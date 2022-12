"Réforme des retraites : qui sera concerné ? Les dernières pistes du gouvernement"

REFORME DES RETRAITES. Emmanuel Macron ne devrait pas déroger aux 65 ans, comme évoqué lors de sa dernière campagne. Carrières longues, génération 1961... Tout savoir sur les contours de la réforme.

[Mis à jour le 8 décembre 2022 à 14h58] Après les déclarations d'Elisabeth Borne la semaine dernière au sujet de la réforme des retraites, Emmanuel Macron recevait les têtes d'affiche du gouvernement mercredi soir à l'Elysée. Ce dernier s'est montré ferme sur l'âge de départ, il ne devrait pas déroger au recul de 62 à 65 ans. Aussi, cette réforme des retraites devrait passer par un projet de loi de finances de la Sécurité sociale rectificative (PLFSSR). Jeudi 15 décembre 2022, la Première ministre dévoilera officiellement les grandes lignes de cette réforme tant attendue, et contestée. Voici un récapitulatif de ces dernières annonces, dressant les contours de la réforme :

Report progressif de l'âge de départ à 65 ans

Première génération concernée : 1961

Prise en compte des carrières longues

Retraite minimum : 1 200 euros

Pas d'augmentation d'âge d'annulation de la décote : 67 ans

Régimes spéciaux : nouveaux recrutés désormais affiliés au régime d'assurance général

: nouveaux recrutés désormais affiliés au régime d'assurance général Mise en place de la réforme à l'été 2023

Avec ce projet de réforme des retraites, ce sont plusieurs générations qui vont devoir cravacher, et travailler de longs mois supplémentaire pour parvenir à accrocher une retraite complète. Voici un simulateur vous permettant de connaître votre nouvel âge légal de départ à la retraite en fonction de votre année de naissance, pour les générations nées à partir de 1961. Sachez qu'à partir de la génération 1970, l'âge légal de départ sera automatiquement fixé à 65 ans :

1961 : 62 ans et 4 mois

: 62 ans et 8 mois 1963 : 63 ans

: 63 ans et 4 mois 1965 : 63 ans et 8 mois

: 64 ans 1967 : 64 ans et 4 mois

: 64 ans et 8 mois 1969 : 65 ans

Sur le dossier sensible de la réforme des retraites, déjà envisagée en 2017 mais qui n'avait pas pu aller à son terme en raison de la crise sanitaire, Emmanuel Macron avait semblé lâcher un peu de lest en expliquant que le projet pourrait porter sur un âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Cette possibilité a été écartée le jeudi 1er décembre, lors de l'interview d'Elisabeth Borne dans les colonnes du quotidien Le Parisien. Le décalage de l'âge sera bien progressif, mais jusqu'à 65 ans, à l'horizon 2031. Voici les points principaux de la réforme des retraites envisagée par Emmanuel Macron :

Le système par répartition est conservé

est conservé Le report progressif de l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans avec ajout de 4 mois par an dès 2023 et jusqu'en 2031. Une personne née en 1961 pourrait partir à la retraite à l'âge de 62 et 4 mois en 2023 ou 2024 contre 62 ans tout court pour une personne née en 1961 et appelée à partir à la retraite en 2023. La génération née en 1969 partirait à 65 ans.

" et la "réalité des métiers et des tâches" seraient prises en compte, une manière de reconnaître la pénibilité mais via des facteurs "individualisés". Retraite minimum à taux plein de 1 200 euros par mois

Les jobs d'été pourraient ne plus être pris en compte dans le calcul

pour les nouveaux agents de la RATP, Banque de France La création d'un " index des séniors " est envisagée dans un souci d'égalité professionnelle.

L'objectif initial était la création d'un système universel, par points et par répartition, supprimant ainsi les régimes spéciaux (SNCF, industries électriques et gazières, RATP...). "Toutes les pistes sont à l'étude, y compris la piste qui nous conduirait à proposer une réforme à travers le projet de loi de financement de la Sécurité sociale" à déclaré le porte-parole du gouvernement Olivier Véran après le Conseil des ministres du mercredi 14 septembre 2022. Dans le cadre de cette réforme des retraites, jeudi 15 septembre, le Conseil d'orientation des retraites a rendu son rapport annuel. Conclusion : le régime de retraite français devrait connaître un excédent de 3,2 milliards d'euros en 2022 (0,1 point de PIB). Le régime devrait être déficitaire durant plusieurs années, avant un potentiel retour à l'équilibre estimé entre 2027 et 2030. Une information ne devrait pas manquer de rallumer la mèche entre gouvernement et syndicats.

