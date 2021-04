Frais réels : repas, télétravail... Comment les déclarer ?

FRAIS REELS 2021. La période déclarative a commencé. Comment déclarer ses frais réels dans le contexte de la crise sanitaire ? Quid du télétravail ? On vous explique tout.

[Mis à jour le 12 avril 2021 à 10h21] Cette année, cela vaudra-t-il le coup de déclarer ses frais réels ? Depuis le 8 avril, les contribuables peuvent déclarer leurs revenus. A défaut d'initiative de votre part, l'administration fiscale applique une déduction forfaitaire de 10% pour les salariés. Le plafond de cette déduction d'impôt atteint 12 652 euros en 2021. Si vos dépenses professionnelles ne sont pas couvertes par la déduction, vous pouvez opter pour la déclaration des frais réels. Par ces derniers, on désigne principalement les frais de transport et les frais de repas. Ayez toutefois à l'esprit que d'autres frais sont déductibles. On peut en retrouver la liste sur le site du Bulletin officiel des Finances publiques. En voici quelques exemples : frais de voyages, frais de formation professionnelle et de stage, frais de vêtements à utilisation professionnelle, frais pour l'acquisition de matériel informatique - à usage strictement professionnel et frais de documentation professionnelle.

Avant de vous lancer tête baissée, ayez bien à l'esprit que les démarches peuvent particulièrement longues et fastidieuses. Vous devez être particulièrement rigoureux dans vos calculs et conserver tous les justificatifs. La crise sanitaire du coronavirus a toutefois bouleversé nos habitudes, réduisant drastiquement nos déplacements professionnels, au profit du télétravail. Vous vous demandez donc si vous allez pouvoir déduire les frais générés par le télétravail durant les mois de confinement en 2020 ? Rendez-vous plus bas.

Ayez déjà à l'esprit que, sauf circonstances exceptionnelles, vous ne pouvez pas déduire vos frais de repas à domicile. La méthode de calcul dépend ensuite de l'endroit où vous vous restaurez :

Vous déjeunez dans une cantine d'entreprise : vous devez faire la différence entre la somme des notes de votre restaurant d'entreprise et le prix d'un repas à domicile, évalué par le fisc à 4,90 euros au titre de l'année 2020. Voici la formule qui s'applique : somme des notes de votre cantine d'entreprise – (le nombre de repas pris dans cette cantine en 2020 x 4,90)

Vous déjeunez à l'extérieur, et ce, alors que vous avez accès à un restaurant d'entreprise : sachez que vous ne pourrez pas déduire l'excédent de prix.

Vous déjeunez à l'extérieur et ne disposez pas d'une cantine d'entreprise : vous pouvez déduire vos dépenses réelles, sous déduction du prix d'un repas à domicile. Voici la formule à appliquer : somme des notes de restaurant – (le nombre de repas pris à l'extérieur x 4,90). Lorsque votre employeur participe aux frais de repas via des titres restaurant, vous devez veiller à déduire sa part.

Le télétravail a été fortement utilisé en raison de la crise sanitaire en 2020. En raison du contexte exceptionnel, le ministre de l'Economie a fait savoir que les "allocations versées par l'employeur couvrant des frais de télétravail à domicile (...) seront toujours exonérées d'impôt sur le revenu".

"Elles peuvent prendre la forme : d'indemnités, de remboursements forfaitaires, de remboursements de frais réels", a fait savoir Bercy dans un communiqué. Concrètement, quel avantage pour le contribuable ? La déduction sera de 2,5 euros "par jour de télétravail à domicile, soit une exonération de 50 € pour un mois comprenant 20 jours de télétravail". "L'allocation spéciale forfaitaire sera présumée exonérée dans la limite annuelle de 550 €", peut-on lire. Attention : cela ne comprend que les frais professionnels, et non les frais courants nécessités par l'exercice du télétravail (déplacement, restauration).

Dans le détail, c'est l'employeur qui devra transmettre les informations au fisc. "Les salariés pourront s'en assurer au moment de déclarer leurs revenus 2020, en vérifiant les montants préremplis par rapport à : leurs bulletins de paie ou l'attestation fiscale annuelle délivrée par leur employeur", explique Bercy.

Si vous utilisez un véhicule, vous avez le choix entre deux méthodes de calcul pour évaluer vos frais de déplacement. La première consiste en une évaluation forfaitaire. Pour ce faire, vous pouvez recourir aux barèmes des frais kilométriques, fournis chaque année - généralement au mois de mars - par l'administration fiscale. Ils tiennent compte de la puissance du véhicule et du nombre de kilomètres parcourus, et intègrent les différents frais (dépréciation du véhicule, carburant, assurance, etc.). Pour rappel, l'outil permettant de calculer vos frais kilométriques est disponible ici.

La seconde option consiste à déclarer vous-mêmes tous vos frais. Elle est forcément plus ardue, puisque vous devez y intégrer les frais suivants :

Les frais d'usage : garage, stationnement, carburant et assurance

Les frais d'entretien et de réparation

Les éventuels intérêts d'emprunt

La dépréciation annuelle

Il va falloir faire preuve de méthode. Si vous n'avez pas tenu de comptabilité rigoureuse de vos frais professionnels, il va falloir mettre la main sur l'intégralité de vos notes de frais. Non seulement elles vous permettront de déclarer un montant avec justesse, mais vous éviterez également que l'administration vous applique, à défaut, la déduction forfaitaire de 10%. Ayez à l'esprit que le mode de calcul peut différer, en fonction de la nature même des frais déductibles. C'est notamment le cas des frais de déplacement.

Votre employeur vous rembourse déjà des frais ? Les allocations pour frais d'emploi et les remboursements doivent impérativement être intégrés à vos salaires si vous optez pour les frais réels. "En contrepartie, vous pouvez déduire la totalité de vos frais engagés dans le cadre de votre activité professionnelle", explique-t-on sur le site des impôts.

J'ai tout calculé, comment dois-je les déclarer auprès du fisc ?

Que vous utilisiez la déclaration de revenus en ligne ou le formulaire papier, vous devez remplir les cases 1AK à 1DK. Pensez à ajouter dans les case 1AJ à 1DJ les remboursements pour frais professionnels de votre employeur. Vous devez également être en mesure de justifier vos frais réels. Vous devez donc indiquer le détail sur une note explicative. Vous ne devez pas joindre toutes vos factures, quittances et autres attestations à votre avis d'imposition, mais il faudra conserver chaque justificatif durant au moins 3 ans, et ce, afin de pouvoir les présenter à l'administration fiscale si elle venait à vous les demander.