"Barème kilométrique 2022 : 10% d'augmentation, quelle économie sur ma déclaration d'impôt ?"

BAREME KILOMETRIQUE 2022.Le barème de l'indemnité kilométrique est rehaussé de 10% cette année. Quelle économie sur ma déclaration d'impôt ? Pour qui ? Comment ça marche ? On fait le point.

[Mis à jour le 2 juin 2022 à 08h17] En 2022, le barème kilométrique est revalorisé de 10% ! Et c'est une nouveauté non négligeable sur votre déclaration d'impôt. Grâce à cette hausse, certaines professions comme les infirmières libérales ou les aides à domicile devraient faire de belles économies au moment de déclarer leurs revenus. Gardez à l'esprit que pour bénéficier de cette hausse, il est nécessaire d'opter pour le régime des frais réels, plus fastidieux dans sa rédaction. Il convient de conserver toutes les factures de ses frais kilométriques pour pallier à tout contrôle fiscal. En réalité, dès lors que l'ensemble de vos frais professionnels (dont les frais kilométriques) dépasse le plafond de 12 828 euros, il est plus intéressant pour vous de choisir les frais réels. Sans action de votre part, l'historique abattement forfaitaire de 10% sera appliqué, même si cela est moins intéressant pour vous sur la déclaration de revenus.

Mais alors, quelle économie pouvez-vous espérer faire avec le relèvement du barème kilométrique cette année ? En moyenne, l'économie devrait se situer autour de 150 euros par contribuable et par déclaration d'impôt. Cette somme peut toutefois varier assez largement en fonction de la puissance fiscale du véhicule utilisé et du nombre de kilomètres parcourus tout au long de l'année dans le cadre de votre emploi (les trajets domicile-travail par exemple). Petite précision, lorsque la distance séparant votre domicile de votre lieu de travail n'excède pas 40 km (soit 80 km aller-retour), vous pouvez prendre en compte l'intégralité du kilométrage dans le calcul de vos frais de transport. A l'inverse, quand elle dépasse 40 km (soit 80 km aller-retour), la prise en compte du kilométrage ne s'effectue que pour 40 km. Sachez que la difficulté à trouver un emploi à proximité de votre domicile ou la précarité peuvent faire office de "circonstances particulières" pour justifier une prise en compte totale de vos frais kilométriques, même au delà de 40 km.

Ce dispositif plus technique qui fera effet sur le montant de l'impôt sur le revenu des bénéficiaires de cette nouvelle aide concernera en fait uniquement les contribuables qui effectuent de nombreux trajets dans le cadre de leur emploi et qui profitent de leur déclaration de revenus pour y appliquer leurs frais réels. Selon le gouvernement, 2,5 millions de foyers fiscaux le font chaque année. Pour quel gain ? En moyenne 150 euros sur chaque déclaration d'impôt. Avec la mise en place de ce nouveau dispositif, les foyers en question renoncent par contre automatiquement à la déduction forfaitaire de 10% instaurée par le fisc pour les autres foyers fiscaux. Il faut donc bien calculer si ce choix radical est bel et bien gagnant. Un calcul que devraient faire les infirmières libérales ou les aides à domicile, directement concerné par ce nouveau dispositif.

Les frais de déplacement qui entrent en compte dans le barème de l'indemnité kilométrique concernent le transport du domicile au lieu de travail, les déplacements professionnels pendant les heures de travail, le déménagement ou la double résidence. Le barème, lui, est calculé en fonction de la puissance du véhicule et du nombre de kilomètres parcourus. Il intègre la dépréciation du véhicule, les frais de réparation et d'entretien, les dépenses de pneumatiques, la consommation de carburant et les primes d'assurances.

Face aux critiques d'une partie de l'opposition qui juge le dispositif trop restreint face aux enjeux de flambée des prix, Jean Castex a assuré que cette revalorisation aura un réel effet et pourrait faire boule de neige. "Cette revalorisation a vocation également à servir de référence, et donc potentiellement à se répercuter, sur les indemnités kilométriques directement versées par les employeurs à leurs salariés qui utilisent leur véhicule personnel", a souligné le Premier ministre, écartant ainsi toute baisse de la TVA sur les carburants.

L'indemnité kilométrique est calculée en fonction de la distance parcourue entre votre domicile et votre lieu de travail mais aussi de la puissance fiscale de votre véhicule, une donnée à retrouver facilement sur votre carte grise. Vous pouvez retrouver le barème applicable aux voitures ci-dessous avec deux exemples ?

Vous avez un véhicule d'une puissance fiscale de 4CV et parcourez 15 000 kilomètres par an dans le cadre de votre travail. Dans ce cas, le calcul de l'indemnité kilométrique est le suivant : 15 000 (la distance) x 0,323 : 4 845 euros. A cela s'ajoute un montant bonus de 1 262 euros soit un total de 6 107 euros à retrancher de vos revenus 2021 sur votre déclaration de revenus.

Vous avez un véhicule d'une puissance fiscale de 5CV et parcourez 20 000 kilomètres par an dans le cadre de votre travail. Dans ce cas, il vous faudra appliquer le calcul suivant : 20 000 x 0,405 (barème applicable) = 8 100. 8 100 euros d'indemnités kilométriques seront à retrancher à votre déclaration de revenus.

Ce barème 2022 servira également de référence pour la fixation du montant des indemnités forfaitaires kilométriques versées par les employeurs à leurs salariés, lorsque ces derniers utilisent leur véhicule personnel pour des déplacements professionnels. Ces indemnités sont exonérées de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu, sans justificatifs particuliers, dans la limite du barème kilométrique.

Rappelons que ces barèmes sont calculés en fonction de la puissance du véhicule et du nombre de kilomètres parcourus. Ils prennent en compte notamment la dépréciation du véhicule, les frais de réparation et d'entretien, les dépenses de pneumatiques, la consommation de carburant et les primes d'assurances. Il est possible d'ajouter les intérêts d'emprunt en cas d'achat de véhicule à crédit, les frais de péages et les frais de stationnement. Ces frais de déplacement concernent en particulier le transport du domicile au lieu de travail et le transport pendant les heures de travail.

Depuis 2021, le montant des frais de déplacement calculés à partir de ces barèmes est majoré de 20 % pour les véhicules électriques

Vous trouverez ci-dessous le barème kilométrique applicables aux voitures pour l'année 2022 :

Puissance administrative jusqu'à 5 000 km de 5 001 à 20 000 km au-delà de 20 000 km Jusqu'à 3CV d (=distance parcourue) x 0,502 (d x 0,3) + 1007 euros d x 0,35 4CV d x 0,575 (d x 0,323) + 1 262 euros d x 0,387 5CV d x 0,603 (d x 0,339) + 1 320 euros d x 0,405 6CV d x 0,631 (d x 0,335) + 1 382 euros d x 0,425 à partir de 7CV d x 0,661 (d x 0,374) + 1 435 euros d x 0,446 * d = distance parcourue

A noter : si le contribuable dispose d'une voiture électrique, il bénéficie d'une majoration de 20% sur les frais de déplacement qu'il peut déduire. Une première.

Voici le barème kilométrique 2022 correspondants aux scooters et deux rouges jusqu'à 50cm3 :

jusqu'à 3 000 km de 3 001 à 6 000 km au-delà de 6 000 km d x 0,299 (d x 0,07)+458 euros d x 0,162 * d = distance parcourue

Puissance administrative Jusqu'à 3 000 km De 3 001 à 6 000 km Au-delà de 6 000 km 1 ou 2 CV d * 0,375 (d * 0,094) + 845 d * 0,234 3,4,5 CV d * 0,444 (d * 0,071) + 1099 d * 0,261 plus de 5 CV d * 0,575 (d * 0,068) + 1502 d * 0,325

A noter : comme pour les voitures, les contribuables qui conduisent un scooter ou une moto électrique bénéficie d'une majoration de 20% sur les frais de déplacement à déduire de leurs revenus.

Si vous souhaitez calculer vos frais kilométriques pour savoir si vous êtes éligible à la hausse de 10% du barème, profitez du simulateur mis en place sur le portail du site impots.gouv.fr.

Pour y voir plus clair et se faire une idée de l'impact de la revalorisation du barème kilométrique sur votre déclaration de revenus, prenons l'exemple du SUV le plus vendu en France en 2021, le Peugeot 2008. Pour un modèle dont la puissance fiscale est égale à 5CV, voici le montant que vous allez gagner en 2022 avec la revalorisation du barème kilométrique : Vous parcourez 4 000 kilomètres par an avec ce véhicule de 5CV. Le calcul de l'indemnité kilométrique est le suivant : 4 000 x 0,575 = 2 300 euros. Soit la somme à retrancher à votre déclaration de revenus.

Indemnité kilométrique en 2021 : 2 192 euros

Indemnité kilométrique en 2022 : 2 300 euros

Autrement dit, la revalorisation du barème kilométrique vous permettra de gagner 108 euros par déclaration d'impôt en 2022 selon par rapport à l'année passée, les critères énoncés ci-dessus. En moyenne, ce gain s'élève à 150 euros, et peut même s'envoler en cas de distances parcourues plus importantes. Rappelons que les frais kilométriques concernés par une déclaration au titre des frais réels sont la dépréciation du véhicule, les frais d'achat des casques e protections, les frais de réparation et d'entretien, les dépenses de pneumatiques, le carburant ou encore les primes d'assurance. Pour connaître tous les montants et détails, référez vous aux différents barèmes présents dans notre article (ci-dessous).

Rappelons que les économies dont vont profiter les potentiels bénéficiaires ne concernent pas uniquement les dépenses de carburants mais l'ensemble des frais occasionnés par l'usage d'un véhicule à des fins professionnelles :