Barème kilométrique 2022 : un sacré coup de pouce, êtes vous concernés ?

INDEMNITE KILOMETRIQUE 2022. La revalorisation du barème de l'indemnité kilométrique est imminente. Pour qui, comment ça marche ? Toutes les réponses à vos questions.

[Mis à jour le 2 février 2022 à 07h18] "Je vais signer aujourd'hui l'arrêté de 10% du barème de l'indemnité kilométrique". A en croire les mots du ministre de l'Economie Bruno Le Maire, mardi 1er février sur les ondes d'Europe 1, le nouveau calcul de l'indemnité kilométrique devrait être officialisé incessamment sous peu. Mais alors, qui est concerné par ce nouveau dispositif et cette revalorisation du barème de l'indemnité kilométrique à hauteur de 10% ? Tout simplement les gros rouleurs qui multiplient les trajets dans le cadre de leur emploi comme le précisait clairement Jean Castex, le 25 janvier dernier : "Ceux pour qui le véhicule est finalement un moyen de travail ou de recherche d'emploi". Une segmentation qui restreint forcément les potentiels bénéficiaires et qui ne ravit pas tous les Français qui se rendent sur leur lieu de travail grâce à leur véhicule motorisé.

Seront concernées, notamment, des professions comme les infirmières libérales et les aides à domicile. La distribution de la prime inflation à destination de 38 millions de Français n'avait pas calmé les ardeurs des habitués de la route, pour certains lésés face à la hausse des prix du carburant. Cette "variante" du crédit d'impôt concerne pas moins de 2,5 millions de personnes dan l'Hexagone pour un gain moyen de 150 euros par automobiliste sur chacune de ses déclarations d'impôt.

Ce dispositif plus technique qui fera effet sur le montant de l'impôt sur le revenu des bénéficiaires de cette nouvelle aide concernera en fait uniquement les contribuables qui effectuent de nombreux trajets dans le cadre de leur emploi et qui profitent de leur déclaration de revenus pour y appliquer leurs frais réels. Selon le gouvernement, 2,5 millions de foyers fiscaux le font chaque année. Pour quel gain ? En moyenne 150 euros sur chaque déclaration d'impôt. Avec la mise en place de ce nouveau dispositif, les foyers en question renoncent par contre automatiquement à la déduction forfaitaire de 10% instaurée par le fisc pour les autres foyers fiscaux. Il faut donc bien calculer si ce choix radical est bel et bien gagnant.

Face aux critiques d'une partie de l'opposition qui juge le dispositif trop restreint face aux enjeux de flambée des prix, Jean Castex a assuré que cette revalorisation aura un réel effet et pourrait faire boule de neige. "Cette revalorisation a vocation également à servir de référence, et donc potentiellement à se répercuter, sur les indemnités kilométriques directement versées par les employeurs à leurs salariés qui utilisent leur véhicule personnel", a souligné le Premier ministre, écartant ainsi toute baisse de la TVA sur les carburants.

Le barème kilométrique s'applique aux contribuables salariés qui utilisent une voiture, une moto, un scooter ou un vélomoteur pour se rendre à leur travail, et qui décident de déduire leurs frais réels dans leur déclaration de revenus. Vous pouvez ainsi déduire sur votre déclaration de revenus ces frais réels correspondant à vos déplacements effectués. Pour rappel, en choisissant d'opter pour les frais réels, vous renoncez à l'abattement forfaitaire de 10%. Le barème permet de déterminer le montant des frais kilométriques à reporter sur le formulaire de la déclaration de revenus. Il est établi en fonction de la puissance du véhicule mais aussi du nombre de kilomètres parcourus durant l'année écoulée. Les frais déclarés doivent pouvoir être attestés par des justificatifs (factures de réparations, d'achat de pneumatiques, etc.)

Ce barème kilométrique sert à évaluer le coût d'utilisation d'un véhicule pour toute personne soumise à l'impôt sur le revenu. Sont pris en compte dans ce barème les frais d'assurance, de carburant, de pneumatiques, de réparations éventuelles... En revanche, les factures de péages, les frais de stationnement et les intérêts d'emprunt liés à l'achat du véhicule ne sont pas pris en compte dans ce barème. Les frais réels sont à indiquer dans la case 1 AK de la déclaration de revenus.

L'indemnité kilométrique est calculée en fonction de la distance parcourue entre votre domicile et votre lieu de travail mais aussi de la puissance fiscale de votre véhicule, une donnée à retrouver facilement sur votre carte grise. Vous pouvez retrouver le barème applicable aux voitures ci-dessous. Deux exemples toutefois :

vous avez un véhicule d'une puissance fiscale de 4CV et parcourez 15 000 kilomètres par an dans le cadre de votre travail. Dans ce cas, le calcul de l'indemnité kilométrique est le suivant (en prenant le barème 2021, celui de 2022 n'ayant pas encore été publié mais devant donc être réhaussé de 10%) : 15 000 (la distance) x 0,294 : 4410 euros. A cela s'ajoute un montant bonus de 1147 euros soit un total de 5557 euros à retrancher de vos revenus 2021 sur votre déclaration de revenus.

vous avez un véhicule d'une puissance fiscale de 5CV et parcourez 20 000 kilomètres par an dans le cadre de votre travail. Dans ce cas, il vous faudra appliquer le calcul suivant (en prenant le barème 2021, celui de 2022 n'ayant pas encore été publié) : 20 000 x 0,368 (barème applicable) = 7360. 7360 euros d'indemnités kilométriques seront à retrancher à votre déclaration de revenus.

Vous trouverez ci-dessous le barème kilométrique applicables aux voitures pour l'année 2021 en attendant la publication du barème réhaussé pour 2022.

Puissance administrative jusqu'à 5 000 km de 5 001 à 20 000 km au-delà de 20 000 km Jusqu'à 3CV d (=distance parcourue) x 0,456 (d x 0,273) + 915 euros d x 0,318 4CV d x 0,523 (d x 0,294) + 1 147 euros d x 0,352 5CV d x 0,548 (d x 0,308) + 1 200 euros d x 0,368 6CV d x 0,574 (d x 0,323) + 1 256 euros d x 0,386 à partir de 7CV d x 0,601 (d x 0,34) + 1 301 euros d x 0,405s * d = distance parcourue

A noter : si le contribuable dispose d'une voiture électrique, il bénéficie d'une majoration de 20% sur les frais de déplacement qu'il peut déduire. Une première.

Le barème kilométrique 2022 n'a pas encore été publié par le fisc. Le barème 2021 était strictement identique pour les cyclomoteurs que celui de 2020.

jusqu'à 3 000 km de 3 001 à 6 000 km au-delà de 6 000 km d x 0,272 (d x 0,064)+416 euros d x 0,147 * d = distance parcourue

Puissance administrative Jusqu'à 3 000 km De 3 001 à 6 000 km Au-delà de 6 000 km 1 ou 2 CV d * 0,341 (d * 0,085) + 768 d * 0,213 3,4,5 CV d * 0,404 (d * 0,071) + 999 d * 0,237 plus de 5 CV d * 0,523 (d * 0,068) + 1365 d * 0,295

A noter : comme pour les voitures, les contribuables qui conduisent un scooter ou une moto électrique bénéficie d'une majoration de 20% sur les frais de déplacement à déduire de leurs revenus.