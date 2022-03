"Réforme des retraites : comment Macron compte-t-il booster le taux d'emploi des séniors ?"

REFORME DES RETRAITES. Candidat à sa propre succession, Emmanuel Macron s'est positionné en faveur du recul de l'âge légal de départ à la retraite.

[Mis à jour le 22 mars 2022 à 17h03] Booster le taux d'emploi des séniors. Voilà le souhait d'Emmanuel Macron s'il venait à briguer un second mandat. "Plus les employeurs savent que vous partez à la retraite à 62 ans, moins ils vous embauchent" a-t-il déclaré sur les ondes de France Bleu ce mardi 22 mars. Comme il l'a annoncé lors de la présentation de son programme la semaine passée, le candidat LREM souhaite reculer l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans. Pour lui, le taux d'emploi devrait donc se décaler mécaniquement avec le décalage de l'âge légal. Un départ à la retraite qui devrait se faire de manière progressive en cas de réélection du candidat LREM. Et ce n'est pas tout, l'actuel chef de l'Etat souhaite simplifier drastiquement un système de retraite qui "ne correspond plus à la réalité" et qui "n'est plus juste". Oubliez les 42 régimes de retraites, terminé l'âge pivot. Si le candidat LREM est réélu le 24 avril prochain, la mise en place de cette proposition sera effective à l'horizon 2032 : "Je souhaite augmenter l'âge légal progressivement avec un système de trimestres progressif, mener cet âge légal jusqu'à 65 ans. Prendre en compte les carrières longues, les questions d'invalidité et de pouvoir prendre en compte la réalité des métiers et des tâches pour avoir un système juste" déclarait il aux Docks de Paris jeudi dernier.

Le candidat à sa propre succession souhaite également repenser les carrières longues pour lutter face au chômage des séniors. Une réflexion sur la rémunération des séniors qui veulent partager leur savoir à la retraite est envisagée. Aussi "Nous simplifieront les mécanismes de cumul emploi retraite. Le but est de bénéficier de sa retraite en continuant à cotiser. Ce qui nous permet de travailler plus, et de créer de la richesse pour notre pays." déclarait Emmanuel Macron ce jeudi 17 mars en Seine-Saint-Denis. Ce dernier invoque également une mesure de justice concernant la mise en place, en cas de réélection le 24 avril prochain, d'une retraite minimum à hauteur de 1 100 euros pour une carrière complète. Enfin, Pôle Emploi sera transformé en "France Travail". L'idée est de réussir à l'échelle d'un territoire, de mettre en commun tous les savoir faire. D'avoir un guichet unique, de manière beaucoup plus simple avec des bilans de compétences, formations et l'accompagnement vers le retour au travail. "C'est un élément clé pour aller vers le plein emploi" analysait Emmanuel Macron.

Recul de l'âge légal de départ à 65 ans

Prise en compte des carrières longues dans le calcul

Simplification du dispositif de cumul emploi retraite

Suppression de Pôle Emploi, création de France Travail

Objectif du candidat LREM avec cette nouvelle formule de l'âge de départ à la retraite : terminé l'âge pivot. Plus d'ambiguïté entre 62 ou 64 ans comme cela était le cas dans la proposition de réforme des retraites de 2019.

Désormais, place à un départ à 65 ans en cas de réélection d'Emmanuel Macron. Ensuite, l'actuel chef de l'Etat souhaite faire le ménage et instaurer davantage de clairvoyance. Terminé les 42 régimes spéciaux, certains seraient supprimés comme celui de la RATP.

Enfin, et comme l'a confirmé Richard Ferrand, président LREM de l'Assemblée nationale en fin de semaine dernière, LREM souhaite instaurer une retraite minimum à hauteur de 1 100 euros pour permettre aux plus modestes de vivre dans la dignité. Ce point n'est pas un changement majeur par rapport à 2017, mais cette retraite minimum augmenterait tout de même de 100 euros. La proposition était de 1 000 euros 5 ans plus tard, la hausse tient donc compte de l'inflation selon l'exécutif.

Marine Le Pen refuse tout allongement de l'âge de départ à la retraite. Petite subtilité, le départ à la retraite à 60 ans sera possible si vous disposez de 40 annuités de cotisations. La candidate Rassemblement National envisage également un système progressif pour les personnes entrées dans la vie active après 20 ans, jusqu'à 24 ans et demi. Autrement dit, plus l'âge d'entrée dans l'emploi est bas, plus le nombre de trimestres pour accéder au taux plein est bas. Le système progressif évoluera de 160 à 168 trimestres. Si vous entrez dans la vie active après 25 ans, il conviendra de justifier de 42 annuités pour bénéficier d'une retraite à taux plein.

crédite de 5% dans les derniers sondages n'a pas encore communiqué de chiffre précis sur le sujet, mais ne se positionne pas en faveur d'un report de l'âge de départ à la retraite. Son souhait premier est de venir en aide à ceux dont les métiers sont pénibles, en leur permettant de partir dignement et plus tôt à la retraite. Anne Hidalgo est très claire sur le sujet, l'âge de départ à la retraite sera fixé à 62 ans . La candidate socialiste souhaite aussi rétablir les critères de pénibilité si elle est élue : l'exposition aux agents chimiques, la manutention de charges lourdes, les postures pénibles et les vibrations mécaniques.

