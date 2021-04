Épargne salariale : comment la déclarer aux impôts ?

EPARGNE SALARIALE IMPOT 2021. Si vous avez perçu une prime d'intéressement ou de participation l'an dernier, vous devez impérativement la mentionner dans votre déclaration d'impôt 2021.

[Mis à jour le 28 avril 2021 à 15h33] Avez-vous d'ores et déjà reçu votre prime d'intéressement ou de participation ? Avant le 31 mai, les entreprises adressent un bulletin d'option vous permettant de faire votre choix sur l'utilisation de cette prime. Mais qu'en est-il de celle de l'an dernier ? En 2020, comme les années précédentes, vous avez eu le choix entre encaisser ou placer votre prime. Si vous avez choisi de la placer, vous n'avez pas à la mentionner dans votre déclaration de revenus. En effet, le placement de votre épargne salariale permet d'échapper à l'impôt sur le revenu !

En revanche, si vous avez fait le choix qu'elle vous soit versée en la débloquant directement, vous devez impérativement la déclarer. Les montants sont soumis à l'impôt sur le revenu, à hauteur de votre tranche marginale d'imposition. Pour les déclarer, rendez-vous dans votre espace personnel sur le site impots.gouv.fr. Vous devrez vous reporter à la case 1AJ pour vérifier que le montant de la prime a bel et bien été intégré.

Que se passe-t-il si vous avez fait un retrait d'une partie ou de la totalité des sommes placées sur un plan d'épargne entreprise (PEE) ou un Perco ? Pour un PEE, vous n'avez rien à déclarer. Pour un Perco, en revanche, tout dépend de l'option que vous avez choisie. Si vous avez opté pour un versement défiscalisé à l'entrée, les retraits sont soumis à l'impôt sur le revenu. Dans ce cas, cochez la ligne "Pensions, retraites, rentes, rentes viagères à titre onéreux", puis mentionnez en ase 1AI le montant des rachats en capital, ou en cases 1AW à 1DW les montants de la rente que vous avez perçue en 2020. Attention : n'oubliez pas de cocher la ligne "Revenus de capitaux mobiliers" pour la partie du rachat en capital qui correspond aux intérêts produits par les versements. Indiquez la somme en case 2TZ.

Pour rappel, l'épargne salariale est un ensemble de dispositifs permettant aux salariés de se constituer une épargne avec l'aide de leur entreprise, tout en étant associés à la réussite de celle-ci. Différents mécanismes existent et permettent au salarié d'épargner sur des supports mis en place par la société. Plan d'épargne entreprise, plan d'épargne retraite... Quels sont ces supports et quelle est la disponibilité des sommes sur chacun d'eux ? Voici quelques éléments de réponse.

Si vous avez choisi de placer votre épargne salariale, alors les sommes ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu. L'abondement de l'entreprise est également exonéré. La fiscalité appliquée à l'épargne salariale dépend du dispositif :

Pour un PEE : pendant la vie du plan, la prime d'intéressement est exonérée d'impôt sur le revenu, dans la limite de 30 852 euros. Lors d'un déblocage anticipé, elle est uniquement soumise aux prélèvements sociaux. Enfin, à échéance du plan, elle est soumise aux prélèvements sociaux mais pas à l'impôt sur le revenu.

Pour un Perco : l'abondement de l'entreprise est exonéré d'impôt sur le revenu dans la limite de 6 581,76 euros. L'intéressement du salarié est aussi exonéré d'impôt sur le revenu dans la limite de 30 852 euros. A la sortie du Perco sous forme de rente, la partie correspondant aux gains est soumise à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Sous forme de capital, la part correspondant aux versements est exonérée d'impôt et prélèvements sociaux, mais les gains sont soumis à ces derniers.

Pour un PER : les versements volontaires et obligatoires dans un PER d'entreprise sont déductibles du revenu imposable. Les versements dans un PER de sommes issues de l'épargne salariale en entreprise (intéressement, participation, abondements employeurs) sont exonérés d'impôt sur le revenu. A la sortie, tout dépend de la nature des versements et du mode de liquidation.

La loi a mis en place deux systèmes qui permettent au salarié de se constituer une épargne. La participation est un mécanisme qui offre aux salariés la possibilité de bénéficier des résultats de l'entreprise. La participation consiste à attribuer aux salariés une partie du bénéfice réalisé par l'entreprise au cours d'un exercice. Cette somme d'argent peut être versée directement au salarié ou, selon son choix, être bloquée pendant cinq ans sur un compte d'épargne salariale. La participation est obligatoire dans les sociétés de plus de 50 salariés.

L'intéressement, quant à lui, est facultatif. Ce mécanisme permet d'attribuer une somme d'argent aux salariés en fonction des performances économiques de l'entreprise. Tout comme la participation, le salarié peut décider de bénéficier immédiatement de cette somme - ce qui aura des effets sur sa fiscalité (lire plus bas) - ou de la placer sur un compte d'épargne salariale.

Les salariés qui optent pour un placement sur un compte d'épargne salariale ne pourront pas bénéficier de la somme placée comme bon leur semble. Elle ne sera disponible qu'à l'issue d'un certain délai. Il existe deux types de plans d'épargne salariale :

les plans d'épargne entreprise (PEE) et plan d'épargne interentreprises (PEI) : les sommes injectées sur ces plans sont indisponibles pendant cinq ans, sauf cas de retrait anticipé autorisé à l'occasion d'un événement tel qu'un mariage, un décès ou encore une naissance (lire plus bas),

les plans d'épargne pour la retraite (PERCO, PERCOI et PER) : les sommes placées sur ces comptes sont bloquées jusqu'au départ à la retraite du salarié, sauf cas de retraite anticipée autorisé. Les sommes injectées sur l'un ou l'autre de ces plans sont exonérées d'impôt sur le revenu, et sont uniquement soumises à la CSG, à la CRDS et au forfait social. Pour rappel, le Perco n'est plus commercialisé depuis le 1er octobre 2020, et a été remplacé par le PER (Plan d'épargne pour la retraite).

Le salarié qui bénéficie d'un intéressement ou d'une participation et qui décide de laisser les sommes sur un plan d'épargne salariale peut également effectuer des versements volontaires sur ces plans. Dans cette hypothèse, l'entreprise peut, elle aussi, contribuer à l'épargne du salarié en versant des sommes supplémentaires sur ces plans : il s'agit de l'abondement de l'entreprise.

Rien n'oblige l'employeur à le faire, l'abondement n'étant pas obligatoire. Le montant de l'abondement de l'entreprise sur les plans d'épargne peut être librement fixé par l'employeur mais ne peut pas dépasser pour les PEE et PEI le triple des sommes versées par le salarié dans le cadre d'un versement volontaire. Idem pour le PER

Comme expliqué plus haut, dans le cadre de l'épargne salariale, les sommes placées sont indisponibles pendant un certain délai. Il existe toutefois des situations exceptionnelles où il est possible de récupérer tout ou partie des sommes, de manière anticipée. Les modalités de déblocage anticipé varient en fonction du dispositif. Voici les cas dans lesquels la participation versée par l'entreprise et plus généralement les sommes placées sur un PEE (ou un PEI ou un PEG, plan d'épargne groupe) peuvent être débloquées par anticipation. La demande de déblocage doit être faite dans les 6 mois suivant la survenue de l'événement.