"Prime d'activité : comment effectuer sa déclaration ce lundi 31 janvier ?"

PRIME D'ACTIVITE. L'échéance concernant la déclaration de vos ressources trimestrielle en vue de l'obtention de la prime d'activité est arrivée. Ce lundi 31 janvier est le dernier jour pour effectuer votre déclaration. Comment faire ? Etes vous éligible ? Toutes les réponses à vos questions.

[Mis à jour le 31 janvier 2022 à 10h03] Vous souhaitez effectuer votre déclaration de ressources trimestrielle pour obtenir la prime d'activité en février 2022 ? Dépêchez vous, il ne vous reste plus que quelques heures. En effet, l'échéance du 31 janvier 2022 pour la déclaration est arrivée. Celle-ci prend en compte les revenus d'octobre à décembre 2021.

Déployée afin d'encourager l'activité professionnelle et soutenir le pouvoir d'achat, la prime d'activité vous sera distribuée par la CAF ou la MSA de votre département. Les versements, eux, sont effectués à terme échu entre le 5 et le 7 du mois, en fonction des délais pratiqués par votre banque.

La prime d'activité est une allocation versée tous les mois par la CAF. Elle s'adresse aussi bien aux travailleurs qu'aux indépendants, fonctionnaires et apprentis. Son octroi est conditionné aux ressources du demandeur, qui ne doivent pas dépasser un plafond (lire plus bas). Le montant de la prime d'activité s'élève à 553 euros pour une personne seule et sans aide au logement. En moyenne, un allocataire reçoit 160 euros par mois. "La prime d'activité est versée chaque mois", indique-t-on sur le site de la CAF. "Les bénéficiaires de la prime d'activité doivent déclarer tous les 3 mois leurs revenus du trimestre précédent, dans l'Espace Mon Compte ou sur l'appli-mobile Caf-Mon Compte".

Il vous est possible de vérifier votre éligibilité et d'estimer le cas échéant le montant de la prime d'activité à laquelle vous pourriez prétendre. Pour cela, rendez-vous sur le simulateur mis en ligne sur le site de la CAF. Vous devez inscrire plusieurs informations : Votre code postal, date de naissance, si vous avez perçu des revenus professionnels, situation familiale, votre statut (indépendant, auto-entrepreneur, étudiant, stagiaire, apprenti, salarié ou autre), vos revenus (avant prélèvement à la source). Attention cependant : le montant que vous indiquera ce simulateur n'est qu'une estimation à titre indicatif. Le montant qui vous sera accordé après demande pourra donc différer.

La prime d'activité concerne tous les travailleurs (salariés ou non) et les étudiants percevant un revenu professionnel. Cette dernière est versée mensuellement et à terme échu par la CAF ou la MSA de votre département à terme échu, entre le 5 et le 7 du mois (selon les délais de votre banque).

Pour prétendre à la prime d'activité, il est nécessaire de respecter plusieurs conditions, les voici :

Avoir plus de 18 ans

Habiter en France de façon stable

Exercer une activité professionnelle ou être indemnisé au titre du chômage partiel ou technique

Etre français ou citoyen de l'Espace économique européen ou Suisse ou être citoyen d'un autre pays et séjourner en France de façon régulière depuis au moins 5 ans

A contrario, il vous sera impossible de bénéficier de la prime d'activité dans les cas de figure suivants :

Vous êtes travailleur détaché exerçant temporairement votre activité en France

Vous êtes en congé parental d'éducation, sabbatique, sans solde ou en disponibilité

Vous êtes étudiant ou apprenti et vous percevez un revenu égal ou inférieur à 982,48 euros par mois

Le montant forfaitaire, correspondant au montant de base du calcul de la prestation sociale, de la prime d'activité s'élève à 553,71 euros par mois depuis le 1er avril. Le montant varie évidemment en fonction du niveau de ressources et de la composition de votre foyer, voici d'autres exemples :

Pour une personne seule avec un enfant à charge : 830,57 euros

Pour une personne seule avec 2 enfants à charge : 996,68 euros

Pour un couple sans enfant : jusqu'à 830,57 euros.

La prime d'activité peut être majorée en fonction de la situation familiale. La majoration du montant forfaitaire est établie comme suit :

50% pour la première personne supplémentaire ;

30% par personne supplémentaire ;

40% par personne supplémentaire au-delà de la 3e personne, lorsque le foyer comporte plus de 2 enfants ou personnes de moins de 25 ans à charge.

Vous devez avoir des revenus "modestes". Le plafond d'éligibilité est fixé à 1,5 Smic. Il est possible de cumuler la prime d'activité avec d'autres aides, y compris celles distribuées par la Caisse d'allocations familiales. Certaines de ces aides, comme l'aide personnalisée au logement (APL), sont directement intégrées au calcul, en tant que "prestations familiales". D'autres, comme l'Allocation de rentrée scolaire ou la prime de naissance, ne sont quant à elles pas prises en compte pour le calcul du montant de la prime.

Concernant les aides au logement, plus particulièrement, la CAF établit un "forfait logement" qui est additionné à l'ensemble des ressources du foyer. Les APL sont intégrées sous la forme d'un forfait soustrait au montant de votre prime d'activité. Ce forfait logement s'élève à 66,45 euros pour une personne seule et à 132,89 euros pour un couple depuis le 1er avril. Ayez à l'esprit que si vous êtes chômeur et percevez l'Allocation de retour à l'emploi, le montant de cette aide sera déduit de vos droits à la prime d'activité.

Les étudiants et les apprentis peuvent percevoir la prime d'activité dès lors qu'ils touchent des revenus professionnels. Le revenu mensuel doit être de plus de 982,48 euros.

Les gratifications de stage ne sont pas considérées comme des revenus professionnels. Les stagiaires ne peuvent donc pas bénéficier de la prime d'activité. "Pour pouvoir bénéficier de la prime d'activité, le stagiaire doit donc avoir un emploi suffisamment rémunéré à côté", complète le site dédié de service public.

Les travailleurs indépendants peuvent eux aussi bénéficier de la prime d'activité. Pour cela, le dernier chiffre d'affaires annuel déclaré doit être inférieur à certains plafonds. Les ressources prises en compte à chaque trimestre pour le calcul de la prime sont les bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et les bénéfices non-commerciaux (BNC) déclarés à l'administration fiscale. En l'absence de déclaration BIC et BNC, c'est le chiffre d'affaires trimestriel qui est étudié.

Oui. Les parents isolés peuvent bénéficier d'une majoration. C'est le cas lorsqu'un parent est célibataire, divorcé(e), séparé(e) ou veuf(ve) et qu'il a un ou des enfant(s) à charge. Le montant peut être majoré à partir du mois au cours duquel vous déclarez une grossesse, la naissance ou la prise en charge d'un enfant. A noter : cette majoration peut être accordée durant douze mois. Le montant dépend du nombre d'enfants à charge. "Le montant forfaitaire majoré est égal à 128,412 % du montant forfaitaire de base. S'y ajoute 42,804 % du montant forfaitaire de base pour chaque enfant", explique-t-on sur le site service-public.fr.

La prime d'activité est calculée en tenant compte de plusieurs types de ressources : les revenus d'activité professionnelle, de remplacement (allocations chômage par exemple), prestations sociales, revenus du capital ou du patrimoine. Les pensions et rentes d'invalidité, les pensions militaires, les rentes d'accident du travail et de maladie professionnelle sont aussi prises en compte. Pour les travailleurs salariés, les étudiants et les apprentis, la prime est calculée sur la base des revenus des 3 derniers mois. Une déclaration de ressources doit être réalisée tous les trimestres.

Le détail du calcul prend en compte un montant forfaitaire, égal à 553,71 euros, qui varie en fonction de la composition de votre foyer, auquel est ajouté 61% du montant des revenus professionnels du foyer. A noter que cette somme peut être bonifiée en tenant compte des revenus de chaque travailleur. Il tient ensuite compte des ressources du foyer, ainsi que l'éventuel forfait logement (lire plus haut). Le détail du calcul s'établit ainsi :

A = (montant forfaitaire + bonification + 61% des revenus) – (ressources du foyer + prestations familiales + forfait logement)

B = montant forfaitaire – (revenus d'activité + autres ressources du foyer + prestations familiales + forfait logement)

Si B est positif, la prime d'activité est alors égale à A – B. Si B est négatif, alors la prime d'activité est égale à A.