujettissement à l'IFI est fixé à 1,3 million d'euros, mais l'impôt se calcule sur la fraction du patrimoine supérieure à 800 000 euros. Chaque tranche du patrimoine se voit ensuite appliquer le taux correspondant.

"Les enfants majeurs qui ont un patrimoine supérieur à 1,3 million d'euros, peuvent être rattachés au foyer fiscal de leurs parents pour la déclaration de revenus, mais devront déclarer leur IFI de manière indépendante", précise-t-on sur le site dédié du ministère de l'Economie.

L'impôt sur la fortune immobilière comprend tous les biens immobiliers détenus en direct (maison, immeuble, etc.), mais aussi ceux détenus de manière indirecte : les parts de Société civile immobilière (SCI), de Sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) et d'Organismes de placement collectif immobilier (OPCI), ainsi que les actions foncières détenues au 1er janvier de l'année d'imposition.

Sont également concernées par le nouvel impôt les parts ou actions de sociétés, pour la fraction de la valeur des titres qui est représentative des biens et droits immobiliers détenus par la société. Les placements financiers, les livrets d'épargne, l'assurance-vie et les biens mobiliers (véhicules, oeuvres d'art, etc.) sortent, eux, de l'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière. Sont également exclus les biens immobiliers affectés à une activité professionnelle et les titres de sociétés foncières, lorsque le contribuable détient moins de 5% du capital de la société.

A noter : Sachez que les biens qui appartiennent à vos enfants mineurs et à votre conjoint, mais dont vous avez l'administration légale, sont pris en compte pour le calcul.

Le seuil d'imposition de l'impôt sur la fortune immobilière est conservé. Il s'applique aux patrimoines nets taxables supérieurs à 1,3 million d'euros. Le mécanisme de plafonnement annulé en 2019, en raison de l'application du prélèvement à la source, a vocation à être remis en place. Il s'exerce dans les mêmes conditions que pour l'ISF. Pour rappel, ce dispositif réduit le montant de l'impôt à régler pour éviter que l'ensemble des impôts (impôt sur le revenu, IFI et prélèvements sociaux) amène un contribuable à payer un montant supérieur à 75% de ses revenus - dans la limite de 50 000 euros.

Le barème progressif de l'ISF est maintenu en l'état avec l'impôt sur la fortune immobilière. Il se décompose en 6 tranches d'imposition, dont les taux vont de 0,50% (pour la part du patrimoine entre 800 000 euros et 1,3 million d'euros) à 1,50% (pour la part du patrimoine supérieure à 10 millions d'euros).

Valeur nette taxable Taux d'imposition Jusqu'à 800 000 euros 0% De 800 000 euros à 1,3 million d'euros 0,50% De 1,3 à 2,57 millions d'euros 0,70% De 2,57 à 5 millions d'euros 1% De 5 à 10 millions d'euros 1,25% Au-delà de 10 millions d'euros 1,50%

Pour les patrimoines nets taxables compris entre 1,3 et 1,4 million d'euros, un système de décote a été mis en place. Le montant de ce dispositif est calculé ainsi : 17 500 – (1,25 % x montant du patrimoine net taxable).

Sur le site des impôts, le fisc a mis un simulateur à disposition des contribuables. Vous devez y mentionner les biens que vous détenez directement (résidence principale, immeubles, bois, forêts, biens ruraux, etc.), les biens détenus indirectement, votre passif (autrement dit les dettes liées à des travaux réalisés durant l'année d'imposition), les dépenses éligibles à une réduction d'impôt et le plafonnement. Vous obtiendrez alors une estimation.

L'abattement de 30% pour résidence principale est maintenu avec l'impôt sur la fortune immobilière, à condition qu'elle ne soit pas détenue via une SCI de gestion.

L'administration fiscale a mis à disposition des contribuables un simulateur de l'impôt sur la fortune immobilière. Vous trouverez celui de l'année 2020, en cliquant ici. Comme expliqué précédemment, vous devrez y indiquer les éléments suivants :

Biens détenus directement : résidence principale (après abattement), autres immeubles bâtis, bois, forêts...

Biens détenus indirectement

Passif : dettes afférentes aux travaux et autres dettes

Dons à des organismes d'intérêt général

Attention : ce simulateur ne vaut pas déclaration. "Votre base nette imposable et vos réductions d'impôt doivent être mentionnées en euros, sans les centimes", précise-t-on.

L'IFI doit être déclaré en même temps que l'impôt sur le revenu. Il suit donc le même calendrier et doit être renseigné avant la date limite, qui dépend du mode de déclaration et, le cas échéant, du département de résidence. A noter que les contribuables qui étaient déjà redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune ont reçu un formulaire de déclaration, en plus de leur formulaire 2042 de déclaration de revenus. Les autres peuvent retrouver le formulaire de déclaration sur internet et le télécharger (formulaire 2042-IFI). Il faut alors procéder à une estimation de son patrimoine.