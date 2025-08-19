Allocation de rentrée scolaire 2025 : elle est arrivée ! Tout comprendre au montant versé

Nous y sommes ! L'allocation de rentrée scolaire 2025 est versée à partir de ce mardi 19 août 2025 pour la métropole, la Guadeloupe, la Martinique ou encore la Guyane. Il est désormais temps d'aller faire un tour sur votre application bancaire pour vous assurer d'avoir bien reçu le versement dû, si vous faites partie des bénéficiaires cette année. Il s'agit là d'un coup de pouce non négligeable pour des milliers de foyers en France.

En effet, certains ménages tentent de boucler l'achat des fournitures scolaires plusieurs semaines avant afin de se libérer l'esprit et de ne pas courir dans les magasins la veille du retour en classe, encore faut-il avoir les moyens pour acheter l'ensemble des fournitures réclamées. Des frais qui sont parfois impossibles à assumer pour les familles les moins aisées, pour qui cette allocation de rentrée scolaire apparaît comme une vraie bouffée d'oxygène.

Voilà pourquoi, la Caisse des allocations familiales (Caf) attribue une aide aux plus modestes pour les aider à financer les cahiers, stylos, trousses, cartables et autres impondérables de la rentrée scolaire, même si les dépenses réellement effectuées à l'aide de ce chèque ne sont pas contrôlées. Près de 3 millions de Français bénéficient de ce coup de pouce qui vient d'être versé sur les comptes en banque, ou qui le sera dans les prochaines minutes/heures, en fonction des délais de traitement pratiqués par votre établissement bancaire.

Tous les ans, l'allocation de rentrée scolaire est versée aux mêmes dates, ou presque : autour des premiers jours du mois d'août pour les familles éligibles habitant Mayotte et La Réunion (où le retour en classe a lieu plus tôt qu'ailleurs en métropole) et autour du 15 août pour tous les autres territoires. En 2025, la date de versement a été confirmée par le gouvernement. Il y aura deux dates en fonction de votre département :

5 août 2025 pour Mayotte et La Réunion.

19 août 2025 pour la métropole, la Guadeloupe, la Martinique ou encore la Guyane.

Quel est le montant de l'allocation de rentrée scolaire en 2025 ?

Indexé sur l'inflation, le montant de l'allocation scolaire 2025 a bien évolué à la hausse selon les données publiées sur le site de la CAF. En 2025, le montant de l'allocation de rentrée scolaire sera ainsi de :

Enfant de 6 à 10 ans : 423,48 euros (contre 416, 40 euros en 2024).

Enfant de 11 à 14 ans : 446,85 euros (contre 439,38 euros en 2024).

Enfant de 15 à 18 ans : 462,33 euros (contre 454,60 euros en 2024).

Qui a droit à l'allocation de rentrée scolaire 2025 ? Les conditions

Les démarches pour faire une demande d'allocation de rentrée scolaire dépendent de votre situation et de l'âge de votre enfant. Dans certains cas, vous n'avez aucune démarche préalable à réaliser, la Caf se charge du versement de la prime de rentrée de manière automatique. Voici les conditions pour en bénéficier, et les situations qui peuvent se présenter :

Vos revenus ne doivent pas dépasser un plafond déterminé en fonction du nombre d'enfants à charge.

déterminé en fonction du nombre d'enfants à charge. Votre enfant doit être âgé entre 6 et 18 ans.

L'enfant doit également être scolarisé dans un établissement public ou privé. Oubliez la prime de rentrée si vous avez opté pour l'instruction à domicile. Sachez toutefois que l'allocation peut être accordée lorsque l'enfant suit des cours via un organisme à distance comme le Cned . Votre enfant a moins de 18 ans et il est en apprentissage ? Vous pouvez toucher l'ARS, à condition que sa rémunération ne dépasse pas 55% du Smic.

Oubliez la prime de rentrée si vous avez opté pour l'instruction à domicile. Sachez toutefois que l'allocation peut être accordée lorsque l'enfant suit . Votre enfant a moins de 18 ans et il est en apprentissage ? Vous pouvez toucher l'ARS, à condition que sa rémunération ne dépasse pas 55% du Smic. Vous êtes allocataire et êtes éligible : la prime de rentrée est versée automatiquement pour vos enfants qui auront de 6 à 15 ans le 31 décembre suivant la rentrée.

: la prime de rentrée est versée automatiquement pour vos enfants qui auront de 6 à 15 ans le 31 décembre suivant la rentrée. Pour les adolescents âgés de 16 à 18 ans, seule une déclaration sur l'honneur assurant que l'enfant est bien scolarisé suffit. "La Caf vous contacte en juillet par mail ou courrier pour vous inviter à effectuer cette démarche", explique-t-on sur la page dédiée de la Caisse des allocations familiales.

seule une déclaration sur l'honneur assurant que l'enfant est bien scolarisé suffit. "La Caf vous contacte en juillet par mail ou courrier pour vous inviter à effectuer cette démarche", explique-t-on sur la page dédiée de la Caisse des allocations familiales. Votre enfant a moins de 6 ans et rentre au CP : vous devez transmettre à la Caf un certificat de scolarité.

: vous devez transmettre à la Caf un certificat de scolarité. Vous n'êtes pas allocataire de la Caf : rendez-vous dans la rubrique "Les services en ligne", puis cliquez sur "Faire une demande de prestation", et "Allocation de rentrée scolaire". Vous devrez ensuite imprimer le formulaire dédié et le renvoyer rempli à votre Caf.

Si vous ne remplissez pas les conditions de revenus de l'allocation de rentrée scolaire, autrement dit que vos ressources dépassent légèrement les plafonds énoncés plus haut, la Caf peut verser une partie de la prime de rentrée. On parle alors d'allocation de rentrée scolaire différentielle.

Quel est le plafond maximum à ne pas dépasser pour toucher l'allocation de rentrée scolaire ? Le barème 2025

Pour bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire, les ressources du foyer ne doivent pas dépasser un plafond. La CAF n'étudie pas les revenus de l'année en cours, mais ceux remontant à deux ans, en fonction de votre situation familiale au 31 juillet. Le barème 2025 a été augmenté par rapport à 2024 pour tenir compte de l'inflation et prendra en compte les revenus de 2023, recensés sur la déclaration d'impôts 2024.

Voici le barème appliqué en 2025 :

Pour un foyer avec 1 enfant à charge : 28 444 euros

2 enfants à charge : 35 008 euros

3 enfants à charge : 41 572 euros

4 enfants à charge : 48 136 euros

Par enfant supplémentaire : 6 564 euros

Pour connaître son revenu fiscal de référence, il suffit de regarder la page de garde de son avis d'imposition. Le montant est indiqué au bas de la page du revenu fiscal de référence.