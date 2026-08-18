Allocation de rentrée scolaire 2026 : qui y a droit ? Jusqu'à 466 euros versés par enfant

L'allocation de rentrée scolaire 2026 (ARS) est versée le mardi 18 août aux familles bénéficiaires. Montant, conditions, versement... On vous explique tout sur cette "prime de rentrée".

L'allocation de rentrée scolaire 2026 est attendue par des millions de foyers chaque année. Ce coup de pouce non négligeable permet aux familles éligibles de financer la rentrée de leurs enfants que ce soit pour les fournitures scolaires, la cantine ou les vêtements. C'est pourquoi la "prime de rentrée" est versée à quelques semaines du retour des enfants en classe.

C'est que l'allocation de rentrée scolaire doit être distribuée aux ménages éligibles vivant en métropole, en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane par les Caisses d'allocations familiales (Caf). A noter que l'aide a déjà été versée aux ménages bénéficiaires à La Réunion et à Mayotte, où la rentrée scolaire a lieu plus tôt. Au total, ce sont près de trois millions de familles qui reçoivent cette allocation de rentrée. Pas de panique cependant si les bénéficiaires ne perçoivent pas le montant ce 18 août, l'opération n'est pas toujours visible le jour même. Il suffit de s'assurer que le dossier est en ordre et traité sur le site de la Caf.

Quel est le montant de l'allocation de rentrée scolaire en 2026 ?

Indexé sur l'inflation, le montant de l'allocation scolaire 2026 a bien évolué à la hausse selon les données publiées sur le site de la CAF. Les montants ont été revalorisés au 1er avril 2026. En 2026, le montant de l'allocation de rentrée scolaire sera ainsi de :

Enfant de 6 à 10 ans : 426,87 euros (contre 423,48 euros en 2025).

Enfant de 11 à 14 ans : 450,41 euros (contre 446,85 euros en 2025).

Enfant de 15 à 18 ans : 466,02 euros (contre 462,33 euros en 2025).

Qui a droit à l'allocation de rentrée scolaire 2026 ? Les conditions

Il faut respecter plusieurs conditions pour être éligible à l'allocation de rentrée scolaire dépendent. Les critères tiennent compte de la situation familiale, du nombre d'enfants et leur âge.

Vos revenus ne doivent pas dépasser un plafond déterminé en fonction du nombre d'enfants à charge.

Votre enfant doit être âgé entre 6 et 18 ans. Pour percevoir l'allocation de rentrée scolaire 2026, votre enfant doit être né entre le 16 septembre 2008 et le 31 décembre 2020 inclus.

L'enfant doit également être scolarisé dans un établissement public ou privé. Oubliez la prime de rentrée si vous avez opté pour l'instruction à domicile. Sachez toutefois que l'allocation peut être accordée lorsque l'enfant suit des cours via un organisme à distance comme le Cned. Votre enfant a moins de 18 ans et il est en apprentissage ? Vous pouvez toucher l'ARS, à condition que sa rémunération ne dépasse pas 55% du Smic.

Comment obtenir l'allocation de rentrée scolaire 2026 ?

Quant aux démarches à réaliser pour recevoir l'allocation de rentrée scolaire, elles diffèrent aussi en fonction de certains conditions. Si aucune procédure n'est nécessaire pour certains bénéficiaires, d'autres doivent se faire connaître et apporter des justificatifs.

Pour les enfants qui auront entre 6 et 15 ans le 31 décembre 2026 la prime de rentrée est versée automatiquement aux parents bénéficiaires s'ils sont déjà allocataires de la Caf.

Pour les adolescents âgés de 16 à 18 ans et les enfants de moins de 6 ans entrant au CP, une déclaration sur l'honneur assurant que l'enfant est bien scolarisé et un certificat de scolarité doivent être fournis. Il faut déclarer qu'il est toujours scolarisé ou en apprentissage depuis l'espace "Mon compte" du site de la Caf ou via l'application "Mon Compte".

Pour les personnes n'étant pas encore allocataire de la Caf, il est nécessaire de créer un espace personnel sur le site de la Caf, de télécharger un formulaire dans la rubrique dédiée, de l'imprimer et de le renvoyer rempli à votre Caf pour réaliser une demande.

Si vous ne remplissez pas les conditions de revenus de l'allocation de rentrée scolaire, autrement dit que vos ressources dépassent légèrement les plafonds énoncés plus haut, la Caf peut verser une partie de la prime de rentrée. On parle alors d'allocation de rentrée scolaire différentielle.

Quel est le plafond maximum à ne pas dépasser pour toucher l'allocation de rentrée scolaire ? Le barème 2026

Pour bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire, les ressources du foyer ne doivent pas dépasser un plafond. La CAF n'étudie pas les revenus de l'année en cours, mais ceux remontant à deux ans, en fonction de votre situation familiale au 31 juillet. Le barème 2026 a été augmenté par rapport à 2025 pour tenir compte de l'inflation et prendra en compte les revenus de 2024, recensés sur la déclaration d'impôts 2025.

Voici le barème appliqué en 2026 :

Pour un foyer avec 1 enfant à charge : 28 956 euros

2 enfants à charge : 35 638 euros

3 enfants à charge : 42 320 euros

4 enfants à charge : 49 002 euros

Par enfant supplémentaire : 6 682 euros

Pour connaître son revenu fiscal de référence, il suffit de regarder la page de garde de son avis d'imposition. Le montant est indiqué au bas de la page du revenu fiscal de référence.