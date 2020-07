"Allocation de rentrée scolaire 2020 : qui y a droit ? A quelle date ?"

ALLOCATION RENTREE SCOLAIRE 2020. La prime de rentrée sera versée le 18 août en France métropolitaine, en Guadeloupe, Guyane et Martinique. Faites-vous partie des trois millions de familles bénéficiaires ? On vous explique tout.

[Mis à jour le 30 juillet 2020 à 09h24] C'est officiel : l'allocation de rentrée scolaire sera versée le 18 août. Vous attendez cette aide avec impatience, mais êtes-vous sûr de pouvoir y prétendre ? Elle concerne exclusivement les familles ayant des enfants âgés de 6 à 18 ans. Cette année, les élèves doivent donc être nés entre le 16 septembre 2002 et le 31 décembre 2014. En clair, vous n'êtes pas éligible si votre enfant entre en école maternelle ou s'il est âgé de plus de 18 ans, encore au lycée ou étudiant. Les ressources du foyer ne doivent également pas dépasser un plafond fixé en fonction du nombre d'enfants à charge. Au total, 3 millions de familles pour 5 millions d'enfants vont bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire 2020.

Dans le contexte exceptionnel de la crise sanitaire du coronavirus, le gouvernement a décidé d'augmenter de 100 euros le montant de la prime de rentrée. "Cette décision du Gouvernement permettra de soutenir les familles qui auront à faire face aux dépenses de la rentrée et ainsi assurer la continuité de l'apprentissage de leurs enfants, rendue difficile par la situation sanitaire", fait valoir le ministère. Retrouvez tous les détails sur l'allocation de rentrée dans notre article dédié.

Toutes les familles ne peuvent pas bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire 2020. La caisse des allocations familiales (CAF) impose en premier lieu les conditions de scolarité. En voici le détail :

L'enfant doit être scolarisé dans un établissement public ou privé.

L'allocation de rentrée peut être accordée lorsque l'enfant suit des cours via un organisme à distance comme le Cned . En revanche, elle exclut les familles qui ont opté pour l'instruction à domicile.

apprentissage ? Vous pouvez toucher l'ARS, à condition que sa rémunération ne dépasse pas 55% du Votre enfant a moins de 18 ans et il est en? Vous pouvez toucher l'ARS, à condition que sa rémunération ne dépasse pas 55% du Smic

A cela s'ajoute des conditions de revenus. Attention, la CAF n'étudie pas les revenus de l'année en cours, mais ceux remontant à deux ans. Cette année, ce sont les revenus de 2018 qui sont étudiés. Voici les plafonds qui s'appliquent en vue de la rentrée scolaire 2020-2021 :

Une famille avec 1 enfant à charge : 25 093 euros

25 093 euros Une famille avec 2 enfants à charge : 30 883 euros

30 883 euros Une famille avec 3 enfants à charge : 36 675 euros

36 675 euros Par enfant supplémentaire à charge : 5 791 euros

Que se passe-t-il si mon enfant est toujours scolarisé après 18 ans ?

Vous ne pouvez pas percevoir l'allocation de rentrée scolaire si votre enfant est âgé de plus de 18 ans et toujours scolarisé au lycée, par exemple. Comme expliqué précédemment, cette prime concerne exclusivement les familles ayant des enfants âgés de 6 à 18 ans. Avez-vous regardé du côté de la bourse de lycée ? Elle représente entre 147 et 311 euros par trimestre et est, elle aussi, versée sous conditions de ressources, mais sans condition d'âge.

Le montant de l'allocation de rentrée scolaire diffère en fonction de l'âge de l'enfant. Trois montants correspondant à trois tranches d'âge ont été définis par la CAF. Dans le contexte exceptionnel de la crise sanitaire du coronavirus (Covid-19), le gouvernement a décidé de revaloriser les montants établis. Voici les montants auxquels vous devez vous attendre :

Pour un enfant âgé de 6 à 10 ans : 469,95 euros

Pour un enfant âgé de 11 à 14 ans : 490,35 euros

Pour un enfant âgé de 15 à 18 ans : 503,88 euros.

