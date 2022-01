"LEP 2022 : taux, plafond, éligibilité... Tout savoir"

LEP 2022. Le taux du LEP va connaître une importante revalorisation à compter du 1er février 2022. Etes-vous éligible ? Découvrez toutes les réponses à vos questions dans notre article dédié.

[Mis à jour le 31 janvier 2022 à 09h14] Vous disposez d'un certain pécule sur votre livret d'épargne populaire (LEP) rémunéré à 1% ? Bonne nouvelle pour vous, vos intérêts vont grimper en 2022. En effet, le taux du LEP sera revalorisé et doublé, demain, mardi 1er février 2022 à hauteur de 2,2%. Soit plus de deux fois la rémunération du livret A. Au total, 15 000 français sont éligibles à l'ouverture d'un LEP, mais seulement 7 000 y ont souscrit. Peu mis en avant par les établissements bancaires, ce produit d'épargne à destination des ménages modestes pourrait bien s'avérer être judicieux si vous souhaitez vous constituer une épargne de précaution, comme nous le confiait Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l'Epargne : "Sur l'épargne de précaution avec une garantie en capital, il n'existe plus de produit concurrentiel au LEP".

Mais alors, quels vont êtres les bénéfices d'une telle hausse pour les épargnants ? Avec un encours moyen de 5 600 euros pour les détenteurs d'un LEP, les intérêts annuels s'élevaient à 56 euros. Avec le passage imminent à une rémunération de 2,2%, le LEP permettra aux épargnants de voir leurs intérêts augmenter de 67,20 euros, pour atteindre 123,20 euros.

Le taux du LEP sera porté à hauteur de 2,2% le 1er février 2022. Il est resté figé durant deux ans. Il a toutefois été abaissé à 1% en février 2020, décision qui résulte de la baisse du rendement du livret A. Vous souhaitez en savoir davantage sur les alternatives aux livrets d'épargne réglementés ? Consultez notre dossier dédié sans attendre :

Il est possible de placer jusqu'à 7 700 euros sur un LEP, hors intérêts capitalisés. Il est donc envisageable de continuer à capitaliser les intérêts une fois le plafond atteint. Rappelons qu'aucune opération ne peut avoir pour effet de rendre le compte débiteur.

Seules les personnes dont le domicile fiscal est situé en France peuvent demander l'ouverture d'un LEP. Un seul LEP peut être souscrit par personne, dans la limite de 2 livrets par foyer fiscal. L'ouverture d'un livret d'épargne populaire est ensuite conditionnée au niveau de revenus du souscripteur. Il est également nécessaire d'être majeur et de ne plus être rattaché au foyer fiscal de ses parents. Pour ouvrir un LEP, votre revenu fiscal de référence ne doit ainsi pas dépasser certaines limites, qui sont fonction de la composition de votre foyer. Voici les plafonds qui s'appliquent cette année (avis d'imposition 2021 sur les revenus 2020) :

1 part : 20 296 €

1,5 part : 25 716 €

2 parts : 31 135 €

2,5 parts : 36 554 €

3 parts : 41 973 €

3,5 parts : 47 392 €

4 parts : 52 811€

Par demi-part supplémentaire : 5 420 €.

Afin de faciliter l'accès à ce produit d'épargne, Bruno Le Maire avait annoncé une simplification des conditions d'ouverture. "La présentation à sa banque d'un avis d'imposition à l'ouverture d'un LEP ne sera plus obligatoire", a-t-il expliqué. "Même chose pour les vérifications annuelles. Ce sera à la banque de vérifier l'éligibilité de l'épargnant auprès de l'administration fiscale". Rappelons que depuis le 15 mars 2021, votre banque peut directement se charger de contacter l'administration fiscale afin de vérifier que vous remplissez les conditions d'ouverture et de détention d'un LEP.

La fiscalité du LEP est calquée sur celle du livret A. Aussi, les intérêts produits sur le LEP sont totalement défiscalisés. Ils sont donc exonérés d'impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux.