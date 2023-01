"Réforme des retraites 2023 : qui sera concerné ?"

REFORME DES RETRAITES. La réforme des retraites sera présentée le 10 janvier 2023 par Elisabeth Borne. Le recul de l'âge de départ, la prise en compte de la pénibilité et des carrières longues sont notamment au prgramme.

[Mis à jour le 5 janvier 2022 à 11h33] Le 10 janvier 2023, la Première ministre Elisabeth Borne présentera publiquement la réforme des retraites, avant un passage en Conseil des ministres, le 23 janvier prochain. Dans l'attente, des millions de Français se questionnent sur leur avenir. Et le moins que l'on puisse dire à quelques jours de l'annonce, c'est que le doute plane. D'abord concernant l'âge de départ, rien n'est encore tranché entre un départ à 64 ans ou 65 ans. Le gouvernement souhaite reculer cet âge légal de départ, mais pour qui ? En réalité, les générations 1961 à 1969 seraient concernés. Pour faire clair, la durée minimale de travail devrait être reculée de 4 mois par an. Exemple, un salarié né en 1965 devra travailler jusqu'à 63 ans et 8 mois et pourra prendre sa retraite à taux plein en 2027. D'autres points clés comme l'instauration d'une retraite minimum (environ 1 200 euros), la prise en compte des carrières longues, et la suppression de certains régimes spéciaux sont encore en discussions. Verdict le 10 janvier.

Le contenu de la réforme des retraites 2023 se précise. Cher à Emmanuel Macron, le recul de l'âge légal de départ progressif de 62 ans à 65 ans devrait bien avoir lieu. Le report de 4 mois par an à compter de l'été 2023 devrait permettre de porter l'âge légal à 65 ans à l'orée 2031. L'essentiel de cette réforme des retraites devrait passer par un projet de loi de financement rectificative de la Sécurité sociale (PLFRSS). Ce qui pourrait permettre au gouvernement, en cas de besoin, de recourir au 49.3. Autrement dit, par une adoption sans vote. Ce dernier envisage désormais la présentation d'un second projet de loi pour faire adopter les autres mesures, comme une potentielle assurance salaire pour les séniors qui souhaitent poursuivre leur carrière, ou encore la création du fameux index des séniors. L'exécutif a avancé plusieurs pistes principales avant les fêtes de fin d'année, les voici :

Création d'une retraite minimum à 85% du Smic : près de 1 200 euros

(départ plus tôt) Nouveau dispositif sur la pénibilité (élargissement du C2P)

Vers une suppression de certains régimes spéciaux (RATP, IEG)

L'âge d' annulation de la décote reste à 67 ans

L'exécutif envisage d'augmenter la durée minimale de travail de 4 mois par an. Autrement dit, la première génération concernée sera la génération 1961, et plus particulièrement les séniors nés entre le 1er juillet et le 1er décembre. A partir de la génération 1970, l'âge légal de départ à la retraite sera automatiquement fixé à 65 ans si cette réforme entre en vigueur. Vous êtes concerné ? Voici le nouvel âge légal de départ, en fonction de votre année de naissance :

Génération 1961 : 62 ans et 4 mois, en 2023

La réforme des retraites ne devrait pas modifier structurellement le système actuel. Un mécanisme de carrières longues sera conservé, a assuré Emmanuel Macron le 26 octobre sur le plateau de France 2. "Il faut le négocier. Il faut garder un mécanisme où, certes, on leur demandera de travailler un peu plus longtemps, mais il faut définir le bon seuil", a-t-il défendu.

Lors d'une interview accordée au Parisien, la Première ministre Elisabeth Borne a évoqué ce problème des carrières longues. Pour ceux qui ont commencé à travailler tôt, le système pourrait, à l'avenir, leur permettre de partir deux ans ou quatre ans avant l'âge légal de la retraite. "Le principe sera maintenu et même assoupli pour ceux qui ont vraiment commencé à travailler très tôt" a-t-elle ajouté.

Depuis plus de trois ans, la suppression des régimes spéciaux est dans les petits papiers du gouvernement. Face à la gronde des cotisants des régimes spéciaux, ce dernier a revu sa copie. Il envisage d'interdire l'accès aux régimes spéciaux pour les nouvelles embauches dans les métiers concernés. Autrement dit, les anciens conserveront leur régime spécial, mais les nouveaux n'y auront désormais plus accès. La limite est la suivante : pour rester rattaché à son régime spécial, le salarié doit être à moins de 17 années de la retraite, en 2020. C'est la fameuse "clause du grand père".

Avec cette réforme, les assurés liés à un régime spécial conserveront leurs avantages, pour la grande majorité s'ils son nés avant le 1er janvier 1975. Pour les salariés de la RATP, SNCF, Banque de France, IEG et les ouvriers de l'Etat, avant le 1er janvier 1980. Pour les mineurs et les foreurs, avant le 1er janvier 1982. Les danseurs de l'Opéra de Paris, et les dockers, eux, ne seront pas impactés. Ce régime spécial ne devrait pas bouger d'un iota.

La pénibilité au travail est l'une des priorités du gouvernement dans cette réforme des retraites 2023. Dans cette logique, il souhaite élargir le champ d'action du C2P (compte professionnel de prévention). Ce système permettant d'accumuler des points de manière à partir plus tôt à la retraite, en fonction de six critères de pénibilité : le travail de nuit, le travail en équipes successives alternantes, le travail répétitif, les activités en milieu hyperbare (sous l'eau, enceinte de confinement de réacteur nucléaire), les températures extrêmes ou encore le bruit.

L'objectif est donc d'élargir ces risques grâce à trois items supplémentaires : le port de charges lourdes, les vibrations mécaniques et les postures pénibles.