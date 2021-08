"Réforme des retraites 2021 : la situation sanitaire "pas encore stabilisée", estime Castex"

RETRAITE. Invité de RTL ce jeudi matin, Jean Castex estime que la situation sanitaire n'est pas encore stabilisée pour enclencher la réforme des retraites. Pour rappel, il doit recevoir les partenaires sociaux la semaine prochaine afin d'aborder, notamment, l'épineux dossier des retraites.

[Mis à jour le 26 août 2021 à 08h18] Alors que le Premier ministre reçoit les syndicats et les organisations patronales la semaine prochaine, les 1er et 2 septembre, Jean Castex reste extrêmement prudent sur le calendrier de la réforme des retraites. Invité de RTL Ce jeudi matin, le locataire de Matignon a rappelé que "la sauvegarde des retraites est indispensable". Reprenant les propos du président de la République le 12 juillet dernier, il a rappelé que la mise en place de cette réforme dépendait de la situation sanitaire et des conditions de la reprise économique. "Sur le front sanitaire, (...) la situation est loin d'être stabilisée", a indiqué Jean Castex.

Réforme des #retraites : "La sauvegarde des retraites est indispensable mais la situation sanitaire n'est pas encore stabilisée", @JeanCASTEX dans #RTLMatin avec François Lenglet pic.twitter.com/oqCJL7O5RY — RTL France (@RTLFrance) August 26, 2021

"Si je demande au gouvernement de Jean Castex de travailler sur la réforme dès la rentrée, je ne lancerai pas cette réforme tant que l'épidémie ne sera pas sous contrôle et la reprise bien assurée", avait déclaré le président de la République lors de son allocution télévisée le 12 juillet dernier. "(...)La priorité de la sortie de crise sera le travail et le mérite. (...) C'est pour cela que la réforme de l'assurance chômage sera pleinement mise en œuvre au 1er octobre. C'est pour cela que nous devrons engager, dès que les conditions sanitaires le permettent, la réforme des retraites".

Il y a donc, a priori, peu de chances que le chantier des retraites soit relancé avant l'élection présidentielle. Sur le fond, Emmanuel Macron avait toutefois déjà donné le ton, évoquant le recul de l'âge légal de départ à la retraite. "L'âge de départ doit être plus tardif", avait-il insisté. "Oui, une vie de travail doit offrir une pension digne. Et donc toute retraite pour une carrière complète devra être supérieure à 1 000 euros par mois. Pour protéger les retraites actuelles sans augmenter les impôts, il est juste et efficace de changer notre système de retraite (...)".

Les partenaires sociaux seront-ils pour autant au rendez-vous à la rentrée ? Plusieurs syndicats ont agité la menace d'un conflit social en septembre en cas de retour de la réforme des retraites. "S'il y a une concertation, je ne dis pas que je n'irai pas, mais je refuserai de m'inscrire dans une logique de recul de l'âge de départ", a prévenu Yves Veyrier (Force ouvrière) dans les colonnes du quotidien économique Les Echos en début de semaine. Pour rappel, les partenaires sociaux avaient été reçus à l'Elysée le 6 juillet dernier. Ils avaient, pour la plupart, fait part de leur ferme opposition au retour de ce chantier controversé.

Depuis le mois de juin, plusieurs rapports ont été publiés, plaidant pour réformer le système de retraite. Le rapport de la commission Blanchard-Tirole estime que la réforme, adoptée en première lecture à l'Assemblée début 2020 puis suspendue, constituait "un bon point de départ". "Un système par points est intelligible pour peu qu'il soit administré de manière transparente", peut-on lire dans le rapport. "Il peut être le vecteur d'une unification du système, qui remédie à l'injustice induite par les régimes spéciaux, ainsi que de la transition progressive vers cet objectif".

La Cour des comptes a, elle aussi, rendu un rapport. Pour répondre à l'enjeu croissant de la dépendance et de la démographie - le nombre toujours plus important de retraités par rapport au nombre d'actifs cotisants -, elle prône un relèvement de l'âge légal de départ à la retraite. "Le fait que le déséquilibre financier des retraites résulte largement de causes démographiques pose le débat du relèvement de l'âge d'ouverture des droits à retraite - ou des conditions de la retraite à taux plein -, relèvement qui aurait par ailleurs un effet favorable sur l'activité économique grâce à l'augmentation de la population active", estime ainsi la Cour des comptes. Les Sages appellent toutefois à un "calendrier de mise en œuvre suffisamment étalé pour en faciliter l'acceptation et permettre les adaptations nécessaires dans les entreprises".

En juin, le Conseil d'orientation des retraites (COR) avait dévoilé ses prévisions sur le déficit du système de retraite : 13 milliards d'euros en 2020, contre les 25,4 milliards d'euros avancés en novembre dernier. Plusieurs scénarios sont déjà à l'étude au sein du gouvernement. Plusieurs poids lourds sont favorables à la mise en place d'une réforme des retraites, purement paramétrique, avec le recul de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans, contre 62 ans aujourd'hui. Vous souhaitez en savoir davantage sur les autres pistes à l'étude ? En vérité, rien de très neuf. Consultez notre dossier pour en savoir plus :

La réforme des retraites, promesse de campagne d'Emmanuel Macron en 2017, avait été suspendue il y a maintenant plus d'un an, après l'adoption en première lecture grâce à l'article 49-3, en raison de la crise sanitaire du coronavirus. Son objectif initial était la création d'un système universel, par points et par répartition, supprimant ainsi les régimes spéciaux (SNCF, industries électriques et gazières, RATP...).

La réforme des retraites avait pour objectif initial de créer un système universel. Il visait à faire en sorte que "chaque euro cotisé donne les mêmes droits", quels que soient votre métier et votre statut. En clair, il impliquait une harmonisation des modalités de calcul des droits à la retraite, et donc la disparition de tous les régimes de retraite au profit d'un seul et unique système - contre 42 à l'heure actuelle.

Vos droits ne seraient plus calculés en trimestres mais avec des points, comme c'est déjà le cas pour certains régimes tels que la retraite complémentaire de l'Agirc-Arrco (pour les ex-salariés du privé). "Chaque heure travaillée ouvrira droit à des points", pouvait-on lire dans le projet de loi initial. Des points de solidarité seraient attribués pour les périodes d'inactivité subies : chômage indemnisé, maladie, handicap et maternité.

Comment devait-on acquérir ces fameux points ? Un taux de cotisation unique - à l'exception des indépendants - devait être mis en place à 28,12% jusqu'à 120 000 euros de revenus annuels, puis une cotisation non-créatrice de droits à 2,81%. Enfin, l'intégralité de la carrière sera prise en compte, et non plus les six derniers mois pour les fonctionnaires et les 25 meilleures années pour les salariés. Dans les faits, deux valeurs doivent coexister : la valeur d'achat (le montant que vous devez cotiser pour acquérir un point de retraite) et la valeur de service (le montant par lequel vous devez multiplier le nombre de points acquis durant votre carrière pour obtenir le montant de votre pension de retraite).

Vous souhaitez savoir comment préparer votre retraite dans le contexte actuel ? Linternaute.com s'est penché, pour vous, sur cette question. Consultez notre dossier dédié sans plus attendre.

Il constitue une des pistes avancées dans le rapport Delevoye, dévoilé à l'été 2019. Très concrètement, il implique la création d'un système de bonus malus. Un assuré qui part avant cette borne d'âge verrait sa pension pénalisée par une décote. "Lors de l'entrée en application du système universel de retraite, ils [la décote et la surcote] seront fixés par décret à 5 % par an (0,42 % par mois) comme les actuels taux de décote et surcote", pouvait-on lire dans le projet de loi.

Il était initialement question de créer un âge d'équilibre dès 2022 pour la génération née en 1960 à 62 ans et quatre mois, pour le relever progressivement jusqu'à atteindre 64 ans en 2027 pour la génération née en 1965. L'idée a fait bondir la CGT, générant un véritable bras de fer avec l'exécutif en début d'année 2020. L'idée d'une mesure d'âge (allonger la durée de cotisation via une accélération de la réforme Touraine ou créer un âge d'équilibre) n'était pas totalement écartée puisqu'elle a été abordée dans le cadre de la conférence de financement, reportée sine die en raison de la crise sanitaire.

Le projet de loi initial prévoyait l'instauration d'un âge d'équilibre dans le futur système, dès 2037 pour la génération 1975. L'étude d'impact suggérait alors de le fixer dans un premier temps à 65 ans, pour un assuré qui est entré dans la vie active à 22 ans et qui a "validé toute sa vie quatre trimestres par an, soit 43 années" (durée de cotisation requise dans le cadre de la réforme Touraine). Pour valider une carrière complète, il faudra valider 516 mois dans le futur système. Et après ? L'âge pivot augmenterait d'un mois par génération, si on suit l'hypothèse de l'Insee selon laquelle l'espérance de vie progresse d'un mois et demi par an. Il pourrait ainsi atteindre 67 ans pour la génération née en 1999. Les projections de l'étude d'impact doivent être prises avec précaution, car elles dépendent de l'espérance de vie. Or cette dernière est loin d'être aussi linéaire qu'on le pense.

On oppose traditionnellement deux enjeux pour la réforme des retraites. Lors de la consultation citoyenne lancée entre 2019 et 2020 par l'ex-haut commissaire Jean-Paul Delevoye, un enjeu de justice sociale avait été avant tout avancé par les défenseurs du projet. Le système de retraite français est actuellement composé de 42 régimes distincts :

Le régime général

Les régimes complémentaires : Agirc-Arrco, Ircantec...

Les régimes spéciaux : SNCF, RATP, industries électriques et gazières...

Les régimes autonomes (professions libérales...)

A chaque régime correspond des modalités de calcul des droits à la retraite, et donc in fine, du montant de la pension de retraite différents. Non seulement le système est donc complexe, mais il entraîne des déséquilibres une fois à la retraite entre les pensionnés. En outre, le système actuel est jugé inadapté aux carrières actuelles, les actifs étant désormais beaucoup plus susceptibles de changer d'employeur au cours de leur vie professionnelle - et donc d'accumuler les droits à la retraite auprès de multiples régimes - ce qui accroît les risques de percevoir une pension dont le montant est erroné à la retraite.

Dernier enjeu, et pas des moindres : l'équilibre financier du système de retraite, déjà mis à mal par la crise sanitaire, et ce alors, que le nombre de retraités augmente. Selon les estimations du Conseil d'orientation des retraites, le déficit s'établit à 13 milliards d'euros en 2020, et sera inférieur à 10 milliards en 2021. Avec plus de 300 milliards de dépenses annuelles, les retraites constituent le principal poste de dépenses publiques, à 13,5% du PIB, loin devant nos voisins européens.

Elle a déchaîné les passions, suscité la colère des partenaires sociaux, y compris des syndicats initialement favorables au projet. Suspendue sine die, la réforme des retraites a connu de multiples rebondissements. Linternaute.com vous propose de revoir la chronologie de ce projet social controversé en quelques dates clés :

Mai à décembre 2018 : le Haut-commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye mène des concertations avec les partenaires sociaux et une plateforme citoyenne est lancée.

: le Haut-commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye mène des concertations avec les partenaires sociaux et une plateforme citoyenne est lancée. 18 juillet 2019 : le Haut-commissaire remet son rapport sur la réforme des retraites au Premier ministre, Edouard Philippe.

: le Haut-commissaire remet son rapport sur la réforme des retraites au Premier ministre, Edouard Philippe. 12 septembre 2019 : discours du Premier ministre Edouard Philippe devant le Conseil économique et social (Cese). Il dévoile les grands principes de la réforme, reprenant en grande partie le rapport Delevoye.

: discours du Premier ministre Edouard Philippe devant le Conseil économique et social (Cese). Il dévoile les grands principes de la réforme, reprenant en grande partie le rapport Delevoye. Septembre à décembre 2019 : nouveau round de négociations sur la réforme des retraites avec les partenaires sociaux. Il porte notamment sur les mécanismes de solidarité, l'âge et la durée de cotisation, l'équilibre futur du système de retraite et le mode de gouvernance. Une nouvelle plateforme citoyenne est ouverte, et des réunions d'information sont réalisées partout sur le territoire.

: nouveau round de négociations sur la réforme des retraites avec les partenaires sociaux. Il porte notamment sur les mécanismes de solidarité, l'âge et la durée de cotisation, l'équilibre futur du système de retraite et le mode de gouvernance. Une nouvelle plateforme citoyenne est ouverte, et des réunions d'information sont réalisées partout sur le territoire. 5 décembre 2019 : le conflit social débute. De nombreuses professions comme les avocats, opposés à la réforme des retraites, descendent dans la rue.

: le conflit social débute. De nombreuses professions comme les avocats, opposés à la réforme des retraites, descendent dans la rue. 24 janvier 2020 : présentation de la réforme des retraites en Conseil des ministres, composée d'un texte de loi ordinaire et d'un texte de loi organique. Le Conseil d'Etat rend un avis particulièrement critique sur le projet de loi, et notamment sur l'étude d'impact, composée d'un millier de pages. Les partenaires sociaux et l'exécutif s'écharpent sur l'épineuse question de l'âge pivot. Le gouvernement promet de lancer une conférence sur le financement du système de retraite en avril.