Mardi 20 septembre, le ministre du Travail Olivier Dussopt, avait donné le ton. "S'il n'y a aucune volonté d'accompagnement, nous disposons d'outils dans la Constitution", avait-il déclaré au micro de RTL. La discussion avec les partenaires sociaux, la veille (lundi 19 septembre), n'avait pas semblé atténuer les tensions. Elle n'a pas non plus permis de tendre vers un consensus, d'où les menaces de certains syndicats comme la CFTC ou la CGT de fermer définitivement la discussion si le gouvernement venait à passer en force au sujet de la réforme des retraites. Au cours des débats, le ministre du Travail a réaffirmé le souhait du gouvernement de mettre en place une réforme des retraites à l'été 2023, donc, assez rapidement. Au vu des nombreuses dissonances, au sein même de la majorité, tout laissait à penser que la mise en place de la réforme des retraites allait durer, ce qui n'a pas manqué. Une attente qui pourrait pousser l'exécutif à agir dans la précipitation en dégainant le fameux 49-3 ? Rien n'est moins sur.

La retraite des fonctionnaires qui restera différente de celle du régime du privé. Les règles de calcul de leur pension de base devraient être maintenues a confirmé Emmanuel Macron, comme l'avait annoncé le ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, Stanislas Guérini. C'est encore le traitement perçu pendant les six derniers mois de la carrière professionnelle qui sera pris en compte. A l'inverse, dans le secteur privé, c'est le salaire moyen touché au cours des vingt meilleures années qui est pris en compte.

Nouveauté néanmoins dans les propos d'Emmanuel Macron, lundi 26 octobre sur le plateau de France 2 : pour lutter contre les déserts médicaux et jugeant "qu'on n'a pas assez de médecins", le président de la République a indiqué qu'il voulait permettre aux médecins retraités de continuer à travailler et ainsi "garder tous les revenus qui sont les leurs sans payer de cotisations retraites nouvelles".

La réforme des retraites ne devrait pas modifier structurellement le système actuel. Un mécanisme de carrières longues sera conservé, a assuré Emmanuel Macron le 26 octobre sur le plateau de France 2. "Il faut le négocier. Il faut garder un mécanisme où, certes, on leur demandera de travailler un peu plus longtemps, mais il faut définir le bon seuil", a-t-il défendu.

Lors d'une interview accordée au Parisien, la Première ministre Elisabeth Borne a évoqué ce problème des carrières longues. Pour ceux qui ont commencé à travailler tôt, le système pourrait, à l'avenir, leur permettre de partir deux ans ou quatre ans avant l'âge légal de la retraite. "Le principe sera maintenu et même assoupli pour ceux qui ont vraiment commencé à travailler très tôt" a-t-elle ajouté.

Elle a déchaîné les passions, suscité la colère des partenaires sociaux, y compris des syndicats initialement favorables au projet. Suspendue sine die, la réforme des retraites a connu de multiples rebondissements. Linternaute.com vous propose de revoir la chronologie de ce projet social controversé en quelques dates clés :

Mai à décembre 2018 : le Haut-commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye mène des concertations avec les partenaires sociaux et une plateforme citoyenne est lancée.

: le Haut-commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye mène des concertations avec les partenaires sociaux et une plateforme citoyenne est lancée. 18 juillet 2019 : le Haut-commissaire remet son rapport sur la réforme des retraites au Premier ministre, Edouard Philippe.

: le Haut-commissaire remet son rapport sur la réforme des retraites au Premier ministre, Edouard Philippe. 12 septembre 2019 : discours du Premier ministre Edouard Philippe devant le Conseil économique et social (Cese). Il dévoile les grands principes de la réforme, reprenant en grande partie le rapport Delevoye.

: discours du Premier ministre Edouard Philippe devant le Conseil économique et social (Cese). Il dévoile les grands principes de la réforme, reprenant en grande partie le rapport Delevoye. Septembre à décembre 2019 : nouveau round de négociations sur la réforme des retraites avec les partenaires sociaux. Il porte notamment sur les mécanismes de solidarité, l'âge et la durée de cotisation, l'équilibre futur du système de retraite et le mode de gouvernance. Une nouvelle plateforme citoyenne est ouverte, et des réunions d'information sont réalisées partout sur le territoire.

: nouveau round de négociations sur la réforme des retraites avec les partenaires sociaux. Il porte notamment sur les mécanismes de solidarité, l'âge et la durée de cotisation, l'équilibre futur du système de retraite et le mode de gouvernance. Une nouvelle plateforme citoyenne est ouverte, et des réunions d'information sont réalisées partout sur le territoire. 5 décembre 2019 : le conflit social débute. De nombreuses professions comme les avocats, opposés à la réforme des retraites, descendent dans la rue.

: le conflit social débute. De nombreuses professions comme les avocats, opposés à la réforme des retraites, descendent dans la rue. 24 janvier 2020 : présentation de la réforme des retraites en Conseil des ministres, composée d'un texte de loi ordinaire et d'un texte de loi organique. Le Conseil d'Etat rend un avis particulièrement critique sur le projet de loi, et notamment sur l'étude d'impact, composée d'un millier de pages. Les partenaires sociaux et l'exécutif s'écharpent sur l'épineuse question de l'âge pivot. Le gouvernement promet de lancer une conférence sur le financement du système de retraite en avril.