La sortie des régimes spéciaux et le recul de l'âge de départ à la retraite était un des projets phares d'Emmanuel Macron en 2017, elle n'entrera pas en vigueur en 2022. Pourtant, cette la réforme des retraites reste un enjeu fondamental de cette campagne, quel que soit le bord politique. Pour rappel, le Gouvernement avait décidé de l'activation de l'article 49.3 de la Constitution pour faire passer sans vote, la fameuse réforme des retraites à l'Assemblée nationale le 29 février 2020. Une manœuvre largement décriée à l'époque, jugée comme un "déni de démocratie" par La France Insoumise. La réforme des retraites en elle-même, était également soumises à de vives critiques, encore aujourd'hui.

L'objectif initial était la création d'un système universel, par points et par répartition, supprimant ainsi les régimes spéciaux (SNCF, industries électriques et gazières, RATP...). "Dès 2022, il faudra prendre des décisions claires", avait-il déjà averti en novembre 2021. Le président de la République avait réaffirmé ces trois ambitions : instaurer un minimum de pension de retraite à 1 000 euros pour toute carrière complète au Smic, repousser l'âge légal et supprimer les régimes spéciaux. Ces derniers mois, le gouvernement était resté flou sur le devenir de la réforme des retraites, suspendue depuis mars 2020, en raison de la crise sanitaire. Outre le contexte sanitaire et l'imminence de l'élection présidentielle, la reprise du chantier des retraites se heurte à plusieurs obstacles. En premier lieu, le calendrier parlementaire, et, en deuxième lieu, l'opposition ferme des syndicats et du patronat à la reprise d'une concertation.

On oppose traditionnellement deux enjeux pour la réforme des retraites. Lors de la consultation citoyenne lancée entre 2019 et 2020 par l'ex-haut commissaire Jean-Paul Delevoye, un enjeu de justice sociale avait avancé par les défenseurs du projet. Le système de retraite français est actuellement composé de 42 régimes distincts : le régime général, les régimes complémentaires (Agirc-Arrco, Ircantec...), les régimes spéciaux (SNCF, RATP, industries électriques et gazières...) et les régimes autonomes (professions libérales...). A chaque régime correspond des modalités de calcul des droits à la retraite, et donc in fine, du montant de la pension de retraite différents. Non seulement le système est donc complexe, mais il entraîne des déséquilibres une fois à la retraite entre les pensionnés. En outre, le système actuel est jugé inadapté aux carrières actuelles, les actifs étant désormais beaucoup plus susceptibles de changer d'employeur au cours de leur vie professionnelle - et donc d'accumuler les droits à la retraite auprès de multiples régimes - ce qui accroît les risques de percevoir une pension dont le montant est erroné à la retraite.

Dernier enjeu, et pas des moindres : l'équilibre financier du système de retraite, déjà mis à mal par la crise sanitaire, et ce alors, que le nombre de retraités augmente. Selon les estimations du Conseil d'orientation des retraites, le déficit s'établit à 13 milliards d'euros en 2020, et sera inférieur à 10 milliards en 2021. Avec plus de 300 milliards de dépenses annuelles, les retraites constituent le principal poste de dépenses publiques, à 13,5% du PIB, loin devant nos voisins européens.

Depuis le mois de juin 2021, plusieurs rapports ont été publiés, plaidant pour réformer le système de retraite. Le rapport de la commission Blanchard-Tirole estime que la réforme, adoptée en première lecture à l'Assemblée début 2020 puis suspendue, constituait "un bon point de départ". "Un système par points est intelligible pour peu qu'il soit administré de manière transparente", peut-on lire dans le rapport. "Il peut être le vecteur d'une unification du système, qui remédie à l'injustice induite par les régimes spéciaux, ainsi que de la transition progressive vers cet objectif". Vous souhaitez en savoir davantage sur les pistes à l'étude ? En vérité, rien de très neuf. Consultez notre dossier pour en savoir plus :

Selon une note confidentielle produite par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) et obtenue par le magazine Challenges, certains scénarios ont déjà été chiffrés. Une hausse de la durée de cotisation, à raison d'un trimestre par an pour atteindre 176 trimestres (soit 44 ans) pour les personnes nées à partir de 1968, assurerait un rendement financier de 300 millions d'euros en 2022 à 12 milliards d'euros en 2060. Quid d'un éventuel report de l'âge légal de départ ? Tout dépend du rythme adopté. Mais s'il consistait à le relever à 64 ans dès 2025, le rendement serait estimé à près de 18 milliards d'euros dès 2027.

