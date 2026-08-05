Allocation de rentrée scolaire 2026 : jusqu'à 466 euros par enfant. Voici les dates de versement et tous les montants

L'allocation de rentrée scolaire 2026 (ARS) arrive très bientôt sur les comptes des bénéficiaires. Montant, conditions, versement... On vous explique tout sur cette "prime de rentrée".

L'allocation de rentrée scolaire 2026 doit prochainement être versée à l'ensemble des bénéficiaires. Comme d'habitude, elle est versée en premier aux foyers éligibles à Mayotte et à La Réunion où la rentrée scolaire a lieu plus tôt qu'ailleurs.

Guadeloupe, Martinique, Guyane et métropole suivront. Il est toutefois déjà possible de s'assurer si l'on fait partie des bénéficiaires 2026 de cette "prime de rentrée".

L'allocation de rentrée scolaire représente un coup de pouce non négligeable pour des milliers de foyers en France. Si certains ménages tentent de boucler l'achat des fournitures scolaires plusieurs semaines avant afin de se libérer l'esprit et de ne pas courir dans les magasins la veille du retour en classe, encore faut-il avoir les moyens pour acheter l'ensemble des fournitures réclamées ! Des frais qui sont parfois impossibles à assumer pour les familles les moins aisées, pour qui cette allocation de rentrée scolaire apparaît comme une vraie bouffée d'oxygène.

Voilà pourquoi la Caisse des allocations familiales (Caf) attribue une aide aux plus modestes pour les aider à financer les cahiers, stylos, trousses, cartables et autres impondérables de la rentrée scolaire, même si les dépenses réellement effectuées à l'aide de ce chèque ne sont pas contrôlées. Près de 3 millions de Français bénéficient chaque année de ce coup de pouce.

Tous les ans, l'allocation de rentrée scolaire est versée aux mêmes dates, ou presque : autour des premiers jours du mois d'août pour les familles éligibles habitant Mayotte et La Réunion (où le retour en classe a lieu plus tôt qu'ailleurs en métropole) et autour du 15 août pour tous les autres territoires. En 2026, la date de versement a été confirmée par le gouvernement. Il y aura deux dates en fonction de votre département :

4 août 2026 pour Mayotte et La Réunion.

18 août 2026 pour la métropole, la Guadeloupe, la Martinique ou encore la Guyane.

Quel est le montant de l'allocation de rentrée scolaire en 2026 ?

Indexé sur l'inflation, le montant de l'allocation scolaire 2026 a bien évolué à la hausse selon les données publiées sur le site de la CAF. Les montants ont été revalorisés au 1er avril 2026. En 2026, le montant de l'allocation de rentrée scolaire sera ainsi de :

Enfant de 6 à 10 ans : 426,87 euros (contre 423,48 euros en 2025).

Enfant de 11 à 14 ans : 450,41 euros (contre 446,85 euros en 2025).

Enfant de 15 à 18 ans : 466,02 euros (contre 462,33 euros en 2025).

Qui a droit à l'allocation de rentrée scolaire 2026 ? Les conditions

Les démarches pour faire une demande d'allocation de rentrée scolaire dépendent de votre situation et de l'âge de votre enfant. Dans certains cas, vous n'avez aucune démarche préalable à réaliser, la Caf se charge du versement de la prime de rentrée de manière automatique. Voici les conditions pour en bénéficier, et les situations qui peuvent se présenter :

Vos revenus ne doivent pas dépasser un plafond déterminé en fonction du nombre d'enfants à charge.

Votre enfant doit être âgé entre 6 et 18 ans. Pour percevoir l'allocation de rentrée scolaire 2026, votre enfant doit être né entre le 16 septembre 2008 et le 31 décembre 2020 inclus.

L'enfant doit également être scolarisé dans un établissement public ou privé. Oubliez la prime de rentrée si vous avez opté pour l'instruction à domicile. Sachez toutefois que l'allocation peut être accordée lorsque l'enfant suit des cours via un organisme à distance comme le Cned. Votre enfant a moins de 18 ans et il est en apprentissage ? Vous pouvez toucher l'ARS, à condition que sa rémunération ne dépasse pas 55% du Smic.

Vous êtes allocataire et êtes éligible : la prime de rentrée est versée automatiquement pour vos enfants qui auront de 6 à 15 ans le 31 décembre suivant la rentrée.

Pour les adolescents âgés de 16 à 18 ans, seule une déclaration sur l'honneur assurant que l'enfant est bien scolarisé suffit. Vous devez déclarer qu'il est toujours scolarisé ou en apprentissage depuis votre espace "Mon compte" du site de la Caf ou via l'application "Mon Compte".

Votre enfant a moins de 6 ans et rentre au CP : vous devez transmettre à la Caf un certificat de scolarité, à envoyer ou à déposer dans votre espace "Mon Compte" du site de la Caf ou sur l'appli "Caf - Mon Compte".

Vous n'êtes pas allocataire de la Caf : vous devez créer un espace personnel sur le site de la Caf, puis télécharger un formulaire dans la rubrique dédiée, l'imprimer et le renvoyer rempli à votre Caf.

Si vous ne remplissez pas les conditions de revenus de l'allocation de rentrée scolaire, autrement dit que vos ressources dépassent légèrement les plafonds énoncés plus haut, la Caf peut verser une partie de la prime de rentrée. On parle alors d'allocation de rentrée scolaire différentielle.

Quel est le plafond maximum à ne pas dépasser pour toucher l'allocation de rentrée scolaire ? Le barème 2026

Pour bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire, les ressources du foyer ne doivent pas dépasser un plafond. La CAF n'étudie pas les revenus de l'année en cours, mais ceux remontant à deux ans, en fonction de votre situation familiale au 31 juillet. Le barème 2026 a été augmenté par rapport à 2025 pour tenir compte de l'inflation et prendra en compte les revenus de 2024, recensés sur la déclaration d'impôts 2025.

Voici le barème appliqué en 2026 :

Pour un foyer avec 1 enfant à charge : 28 956 euros

2 enfants à charge : 35 638 euros

3 enfants à charge : 42 320 euros

4 enfants à charge : 49 002 euros

Par enfant supplémentaire : 6 682 euros

Pour connaître son revenu fiscal de référence, il suffit de regarder la page de garde de son avis d'imposition. Le montant est indiqué au bas de la page du revenu fiscal de référence.