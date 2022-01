LEP : bientôt un taux à 2,2% ? Pour qui ?

LEP 2022. Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, doit dévoiler le nouveau taux du livret A au 1er février 2022, ce vendredi. Mécaniquement, le taux du livret d'épargne populaire va, lui, aussi s'accroître.

Sommaire Plafond

Taux

Conditions

Fiscalité

[Mis à jour le 14 janvier 2022 à 09h04] Vous connaissez sans doute mieux le livret A, mais avez-vous déjà entendu parler du livret d'épargne populaire (LEP) ? Depuis le 1er février 2020, le taux du LEP est fixé à 1%. Au 1er février 2022, le taux du livret d'épargne populaire va être rehaussé en raison de l'inflation, dont les chiffres définitifs ont été dévoilés par l'Insee ce vendredi.

En décembre 2021, les prix à la consommation augmentent de 0,2 % sur un mois et de 2,8 % sur un anhttps://t.co/ln7MRfmO9u — Insee (@InseeFr) January 14, 2022

L'inflation atteignant déjà 2,8% sur un an en décembre dernier, le taux du LEP devrait bénéficier d'un sacré coup de pouce, pour s'établir à 2,2% ! Un nouveau taux qui devrait être confirmé ce vendredi par le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, invité du JT de 13 heures de TF1.

"Le livret d'épargne populaire est, lui, totalement protégé contre l'inflation", a fait valoir le gouverneur de la Banque de France à LCI récemment. "(...) Il y a 15 millions de Français qui peuvent en bénéficier. C'est pour les Français peu ou pas imposés. Il y a beaucoup de Français qui y ont droit et qui n'ont pas ouvert de LEP. Le rendement du LEP, après la révision, sera plus de deux fois plus élevé que celui du livret A. Cela fait une différence significative (...). Le vrai produit de protection du pouvoir d'achat, c'est le livret d'épargne populaire".

Peu connu du grand public - et ce, alors qu'il a été créé dans les années 1980 -, ce produit d'épargne réglementé s'adresse aux Français dont les ressources sont limitées. L'ouverture d'un livret est donc conditionnée aux revenus du demandeur, qui ne doivent pas dépasser un plafond, en fonction du nombre de parts de quotient familial. Voici les limites à ne pas dépasser pour ouvrir un LEP en 2022 :

1 part : 20 296 €

1,5 part : 25 716 €

2 parts : 31 135 €

2,5 parts : 36 554 €

3 parts : 41 973 €

3,5 parts : 47 392 €

4 parts : 52 811€

Par demi-part supplémentaire : 5 420 €.

Il est possible de placer jusqu'à 7 700 euros sur un LEP, hors intérêts capitalisés. Il est donc possible de continuer à capitaliser les intérêts une fois le plafond atteint. Il est par ailleurs à noter qu'aucune opération ne peut avoir pour effet de rendre le compte débiteur.

Le taux du LEP est égal au taux rémunérateur du Livret A, augmenté d'une majoration. Il s'élevait à 1,25 %. Le taux du LEP est resté figé durant deux ans. Il a toutefois été abaissé à 1% en février 2020, décision qui résulte de la baisse du rendement du livret A. Vous souhaitez en savoir davantage sur les alternatives aux livrets d'épargne réglementés ? Consultez notre dossier dédié sans attendre :

Au 1er février 2022, il devrait toutefois bénéficier d'un sérieux coup de boost, grâce à la hausse du taux du livret A. Il devrait atteindre, a minima, 2,2%.

Les intérêts du LEP sont calculés par quinzaine, le 1er et le 16 de chaque mois. La date de la valeur prise en compte pour le calcul des intérêts varie selon la date de dépôt ou de retrait. Les dépôts portent intérêt sur votre livret durant la période suivante. Concrètement, si vous opérez un dépôt sur votre LEP entre le 1er et le 15 du mois, le calcul des intérêts s'effectuera au 16 du même mois. A l'inverse, le calcul des intérêts suivant un retrait s'opère sur la période en cours. Un retrait annule vos intérêts sur la période, pour le montant retiré sur le livret. Le total des intérêts cumulés est ajouté au capital à la fin de l'année.

Seules les personnes dont le domicile fiscal est situé en France peuvent demander l'ouverture d'un LEP. Un seul LEP peut être souscrit par personne, dans la limite de 2 livrets par foyer fiscal. L'ouverture d'un livret d'épargne populaire est ensuite conditionnée au niveau de revenus du souscripteur. Pour ouvrir un LEP, votre revenu fiscal de référence ne doit ainsi pas dépasser certaines limites, qui sont fonction de la composition de votre foyer. Voici les plafonds qui s'appliquent cette année (avis d'imposition 2021 sur les revenus 2020) :

Afin de faciliter l'accès à ce produit d'épargne, Bruno Le Maire avait annoncé une simplification des conditions d'ouverture. "La présentation à sa banque d'un avis d'imposition à l'ouverture d'un LEP ne sera plus obligatoire", a-t-il expliqué. "Même chose pour les vérifications annuelles. Ce sera à la banque de vérifier l'éligibilité de l'épargnant auprès de l'administration fiscale".

La fiscalité du LEP est calquée sur celle du livret A. Aussi, les intérêts produits sur le LEP sont totalement défiscalisés. Ils sont donc exonérés d'impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux.