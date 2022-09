Assurance scolaire : obligatoire ou pas ?

ASSURANCE SCOLAIRE. Les écoliers font leur rentrée ce jeudi 1er septembre, l'occasion pour les parents de souscrire une assurance scolaire pour les couvrir. Prix, obligatoire, extrascolaire... Tout comprendre.

[Mis à jour le 1er septembre 2022 à 10h24] Nous y sommes. Ce jeudi 1er septembre 2022 marque la rentrée scolaire pour des millions d'écoliers, et le moment pour les parents de souscrire une assurance scolaire pour les couvrir face aux risques de la cour de récréation. Mais alors, est-elle vraiment obligatoire cette assurance scolaire ? En réalité, elle l'est pour les activités facultatives comme une sortie au musée. En revanche, elle ne l'est absolument pas pour les activités obligatoires, qui figurent dans l'emploi du temps de votre enfant comme un cours d'EPS. Elle reste toutefois recommandée par le ministère de l'Education. Pour tout comprendre sur l'assurance scolaire, vous pouvez consulter notre dossier questions-réponses dédié, avec l'expertise du président de la MAE, Philippe Bénet :

L'assurance scolaire garantit les dommages qu'un écolier, un collégien ou un lycéen pourrait occasionner à un tiers mais aussi ceux qu'il pourrait subir. Rappelons qu'elle est obligatoire pour les activités scolaires facultatives comme la visite d'un musée ou un séjour linguistique. En revanche, elle reste facultative pour la cantine et les activités scolaires obligatoires figurant dans l'emploi du temps de l'élève (sorties organisées dans le cadre d'une activité sportive scolaire, à la piscine ou au gymnase par exemple).

Avez-vous consulté votre contrat d'assurance habitation en amont ? Cela permet en effet d'éviter les doublons. Votre contrat multirisques habitation peut contenir une clause de responsabilité civile. Idem pour certains contrats individuels : une garantie des accidents de la vie peut être incluse. Dans ce cas votre enfant est déjà protégé.

Si ce n'est pas le cas, sachez que vous pouvez vous tourner vers de nombreux acteurs pour souscrire une assurance scolaire, des compagnies d'assurances (Macif, MAE, etc) voire une enseigne comme Carrefour. Vous pouvez aussi demander à bénéficier d'une assurance scolaire en adhérant à une association de parents d'élèves.

L'assurance scolaire comporte toujours deux garanties. La garantie d'accident corporel va couvrir les dommages que votre enfant subit, "y compris s'il se blesse lui-même", explique-t-on service-public.fr. Quant à la garantie de responsabilité civile, elle le couvre lorsqu'il est responsable de dommages causés à autrui. Très concrètement, l'assurance scolaire protège l'enfant dans un cadre bien précis : sur le chemin de l'école et pendant les activités scolaires obligatoires (inscrites dans son emploi du temps).

Il est possible d'ajouter des garanties complémentaires à une assurance scolaire, couvrant le racket ou le cyberharcèlement par exemple. L'assurance extra-scolaire, elle, protège votre enfant 24 heures sur 24 à l'école, au domicile familial, mais aussi durant les activités extra-scolaires. Attendez vous à voir le prix de votre assurance scolaire grimper (lire plus bas).

Il dépend de la formule à laquelle vous souscrivez. Les prix débutent à huit euros pour une assurance scolaire classique. Le prix d'une assurance scolaire est en général de 10 euros par an et par enfant. Ce coût augmente si vous décidez de compléter votre contrat avec des garanties complémentaires ou si vous optez pour une assurance extrascolaire.

Si vous choisissez une assurance scolaire et une assurance extra-scolaire, sachez que les tarifs grimpent en flèche et peuvent aisément dépasser les 40 euros par enfant et par an. Ayez à l'esprit que, comme pour toute assurance, des plafonds de prise en charge sont imposés (pour l'optique ou le dentaire par exemple).

Pour procéder à la résiliation d'une assurance scolaire, sachez que vous devrez adresser une lettre en courrier recommandé à l'assureur. Attention, la résiliation ne peut pas intervenir avant l'échéance annuelle. Cette dernière est inscrite dans le votre contrat d'assurance scolaire. Pensez donc à bien le lire au préalable avant d'adresser votre courrier. Un délai de préavis peut en effet vous être imposé pour résilier une assurance scolaire.