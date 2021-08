"Assurance scolaire : pas chère, obligatoire, extrascolaire... L'essentiel"

ASSURANCE SCOLAIRE 2021. La rentrée des classes approche, et avec elle, son lot d'obligations. Devez-vous souscrire à une assurance scolaire ? On vous explique tout.

[Mis à jour le 27 août 2021 à 09h41] Liste des fournitures scolaires, inscription à une activité sportive... Depuis quelques jours déjà, vous anticipez la rentrée scolaire de vos enfants dans les moindres détails. Êtes-vous bien certain de n'avoir omis aucun élément ? L'assurance scolaire peut être un élément incontournable. En effet, si elle est facultative pour les activités déjà inscrites dans l'emploi du temps de votre enfant, elle est obligatoire dans certaines situations.

Dans certains cas, elle peut se révéler obligatoire, car elle permet de protéger votre enfant. Pour rappel, elle est facultative en principe. Attention toutefois, car elle est obligatoire dans certaines circonstances. C'est le cas pour les activités facultatives organisées par l'établissement scolaire : sortie au musée, séjour linguistique, classe verte... Il en est de même lorsqu'il déjeune à la cantine et s'il effectue des activités périscolaires après l'école, peut-on lire sur le site internet du ministère de l'Education nationale.

L'assurance scolaire comporte toujours deux garanties. La garantie d'accident corporel va couvrir les dommages que votre enfant subit, "y compris s'il se blesse lui-même", explique-t-on service-public.fr. Quant à la garantie de responsabilité civile, elle le couvre lorsqu'il est responsable de dommages causés à autrui. Très concrètement, l'assurance scolaire protège l'enfant dans un cadre bien précis : sur le chemin de l'école et pendant les activités scolaires obligatoires (inscrites dans son emploi du temps).

Il est possible d'ajouter des garanties complémentaires à une assurance scolaire, couvrant le racket ou le cyberharcèlement par exemple. L'assurance extra-scolaire, elle, protège votre enfant 24 heures sur 24 à l'école, au domicile familial, mais aussi durant les activités extra-scolaires. Attendez-vous à voir le prix de votre assurance scolaire grimper (lire plus bas).

Avez-vous consulté votre contrat d'assurance habitation en amont ? Cela permet en effet d'éviter les doublons. Votre contrat multirisques habitation peut contenir une clause de responsabilité civile. Idem pour certains contrats individuels : une garantie des accidents de la vie peut être incluse. Dans ce cas votre enfant est déjà protégé.

Si ce n'est pas le cas, sachez que vous pouvez vous tourner vers de nombreux acteurs pour souscrire une assurance scolaire, des compagnies d'assurances (Macif, MAE, etc) voire une enseigne comme Carrefour. Vous pouvez aussi demander à bénéficier d'une assurance scolaire en adhérant à une association de parents d'élèves.

Il dépend de la formule à laquelle vous souscrivez. Les prix débutent à huit euros pour une assurance scolaire classique. Le prix d'une assurance scolaire est en général de 10 euros par an et par enfant. Ce coût augmente si vous décidez de compléter votre contrat avec des garanties complémentaires ou si vous optez pour une assurance extrascolaire.

Si vous choisissez une assurance scolaire et une assurance extra-scolaire, sachez que les tarifs grimpent en flèche et peuvent aisément dépasser les 40 euros par enfant et par an. Ayez à l'esprit que, comme pour toute assurance, des plafonds de prise en charge sont imposés (pour l'optique ou le dentaire par exemple).

Pour procéder à la résiliation d'une assurance scolaire, sachez que vous devrez adresser une lettre en courrier recommandé à l'assureur. Attention, la résiliation ne peut pas intervenir avant l'échéance annuelle. Cette dernière est inscrite dans le votre contrat d'assurance scolaire. Pensez donc à bien le lire au préalable avant d'adresser votre courrier. Un délai de préavis peut en effet vous être imposé pour résilier une assurance scolaire.