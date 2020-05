Pass Navigo : le site de remboursement ouvre ce mercredi, comment faire ?

REMBOURSEMENT NAVIGO AVRIL. La plateforme web pour effectuer votre demande de remboursement de Pass Navigo doit ouvrir ce mercredi 20 mai. Quelles seront les démarches, qui sera concerné ? On fait le point.

[Mis à jour le 19 mai 2020 à 16h13] Il arrive enfin ! C'est ce mercredi 20 mai que doit être lancé officiellement le site dédié au remboursement du pass Navigo : https://mondedommagementnavigo.com/. Il devrait permettre aux usagers de demander un remboursement pour le mois d'avril et les premiers jours du mois de mai. "Vous pourrez déposer très prochainement votre demande sur ce site, peut-on y lire. "A très bientôt et prenez soin de vous, de vos proches, en respectant les gestes barrières et en limitant au maximum vos déplacements".

Valérie Pécresse, la présidente de la région Ile-de-France a confirmé cette date sur son compte Twitter. Pour rappel, un remboursement de 100 euros a été acté pour les abonnés du Navigo annuel et les Navigo mois. Un site Internet vous promet d'ores et déjà le remboursement ? Gare à vous, il s'agit sans aucun doute d'une arnaque ! Retrouvez dans notre article toutes les informations sur ce dédommagement découlant de la crise sanitaire du coronavirus.

.@IDFmobilites sy était engagé. Le remboursement pour les abonnés annuels et mensuels du #PasseNavigo débutera mercredi 20 mai avec louverture de la plateforme https://t.co/85r7M1sKja. https://t.co/SJuWObiaBm — Valérie Pécresse (@vpecresse) May 18, 2020

Il ne concerne pas tous les usagers des transports en Île-de-France. Si vous utilisez des tickets, ayez d'ores et déjà l'esprit que vous êtes exclus. En effet, seuls les usagers réguliers sont concernés. On vous résume qui va bénéficier du remboursement du Pass Navigo :

Navigo annuel

Navigo mensuel : à condition d'avoir bien renouvelé leur Pass pour le mois d'avril.

: à condition Navigo Senior : il concerne les personnes âgées de plus de 62 ans et qui n'exercent aucune activité professionnelle.

: il concerne les personnes âgées de plus de 62 ans et qui n'exercent aucune activité professionnelle. Navigo Imagine'R

Les 10 premiers jours du mois de mai, soit la période précédant le déconfinement débuté le 11 mai dernier, seront également concernés.

Le montant du dédommagement dépend de la nature de votre abonnement. Voici les remboursements auquel il faudra vous attendre :

Pass Navigo Senior ou Imagine'R : 50 euros

: 50 euros Pass Navigo annuel ou mensuel zones 1 à 5 : 100 euros

Navigo annuel ou mensuel zones 2 à 3 : 91,22 euros

91,22 euros Navigo annuel ou mensuel zones 3 à 4 : 88,83 euros

: 88,83 euros Navigo annuel ou mensuel zones 4 à 5 : 86,70 euros

: 86,70 euros Navigo solidarité mois 75% zones 1 à 5 : 25 euros

: 25 euros Navigo solidarité mois 75% zones 2 à 3 : 22,81 euros

22,81 euros Navigo solidarité mois 75% zones 3 à 4 : 20,26 euros

: 20,26 euros Navigo solidarité mois 75% zones 4 à 5 : 17,56 euros

: 17,56 euros Navigo solidarité mois 50% zones 1 à 5 : 50 euros

: 50 euros Navigo solidarité mois 50% zones 2 à 3 : 45,61 euros

45,61 euros Navigo solidarité mois 50% zones 3 à 4 : 44,41 euros

: 44,41 euros Navigo solidarité mois 50% zones 4 à 5 : 43,35 euros

La plateforme dédiée doit ouvrir le mercredi 20 mai. "J'ai demandé à la SNCF que la plateforme de remboursement soit prête le plus rapidement possible, avant la fin du confinement", avait assuré la présidente de région Valérie Pécresse. Soyez donc particulièrement prudent en cette période si certains sites Internet vous promettent d'ores et déjà un dédommagement. Comme pour le remboursement de votre Pass Navigo lors des grèves à la SNCF et à la RATP contre la réforme des retraites, vous devrez donc vous rendre sur un site dédié. Vous devrez sans doute y indiquer votre numéro de Pass, date de naissance, email et RIB.

A ce stade, le délai de remboursement n'est pas encore connu, la plateforme dédiée n'ayant pas encore été activée.