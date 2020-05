Pass Navigo : le site de remboursement est ouvert ! Quel montant, comment faire ?

REMBOURSEMENT NAVIGO AVRIL. Depuis ce mercredi 20 mai au matin, vous pouvez effectuer votre demande de remboursement de Pass Navigo pour la période d'avril et de début mai. Quelles sont les démarches, quels usagers sont concernés et à quel montant peuvent-ils prétendre ? Voici le mode d'emploi complet pour y voir plus clair !

[Mis à jour le 20 mai 2020 à 13h55] Quelques lenteurs sont constatées depuis l'ouverture du site ce mercredi 20 mai au matin mais la plateforme dédié au remboursement du pass Navigo est ouverte. Elle est accessible ici : https://mondedommagementnavigo.com/. Pour rappel, elle permet aux usagers de se faire rembourser le montant de leur abonnement pour le mois d'avril mais aussi les 10 premiers jours de mai, soit ceux avant le déconfinement débuté le 11 mai dernier.

Pas de panique si vous ne parvenez pas à accéder au site ce mercredi, vous aurez un peu de temps devant vous. "Vous pourrez déposer votre demande dès aujourd'hui et jusqu'au 17 juin inclus", précise le site sur sa page d'accueil. Conditions, montants des remboursements, démarches à effectuer... Retrouvez dans notre article toutes les informations sur ce dédommagement découlant de la crise sanitaire du coronavirus.

Il ne concerne pas tous les usagers des transports en Île-de-France. Si vous utilisez des tickets, ayez d'ores et déjà l'esprit que vous êtes exclus. En effet, seuls les usagers réguliers sont concernés. On vous résume qui va bénéficier du remboursement du Pass Navigo :

Navigo annuel

Navigo mensuel : à condition d'avoir bien renouvelé leur Pass pour le mois d'avril.

: à condition Navigo Senior : il concerne les personnes âgées de plus de 62 ans et qui n'exercent aucune activité professionnelle.

: il concerne les personnes âgées de plus de 62 ans et qui n'exercent aucune activité professionnelle. Navigo Imagine'R

Les 10 premiers jours du mois de mai, soit la période précédant le déconfinement débuté le 11 mai dernier, seront également concernés, ce qui a permis de faire passer le remboursement du pass Navigo mensuel à 100 euros.

Le montant du dédommagement dépend de la nature de votre abonnement. Voici les remboursements auquel il faudra vous attendre :

Pass Navigo Senior ou Imagine'R : 50 euros

: 50 euros Pass Navigo annuel ou mensuel zones 1 à 5 : 100 euros

Navigo annuel ou mensuel zones 2 à 3 : 91,22 euros

91,22 euros Navigo annuel ou mensuel zones 3 à 4 : 88,83 euros

: 88,83 euros Navigo annuel ou mensuel zones 4 à 5 : 86,70 euros

: 86,70 euros Navigo solidarité mois 75% zones 1 à 5 : 25 euros

: 25 euros Navigo solidarité mois 75% zones 2 à 3 : 22,81 euros

22,81 euros Navigo solidarité mois 75% zones 3 à 4 : 20,26 euros

: 20,26 euros Navigo solidarité mois 75% zones 4 à 5 : 17,56 euros

: 17,56 euros Navigo solidarité mois 50% zones 1 à 5 : 50 euros

: 50 euros Navigo solidarité mois 50% zones 2 à 3 : 45,61 euros

45,61 euros Navigo solidarité mois 50% zones 3 à 4 : 44,41 euros

: 44,41 euros Navigo solidarité mois 50% zones 4 à 5 : 43,35 euros

La plateforme dédiée est ouverte depuis le mercredi 20 mai. Il suffit de cliquer depuis la page d'accueil sur le bouton "Je dépose ma demande". Il vous faudra alors saisir plusieurs informations :

Numéro du pass navigo (présent sur votre carte Navigo), il prend cette forme par exemple : 0123456789A.

Votre date de naissance

Ainsi qu'une adresse mail pouvant servir au suivi de votre dossier

Le délai de remboursement n'est pas encore connu à ce stade, la plateforme vient d'ouvrir mais un délai de trois semaines avait été annoncé lors de la précédente campagne de remboursement faisant suite au mouvement de grève de la RATP et de la SNCF.