La réforme des retraites dans le projet présenté par le gouvernement après l'élection d'Emmanuel Macron en 2017 avait pour objectif initial de créer un système universel. Il visait à faire en sorte que "chaque euro cotisé donne les mêmes droits", quels que soient votre métier et votre statut. En clair, il impliquait une harmonisation des modalités de calcul des droits à la retraite, et donc la disparition de tous les régimes de retraite au profit d'un seul et unique système - contre 42 à l'heure actuelle.

Vos droits ne seraient plus calculés en trimestres mais avec des points, comme c'est déjà le cas pour certains régimes tels que la retraite complémentaire de l'Agirc-Arrco (pour les ex-salariés du privé). "Chaque heure travaillée ouvrira droit à des points", pouvait-on lire dans le projet de loi initial. Des points de solidarité seraient attribués pour les périodes d'inactivité subies : chômage indemnisé, maladie, handicap et maternité.

Comment devait-on acquérir ces fameux points ? Un taux de cotisation unique - à l'exception des indépendants - devait être mis en place à 28,12% jusqu'à 120 000 euros de revenus annuels, puis une cotisation non-créatrice de droits à 2,81%. Enfin, l'intégralité de la carrière sera prise en compte, et non plus les six derniers mois pour les fonctionnaires et les 25 meilleures années pour les salariés. Dans les faits, deux valeurs doivent coexister : la valeur d'achat (le montant que vous devez cotiser pour acquérir un point de retraite) et la valeur de service (le montant par lequel vous devez multiplier le nombre de points acquis durant votre carrière pour obtenir le montant de votre pension de retraite).

Elle a déchaîné les passions, suscité la colère des partenaires sociaux, y compris des syndicats initialement favorables au projet. Suspendue sine die, la réforme des retraites a connu de multiples rebondissements. Linternaute.com vous propose de revoir la chronologie de ce projet social controversé en quelques dates clés :

Mai à décembre 2018 : le Haut-commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye mène des concertations avec les partenaires sociaux et une plateforme citoyenne est lancée.

: le Haut-commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye mène des concertations avec les partenaires sociaux et une plateforme citoyenne est lancée. 18 juillet 2019 : le Haut-commissaire remet son rapport sur la réforme des retraites au Premier ministre, Edouard Philippe.

: le Haut-commissaire remet son rapport sur la réforme des retraites au Premier ministre, Edouard Philippe. 12 septembre 2019 : discours du Premier ministre Edouard Philippe devant le Conseil économique et social (Cese). Il dévoile les grands principes de la réforme, reprenant en grande partie le rapport Delevoye.

: discours du Premier ministre Edouard Philippe devant le Conseil économique et social (Cese). Il dévoile les grands principes de la réforme, reprenant en grande partie le rapport Delevoye. Septembre à décembre 2019 : nouveau round de négociations sur la réforme des retraites avec les partenaires sociaux. Il porte notamment sur les mécanismes de solidarité, l'âge et la durée de cotisation, l'équilibre futur du système de retraite et le mode de gouvernance. Une nouvelle plateforme citoyenne est ouverte, et des réunions d'information sont réalisées partout sur le territoire.

: nouveau round de négociations sur la réforme des retraites avec les partenaires sociaux. Il porte notamment sur les mécanismes de solidarité, l'âge et la durée de cotisation, l'équilibre futur du système de retraite et le mode de gouvernance. Une nouvelle plateforme citoyenne est ouverte, et des réunions d'information sont réalisées partout sur le territoire. 5 décembre 2019 : le conflit social débute. De nombreuses professions comme les avocats, opposés à la réforme des retraites, descendent dans la rue.

: le conflit social débute. De nombreuses professions comme les avocats, opposés à la réforme des retraites, descendent dans la rue. 24 janvier 2020 : présentation de la réforme des retraites en Conseil des ministres, composée d'un texte de loi ordinaire et d'un texte de loi organique. Le Conseil d'Etat rend un avis particulièrement critique sur le projet de loi, et notamment sur l'étude d'impact, composée d'un millier de pages. Les partenaires sociaux et l'exécutif s'écharpent sur l'épineuse question de l'âge pivot. Le gouvernement promet de lancer une conférence sur le financement du système de retraite en avril.