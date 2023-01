"Réforme des retraites : carrières longues, départ à 64 ans... Le résumé"

REFORME DES RETRAITES. L'âge légal de départ à la retraite est repoussé de 62 à 64 ans. Etes-vous concerné par cette nouvelle réforme ? Age de départ, carrières longues, pénibilité... On vous dit tout.

[Mis à jour le 11 janvier 2022 à 10h17] Il faudra travailler plus longtemps. En effet, la nouvelle réforme des retraites contient bien un recul de l'âge légal de départ à 64 ans, contre 62 ans aujourd'hui. Autrement dit, vous devrez travailler un trimestre de plus, par génération, pour atteindre ce nouvel âge légal à l'horizon 2030. "Il y a la justice d'un système solidaire qui est préservée et la justice d'une pension minimale garantie pur tous" a déclaré le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, ce mercredi 11 janvier sur la plateau des "4 Vérités" de France 2. En effet, une retraite minimum d'environ 1 200 euros, soit 85% du Smic sera mise en place dès le mois de septembre prochain. La durée de cotisation, elle, est allongée à 43 ans et 172 trimestres en 2027. L'âge d'annulation de la décote, notamment pour les carrières hachées, n'est pas modifié et reste à 67 ans. Le dispositif dit des "carrières longues" sera, quant à lui, préservé. Il en va de même pour celui des retraites anticipées.

En revanche, une meilleure reconnaissance de la pénibilité devrait bien être au menu de cette réforme des retraites, et ce, dès l'été 2023. En revanche, les régimes spéciaux, permettant souvent de prendre sa retraite plus tôt, seront, eux, moins nombreux et supprimés pour la grande majorité des nouveaux bénéficiaires. Mais alors, le gouvernement aura-t-il recours au 49.3 ? C'est tout à fait possible. L'exécutif a d'ores et déjà décidé d'intégrer la réforme à un projet de loi de financement rectificative de la Sécurité sociale (PLFRSS). D'où la possibilité de dégainer une nouvelle fois l'arme constitutionnelle que constitue le 49.3, illimitée pour les textes budgétaires.

La réforme des retraites devrait bel et bien être intégrée à un futur projet de loi de financement de la Sécurité sociale rectificatif (PLFSSR). Un atout pour le gouvernement qui devrait ainsi pouvoir bénéficier d'un recours au 49.3 illimité comme c'est la norme dans les textes qui concernent le budget. En temps normal, ce fameux 49.3 n'est utilisable qu'une seule fois par session parlementaire. Avec un tel dispositif, le gouvernement aura la possibilité de dégainer le fameux 49.3 sur les différents points de friction, du recul de l'âge légal de départ à la retraite à la pénibilité, en passant par les carrières longues, même si, a priori, il ne devrait pas en avoir besoin, Les Républicains semblant plutôt prêts à coopérer. Voici les six points à retenir concernant cette nouvelle réforme des retraites :

Création d'une retraite minimum à 85% du Smic : près de 1 200 euros bruts

: près de 1 200 euros bruts Nouveau dispositif sur les carrières longues (départ plus tôt)

(départ plus tôt) Nouveau dispositif sur la pénibilité (élargissement du C2P)

(élargissement du C2P) Vers une suppression de certains régimes spéciaux (RATP, IEG)

(RATP, IEG) Création d'un "​​ index des séniors " dans un souci d'égalité professionnelle

L'âge d'annulation de la décote reste à 67 ans

Après le passage de 60 ans à 62 ans en 2010 (réforme Woerth), Emmanuel Macron souhaite passer à 64 ans avec une accélération de la durée de cotisation, qui atteindra 43 ans et 172 trimestres. C'est la génération 1968 qui sera la première à devoir attendre 64 ans pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Vous êtes concerné ? Voici le nouvel âge légal de départ, en fonction de votre année de naissance :

Génération 1961 : 62 ans et 3 mois, en 2023

: 62 ans et 3 mois, en 2023 Génération 1962 : 62 ans et 6 mois, en 2024

: 62 ans et 6 mois, en 2024 Génération 1963 : 62 ans et 9 mois, en 2025

: 62 ans et 9 mois, en 2025 Génération 1964 : 63 ans en 2026

: 63 ans en 2026 Génération 1965 : 63 ans et 3 mois, en 2027

: 63 ans et 3 mois, en 2027 Génération 1966 : 63 ans et 6 mois, en 2028

: 63 ans et 6 mois, en 2028 Génération 1967 : 63 ans et 9 mois, en 2029

: 63 ans et 9 mois, en 2029 Génération 1968 : 64 ans en 2030

Le dispositif "carrières longues" permet déjà à ceux qui ont commencé à travailler jeune de prendre leur retraite plus tôt. D'après les annonces du gouvernement lors de la présentation de la réforme des retraites, le mardi 10 janvier, ceux qui ont effectué une carrière longue pourront toujours prendre leur retraite avant 64 ans. Dans le détail, si vous avez validé au moins cinq trimestres avant 20 ans, il sera possible de partir à la retraite à :

58 ans : si vous avez commencé à travailler à 14 ans ,

: si vous avez commencé à travailler à , 59 ans : si vous avez commencé à travailler à 15 ans ,

: si vous avez commencé à travailler à , 60 ans : si vous avez commencé à travailler à 16 ans ,

: si vous avez commencé à travailler à , 61 ans : si vous avez commencé à travailler à 17 ans ,

: si vous avez commencé à travailler à , 62 ans : si vous avez commencé à travailler entre 18 et 20 ans.

Chose promise, chose due ? Emmanuel Macron en avait fait l'une de ses promesses de campagne. À compter du 1er septembre 2023, la pension minimale passera bel et bien, selon les annonces du gouvernement ce mardi 10 janvier, à environ 1 200 euros par mois pour les nouveaux retraités, soit 85% du Smic. Pour pouvoir respecter ce principe, le minimum de pension sera désormais indexé sur le Smic et non plus l'inflation. Salariés, artisans-commerçants et agriculteurs seront concernés. Quid des personnes déjà la retraite ? Verront-elles leur pension augmenter ? Le gouvernement a, sur ce point, renvoyé à de nouvelles concertations avec les syndicats et les groupes politiques.

Depuis plus de trois ans, la suppression des régimes spéciaux est dans les petits papiers du gouvernement. Face à la gronde des cotisants des régimes spéciaux, ce dernier a revu sa copie. Il envisage d'interdire l'accès aux régimes spéciaux pour les nouvelles embauches dans les métiers concernés. Autrement dit, les anciens conserveront leur régime spécial, mais les nouveaux n'y auront désormais plus accès. La limite est la suivante : pour rester rattaché à son régime spécial, le salarié doit être à moins de 17 années de la retraite, en 2020. C'est la fameuse "clause du grand père". Attention, la hausse de l'âge légal de départ devrait démarrer un peu plus tard pour ces régimes spéciaux. La réforme Woerth de 2010, qui avait relevé l'âge légal de départ de 60 à 62 ans, ne sera totalement effective qu'en 2024. Les entreprises employant ces salariés pourraient donc se voir obligées d'instaurer une période de convergence avec les autres régimes.

Avec la réforme des retraites 2023, les assurés liés à un régime spécial conserveront leurs avantages, pour la grande majorité s'ils sont nés avant le 1er janvier 1975. Pour les salariés de la RATP, SNCF, Banque de France, IEG et les ouvriers de l'Etat, avant le 1er janvier 1980. Pour les mineurs et les foreurs, avant le 1er janvier 1982. Les danseurs de l'Opéra de Paris, les dockers, et la Comédie française eux, ne seront pas impactés. Ce régime spécial ne devrait pas bouger d'un iota. À noter que dans la fonction publique, le mode de calcul avantageux de la pension de retraite, qui consiste à se baser sur les six derniers mois de la carrière (souvent les mieux payés) contre les 25 meilleures années pour le privé, devrait être gardé.

La pénibilité au travail est l'une des priorités du gouvernement dans cette réforme des retraites 2023. Dans cette logique, l'accès au C2P (compte professionnel de prévention) devrait être élargi à de nouveaux salariés, plus de 60 000 en plus par an, a affirmé mardi le gouvernement. Ce système permet d'accumuler des points de manière à partir plus tôt à la retraite, en fonction de six critères de pénibilité : le travail de nuit, le travail en équipes successives alternantes, le travail répétitif, les activités en milieu hyperbare (sous l'eau, enceinte de confinement de réacteur nucléaire), les températures extrêmes ou encore le bruit.

Au vu des annonces du gouvernement le 10 janvier, le port de charges lourdes, les postures pénibles et les vibrations mécaniques, trois critères de pénibilité au travail qui avaient été abandonnés en 2017, n'ont finalement pas été réintégrés comme l'auraient voulu les syndicats. Néanmoins, les salariés concernés se verront proposer un "suivi médical renforcé" à partir de la mi-carrière, a-t-il été indiqué. Sur avis médical, ces mêmes salariés pourront obtenir un aménagement de poste et/ou de temps de travail. Il leur sera aussi possible de bénéficier d'un accès renforcé à une reconversion. Dans les cas les plus critiques, un départ anticipé à partir de 62 ans pourra enfin leur être proposé.