Imaginons par exemple que vous avez deux enfants, âgés de 9 et 16 ans. Dans ce cas, le montant de votre allocation de rentrée s'élève à 973,83 euros. Sachez que si vous ne remplissez pas les conditions de revenus énoncées précédemment, la Caf peut verser une partie de la prime de rentrée. On parle alors d'allocation de rentrée scolaire différentielle (lire plus bas).

Le site de la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole (MSA) donnait accès à un simulateur, ici. Vous devez indiquer le montant des revenus de votre foyer, ainsi que le nombre d'enfants à charge et leurs dates de naissance respectives.

Lorsque les ressources de la famille dépassent légèrement les plafonds fixés par la Caisse des allocations familiales, la Caf peut consentir à verser l'allocation de rentrée, à condition que les ressources soient inférieures "au cumul entre le plafond de l'ARS et le montant de cette aide pour l'enfant", nous avait-on précisé l'an dernier. En revanche, le foyer ne perçoit donc qu'une partie de cette aide financière. En 2019, une famille ayant un enfant de 8 ans et des ressources 2017 à 25 065,84 euros pouvait toucher 165,84 euros.

Les démarches pour faire une demande d'allocation de rentrée scolaire dépendent de votre situation et de l'âge de votre enfant. Voici les situations qui peuvent se présenter :

Si votre enfant rentre en CP en septembre, mais n'aura six ans qu'en 2021, il faut penser à récupérer un certificat de scolarité auprès de l'établissement. Vous devez le faire parvenir à la Caf pour bénéficier de la prime de rentrée.

il faut penser à récupérer un certificat de scolarité auprès de l'établissement. Vous devez le faire parvenir à la Caf pour bénéficier de la prime de rentrée. Pour les adolescents âgés de 16 à 18 ans, seule une déclaration sur l'honneur "assurant que l'enfant est bien scolarisé suffit", indique le ministère.

seule une déclaration sur l'honneur "assurant que l'enfant est bien scolarisé suffit", indique le ministère. Vous êtes allocataire et êtes éligible , la prime de rentrée est versée automatiquement pour vos enfants qui auront de 6 à 15 ans le 31 décembre suivant la rentrée.

, la prime de rentrée est versée automatiquement pour vos enfants qui auront de 6 à 15 ans le 31 décembre suivant la rentrée. Vous n'êtes pas allocataire de la Caf : rendez-vous dans la rubrique "Les services en ligne", puis cliquez sur "Faire une demande de prestation", et "Allocation de rentrée scolaire". Vous devrez ensuite imprimer le formulaire dédié et le renvoyer rempli à votre Caf.

La date de versement a enfin été dévoilée par le ministère de la Santé fin juillet. Voici les dates qui vont s'appliquer cette année :

Mardi 4 août 2020 : pour les familles bénéficiaires de la prime de rentrée et résidant à Mayotte et la Réunion , où la rentrée des classes intervient plus tôt.

pour les familles bénéficiaires de la prime de rentrée et résidant à et , où la rentrée des classes intervient plus tôt. Mardi 18 août 2020 : pour les foyers éligibles et qui habitent en France métropolitaine, en Guyane, en Martinique et en Guadeloupe.

Pour rappel, il est normal que le versement ne soit pas effectif sur le compte bancaire immédiatement. Il peut en effet y avoir un délai de traitement, selon les banques. En l'absence de versement quelques jours après la date annoncée par le gouvernement, il est conseillé de contacter votre Caisse des allocations familiales.

Votre enfant est âgé de 6 à 18 ans, vous remplissez les conditions mentionnées précédemment, mais vous êtes séparé du père ou de la mère de votre enfant ? L'allocation de rentrée scolaire ne peut être partagée entre les deux parents. L'aide financière est accordée au premier d'entre eux qui fait la demande auprès de la Caf, et en totalité, pour la rentrée scolaire à venir. Elle est donc versée, comme pour n'importe quel allocataire, à la mi-août. S'il n'y a pas de garde alternée, la prime de rentrée est accordée au parent chez qui l'enfant vit la semaine. L'autre parent ne peut pas percevoir l'ARS.